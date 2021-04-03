7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu

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Xcellence/FR

Türkiye'deki yeni model atağını 7 koltuklu büyük SUV modeliyle sürdüren İspanyol marka, yeni Seat Tarraco'nun Türkiye fiyatını açıkladı. Seat Tarraco fiyatı 490.000 TL'den başlıyor.

Seat Tarraco, ülkemizde Xcellence ve Fr olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Tarraco'nun kaputunun altında ise tek seçenek olarak 1.5 litre EcoTSI ACT motor görüyoruz. Standart olarak 7 ileri DSG ile kombine edilen motor, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayan Tarraco'nun maksimum hızı da 199 km/s olarak açıklandı.

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Seat Tarraco'nun Xcellence donanım seviyesinde 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED gündüz sürüş farları, dönüşe duyarlı LED ön sis farları, Full LED mercekli ön farlar, Infinite LED stoplar, dinamik LED arka sinyaller, krom süslemeler, ön-arka park sensörleri, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ve otomatik katlanabilir yan aynalar standart olarak sunuluyor.

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İç mekanda ise üç bölgeli otomatik klima, 10,25 inç dijital gösterge paneli, sürüş modu seçimi (4 farklı mod), F1 vites kulakçıkları, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan dikiz aynası, 8,25 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip Full Link teknolojisi, USB-C çıkışları ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikleri standart olarak görmek mümkün.

Öte yandan, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, açılabilir panoramik cam tavan, kablosuz şarj ünitesi, 9,2 inç dokunmatik ekrana ve sesli komut sistemine sahip multimedya, adaptif hız sabitleyici ve adaptif süspansiyon sistemi gibi özellikler ise her iki donanım seviyesinde de opsiyon listesinde yer alıyor.

Seat Tarraco fiyatları şöyle:

Versiyon Net Fiyat Satış Fiyatı TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) 229.850 TL 490.000 TL TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 241.620 TL 515.000 TL

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