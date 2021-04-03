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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu

    Seat'ın Türkiye'deki ürün gamına 7 koltuklu Tarraco da ekleniyor. Daha önce nisan ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklanan Seat Tarraco'nun fiyatı da belli oldu. İşte detaylar:
    03 Nisan 2021, 14:18 (1 hf.)
    43,8b
    1
    51
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    18

    7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu
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    Xcellence/FR

    Türkiye'deki yeni model atağını 7 koltuklu büyük SUV modeliyle sürdüren İspanyol marka, yeni Seat Tarraco'nun Türkiye fiyatını açıkladı. Seat Tarraco fiyatı 490.000 TL'den başlıyor.

    Seat Tarraco, ülkemizde Xcellence ve Fr olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Tarraco'nun kaputunun altında ise tek seçenek olarak 1.5 litre EcoTSI ACT motor görüyoruz. Standart olarak 7 ileri DSG ile kombine edilen motor, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayan Tarraco'nun maksimum hızı da 199 km/s olarak açıklandı.

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    Seat Tarraco'nun Xcellence donanım seviyesinde 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED gündüz sürüş farları, dönüşe duyarlı LED ön sis farları, Full LED mercekli ön farlar, Infinite LED stoplar, dinamik LED arka sinyaller, krom süslemeler, ön-arka park sensörleri, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ve otomatik katlanabilir yan aynalar standart olarak sunuluyor.

    7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    İç mekanda ise üç bölgeli otomatik klima, 10,25 inç dijital gösterge paneli, sürüş modu seçimi (4 farklı mod), F1 vites kulakçıkları, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan dikiz aynası, 8,25 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip Full Link teknolojisi, USB-C çıkışları ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikleri standart olarak görmek mümkün.

    Öte yandan, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar,  açılabilir panoramik cam tavan, kablosuz şarj ünitesi, 9,2 inç dokunmatik ekrana ve sesli komut sistemine sahip multimedya, adaptif hız sabitleyici ve adaptif süspansiyon sistemi gibi özellikler ise her iki donanım seviyesinde de opsiyon listesinde yer alıyor.

    Seat Tarraco fiyatları şöyle:

    Versiyon Net Fiyat Satış Fiyatı
    TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) 229.850 TL 490.000 TL
    TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 241.620 TL 515.000 TL



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    daswagen (???????????? ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bardağın dolu tarafına bakıyorum.



    Fiyat 2+1 daire parası, bu daireye 7 kişi sığamazsınız ama bu jipe sığarsınız.
    3 Yanıt Yanıtla +67
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fiya tarraco gibi
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    CeyKalDa 1 hf. ( Mesaj Silindi ) daswagen
    hacım bu 2+1 daire nerde
    Yanıtla +20
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    hardcrss 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İsmi çok sıkıntılı ya.
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    515 nedir gözünüzü seveyim ya :/
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    J Jocker35 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ölmüşüz ölmüs
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ev alma araba al :)
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    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2023 'e az kaldı. Almayın hiçbir varlık. Atın faize ya da alın döviz... 2024-2025 gibi alırsınız badem bıyıklılardan kurtulunca.
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    redbul_540 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bırakın dandik seatı bir BMW,Mercedes bile bir ev parası etmez. 500 bine 3+1 hatta 4+1 ev var.
    Yanıtla +1
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    B Ben sero 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl eğleniyormuyuz ahparty ile. Fiyatlara alışmanız için pudra şekeri tavsiyemdir
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    önce dedim ki ulan bu araba benzini içer be, sonra da dedim ki ulan bu arabaya 500 bini gömen benzinin parasına mı bakar ? hayallerimiz bile fakir, devlet büyükleri diyanet zırhlı mersoya binsin diye kuş şerisi şahin bile 45 bin lira olmuş canım ülkede
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynen katılıyorum ben şahsen o parayı saymam param da var sokakta bulmadık paraları maalesef bu araçların fiyatını bizler yükseltiyoruz almayın arkadaşlar ki burunları sürtsün...
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    dante06 (kadir erden) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım artık zenginler hariç kimse araba alamayacak.
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    43801 kez okundu.
    31 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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    Galeri, seat tarraco ve
    4 etiket daha seat suv 7 kişilik suv fiyat Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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