Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID.Polo beklenenden yüksek fiyattan satışa sunulabilir

    Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli modellerinin ilk üyesi ID. Polo'nun 25.000 euro'dan satışa sunulması planlanıyordu. Ancak ilk aşamada bu versiyonun satışa sunulmayacağı belirtiliyor.

    Volkswagen ID.Polo beklenenden yüksek fiyattan satışa sunulabilir Tam Boyutta Gör
    ID. Polo, Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli modellerden oluşan yeni ailesinin ilk üyesi olarak 2026’da yollara çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, başlangıçta 25.000 euro seviyesinde satışa sunulması planlanıyordu, ancak görünen o ki bu fiyat etiketi en azından ilk aşamada geçerli olmayabilir.

    Volkswagen, giriş seviyesi ID. Polo'nun çıkışını erteledi

    Volkswagen, daha küçük ve daha ulaşılabilir elektrikli araçlardan oluşan yeni nesil ürün gamını 2026’da ID. Polo ile başlatmayı hedefliyor. Marka CEO’su Thomas Schäfer kısa süre önce, “25.000 eurodan başlayan fiyatla elektrikli mobiliteyi Avrupa’da daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bu hedef tamamen rafa kalkmış değil, ancak beklenenden daha geç hayata geçebilir. 

    Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, en ucuz ID. Polo versiyonu lansman sırasında satışta olmayacak. Bayilerden gelen bilgilere göre Volkswagen, başlangıçta yalnızca daha donanımlı ve 30.000 euronun üzerindeki versiyonları sunacak.

    Volkswagen ID.Polo beklenenden yüksek fiyattan satışa sunulabilir Tam Boyutta Gör
    Bunun temel nedeni ise LFP (lityum demir fosfat) bataryaların tedarikinde yaşanan sıkıntılar. Volkswagen, giriş seviyesi modeli bu bataryalarla sunmayı planlıyordu. ID. Polo’nun üç farklı güç seçeneğiyle gelmesi öngörülüyordu: 85 kW (114 beygir), 99 kW (133 beygir) ve 155 kW (208 beygir). Bunlara ek olarak, 2026’nın sonlarına doğru 166 kW’lık GTI versiyonunun da ürün gamına katılması planlanıyor.

    Ancak ilk aşamada yalnızca 155 kW gücündeki versiyonun satışa çıkacağı belirtiliyor. Teslimatların önümüzdeki yaz başlaması beklenirken, daha uygun fiyatlı versiyonun 6 ila 9 ay gecikebileceği ifade ediliyor.

    Giriş seviyesi ID. Polo, 37 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılacakken; 155 kW’lık versiyonda 52 kWh NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya bulunacak. Bu batarya WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 450 km menzil sunuyor.

    Boyutlara bakıldığında ID. Polo, 4.053 mm uzunluk, 1.816 mm genişlik ve 1.530 mm yükseklik değerleriyle önceki nesil Polo’ya oldukça yakın. 2.600 mm aks mesafesi sayesinde ve kompakt elektrikli sürüş bileşenleriyle iç mekanda 19 mm daha fazla yaşam alanı sunacak.

    Ancak en ucuz versiyonun gecikmesi, pazarı hızla dolduran daha hesaplı Çinli ve Koreli elektrikli modeller karşısında ID. Polo’nun ne kadar rekabetçi olabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

    Kaynakça https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/vw-idpolo-das-25000-euro-versprechen-kann-vorerst-nicht-gehalten-werden/100186088.html https://electrek.co/2025/12/29/volkswagens-new-entry-level-ev-not-so-cheap/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parmağıma top geldi şişti ne yapmalıyım gemi kaptanı nasıl olunur ateist forum süresi geçmiş kartla harcama ne demek huawei matepad paper

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum