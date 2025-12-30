Volkswagen ID.Polo beklenenden yüksek fiyattan satışa sunulabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ID. Polo, Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli modellerden oluşan yeni ailesinin ilk üyesi olarak 2026’da yollara çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, başlangıçta 25.000 euro seviyesinde satışa sunulması planlanıyordu, ancak görünen o ki bu fiyat etiketi en azından ilk aşamada geçerli olmayabilir.

Volkswagen, giriş seviyesi ID. Polo'nun çıkışını erteledi

Volkswagen, daha küçük ve daha ulaşılabilir elektrikli araçlardan oluşan yeni nesil ürün gamını 2026’da ID. Polo ile başlatmayı hedefliyor. Marka CEO’su Thomas Schäfer kısa süre önce, “25.000 eurodan başlayan fiyatla elektrikli mobiliteyi Avrupa’da daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bu hedef tamamen rafa kalkmış değil, ancak beklenenden daha geç hayata geçebilir.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, en ucuz ID. Polo versiyonu lansman sırasında satışta olmayacak. Bayilerden gelen bilgilere göre Volkswagen, başlangıçta yalnızca daha donanımlı ve 30.000 euronun üzerindeki versiyonları sunacak.

Tam Boyutta Gör Bunun temel nedeni ise LFP (lityum demir fosfat) bataryaların tedarikinde yaşanan sıkıntılar. Volkswagen, giriş seviyesi modeli bu bataryalarla sunmayı planlıyordu. ID. Polo’nun üç farklı güç seçeneğiyle gelmesi öngörülüyordu: 85 kW (114 beygir), 99 kW (133 beygir) ve 155 kW (208 beygir). Bunlara ek olarak, 2026’nın sonlarına doğru 166 kW’lık GTI versiyonunun da ürün gamına katılması planlanıyor.

Ancak ilk aşamada yalnızca 155 kW gücündeki versiyonun satışa çıkacağı belirtiliyor. Teslimatların önümüzdeki yaz başlaması beklenirken, daha uygun fiyatlı versiyonun 6 ila 9 ay gecikebileceği ifade ediliyor.

Giriş seviyesi ID. Polo, 37 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılacakken; 155 kW’lık versiyonda 52 kWh NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya bulunacak. Bu batarya WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 450 km menzil sunuyor.

Boyutlara bakıldığında ID. Polo, 4.053 mm uzunluk, 1.816 mm genişlik ve 1.530 mm yükseklik değerleriyle önceki nesil Polo’ya oldukça yakın. 2.600 mm aks mesafesi sayesinde ve kompakt elektrikli sürüş bileşenleriyle iç mekanda 19 mm daha fazla yaşam alanı sunacak.

Ancak en ucuz versiyonun gecikmesi, pazarı hızla dolduran daha hesaplı Çinli ve Koreli elektrikli modeller karşısında ID. Polo’nun ne kadar rekabetçi olabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

