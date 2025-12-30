Volkswagen ID.Polo beklenenden yüksek fiyattan satışa sunulabilir

Volkswagen, giriş seviyesi ID. Polo'nun çıkışını erteledi
Volkswagen, daha küçük ve daha ulaşılabilir elektrikli araçlardan oluşan yeni nesil ürün gamını 2026’da ID. Polo ile başlatmayı hedefliyor. Marka CEO’su Thomas Schäfer kısa süre önce, “25.000 eurodan başlayan fiyatla elektrikli mobiliteyi Avrupa’da daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bu hedef tamamen rafa kalkmış değil, ancak beklenenden daha geç hayata geçebilir.
Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, en ucuz ID. Polo versiyonu lansman sırasında satışta olmayacak. Bayilerden gelen bilgilere göre Volkswagen, başlangıçta yalnızca daha donanımlı ve 30.000 euronun üzerindeki versiyonları sunacak.
Ancak ilk aşamada yalnızca 155 kW gücündeki versiyonun satışa çıkacağı belirtiliyor. Teslimatların önümüzdeki yaz başlaması beklenirken, daha uygun fiyatlı versiyonun 6 ila 9 ay gecikebileceği ifade ediliyor.
Giriş seviyesi ID. Polo, 37 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılacakken; 155 kW’lık versiyonda 52 kWh NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya bulunacak. Bu batarya WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 450 km menzil sunuyor.
Boyutlara bakıldığında ID. Polo, 4.053 mm uzunluk, 1.816 mm genişlik ve 1.530 mm yükseklik değerleriyle önceki nesil Polo’ya oldukça yakın. 2.600 mm aks mesafesi sayesinde ve kompakt elektrikli sürüş bileşenleriyle iç mekanda 19 mm daha fazla yaşam alanı sunacak.
Ancak en ucuz versiyonun gecikmesi, pazarı hızla dolduran daha hesaplı Çinli ve Koreli elektrikli modeller karşısında ID. Polo'nun ne kadar rekabetçi olabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.