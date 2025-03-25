Togg’a Dijital Anahtar özelliği geldi: Nasıl kullanılır?

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X, güncellenerek yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Togg T10X’e merakla beklenen Dijital Anahtar özelliği eklendi. Aracınızın kilidini anahtar olmadan telefon ile açabilecek ve çalıştırabileceksiniz.

Togg T10X’in dijital anahtar özelliğini etkinleştirmek için telefonunuzdaki Trumore özelliğini güncellemeniz yeterli. Uygulamadaki Akıllı Cihazım sekmesinden dijital anahtar oluşturabilir ve dijital anahtarınızı paylaşabilirsiniz.

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Dijital anahtar özelliği sayesinde anahtar yanınızda olmasa dahi Trumore uygulamasıyla aracın kilidini açabiliyor, bagajı açabiliyor ve aracı sürebiliyorsunuz. Artık Togg T10X sahiplerinin anahtar taşıması gerekmeyecek. Dijital Anahtar özelliği Bluetooth üzerinden bağlantı sağlıyor, internet gerekmiyor. Aracın kilidini ve bagajını açabilmeniz için Bluetooth kapsama alanı içinde olmanız gerekiyor. Togg bu özellik için en az 3 metre yakınlıkta olmanız gerektiğini ifade ediyor.

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iOS için Widget desteği

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Trumore'un iOS versiyonuna Widget özelliği eklendi. Yerli otomobil Togg'un batarya, menzil ve uzaktan bağlantı özelliklerine iPhone'unuzun ana ekranından ulaşabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için Trumore uygulamasını güncelleyin. iPhone'un ana ekranına basılı tutun. Sol üst köşedeki + ikonuna dokunun ve Trumore Widget'ını ekleyin.

T10X Dijital Anahtar nasıl oluşturulur?

Togg T10X’inizde dijital anahtar oluşturmak ve ilk bağlantıyı yapmak için öncelikle aracınıza anahtarla giriş yapın.

Eşleştirmeyi başlaştırmak için T10X ekranındaki menüden sırasıyla Ayarlar > Bağlantılar > “Erişim Cihazlarım” > Erişim Cihazı kısmına girin.

Telefonunuzdaki Trumore uygulamasından “Akıllı Cihazım” sekmesine girin ve “Yeni Anahtar Oluştur” seçeneğine dokunun. Sözleşmeyi kabul edin.

Bağlan butonuna basın. Çıkan ekranda görüntülenen PIN kodunu kopyalayın.

Telefonunuzun Bluetooth menüsünden Togg T10X’inizi bulun ve eşleşme isteği başlatın.

Eşleşme isteği sırasında PIN kodu alanına az önce yapıştırdığınız kodu yapıştırın.

Telefonunuzdaki Eşle butonuna dokunun.

Tebrikler! Dijital anahtar oluşturdunuz ve telefonunuzla beraber T10X’in ilk eşleşmesini yaptınız. Artık anahtarınız olmadan telefonunuzla T10X'inizi başlatabilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan Akıllı Cihazım sekmesine girerek ilgili ekranlara dokunmanız yeterli olacak.

Togg T10X anahtar paylaşımı nasıl yapılır?

Dijital anahtarınızı paylaşmak için Trumore uygulamasında “Akıllı Cihazım” sekmesinde yer alan dijital anahtar sayfasındaki paylaşılan anahtarlar butonuna basınız.

Ekranın sağ üst köşesindeki “Yeni Anahtar Oluştur” butonuna basarak yeni bir dijital anahtar oluşturun.

Bu adımdan sonra QR kod taraması için kameranız açılacak.

Anahtarınızı paylaşacağınız yakınınızın Trumore uygulamasında “Akıllı Cihazım” sayfasındaki “Dijital Anahtar QR kodumu göster” butonuna basarak QR kod oluşturun.

Araç sahibinin kamerası ile kodu taratarak anahtarınızı paylaşabilirsiniz.

Bu aşamadan sonra anahtarı paylaştığınız kişiler “Akıllı Cihazım” sekmesinden paylaşmış olduğunuz T10X’e erişebilirler.

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