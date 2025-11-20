Yeni Tesla Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla Türkiye'de beklenen güncelleme yapıldı. Birçok özelliğin kısıldığı yeni Tesla Model Y Standart fiyatı 2.349.300 TL olarak belirlendi. Premium olarak adlandırılan Model Y SR'ın satışı ise sona erdi. Yeni isimlendirme kapsamında Standart, Premium ve Performance olmak üzere üç farklı versiyon sunuluyor.

Tesla Model Y fiyat listesi🚗(Kasım 2025) Versiyon Fiyat Model Y Standart (Arkadan itiş) 2.349.300 TL Model Y Premium (Long Range dört çeker) 3.998.400 TL Model Y Performance (Dört çeker) 4.418.400 TL

Yeni Model Y Standart, tasarımı ve özellikleriyle diğer versiyonlardan ayrışıyor. Üst kısımda yer alan ince farlar, güncellenen tampon tasarımı ve 18 inç jantlar, ilk göze çarpan farklılıklar arasında. Arka kısımda ise bagaj kapağı, stoplar ve tampon diğer Juniper modellerinden tamamen farklı.

Elektrikli Porsche Cayenne tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatı 13 sa. önce eklendi

Model Y Standart, 64 kWsa'lik LFP bataryasıyla WLTP'ye göre 534 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 0-100 km/s hızlınmasını 7,8 saniyede tamamlayan modelin son hızı 201 km/s ile sınırlı. 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan model, 15 dakikada 260 km'ye kadar menzil kazanabiliyor.

Diğer versiyonlarda olup yeni Model Y Standart versiyonunda olmayan özellikler ise şöyle: 8 inç arka ekran, 15 hoparlör (onun yerine 7 hoparlör), cam tavan (onun yerine kapalı cam tavan), depolama alanına sahip orta konsol, elektrikli ayarlanabilir direksiyon, Hepa filtresi, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanır ve ısıtmalı arka koltuklar, ön LED ışık şeridi, adaptif uzun far, otomatik kararan yan aynalar. Ayrıca diğer versiyonlardaki süspansiyon sistemi yerine pasif amortisörlerle geliyor.

Ayrıca, yeni Model Y Performance versiyonu da 4,4 milyon TL'lik fiyatıyla Türkiye'de envanter listesine girmeye hazırlanıyor. Model Y Standart için envanter listeleme tarihi 21 Kasım saat 18:30 olarak açıklandı. Model Y Performance'ın envanter listeleme tarihi ise 20 Kasım saat 18:30.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Tesla Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: