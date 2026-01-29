BMW üretimi artırıyor: iX3'ün 2026 üretimi neredeyse tükendi

BMW’nin Neue Klasse devrimi başlatan iX3'e yoğun bir ilgi var. Öyle ki yeni elektrikli BMW iX3 satışları 2026 sonuna kadar neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Bu beklenmedik talep, BMW’yi üretim planlarını hızlandırmaya ve ek vardiyalar için düğmeye basmaya zorladı.
Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan iX3, Avrupa’daki BMW elektrikli araç siparişlerinin yaklaşık üçte birini tek başına oluşturmayı başardı. Teslimatlar mart ayında başlayacak olmasına rağmen, planlanan üretimin büyük kısmı şimdiden satılmış durumda.
Debrecen fabrikasında üretim hızlanıyor
iX3; BMW’nin tamamen yeni Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen ilk model ve markanın cesur, modern Neue Klasse tasarım dilini de ilk kez yollara taşıyor. Aynı platformu, yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak olan elektrikli 3 Serisi de kullanacak. 800V mimari, 400 kW DC hızlı şarj ve 805 kilometreye kadar menzil gibi özellikleriyle dikkat çeken iX3, bu yıl baharda gelecek güncelleme ile 22 kW AC şarj opsiyonuna da kavuşuyor.
- 805 km'ye kadar menzil
- 108,7 kWsa batarya
- 400 kW DC hızlı şarj
- 21 dakikada %20-80 dolum
- 11 kW AC şarj (22 kW AC opsiyon)
- 520 litre bagaj hacmi
- 0-100 km/s hızlanma 4,9 saniye
- 345 kW (469 hp) güç
- 645 Nm tork
Kısacası BMW için iX3 sadece yeni bir elektrikli SUV değil, Neue Klasse’nin gerçek dünyadaki ilk büyük sınavı. Ve görünen o ki, bu sınav şimdiden fazlasıyla başarılı geçmiş durumda.
