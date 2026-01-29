Giriş
    BMW üretimi artırıyor: iX3'ün 2026 üretimi neredeyse tükendi

    BMW’nin Neue Klasse devrimi daha yeni başlarken iX3’e olan yoğun talep markayı üretimi artırmaya zorladı. Elektrikli SUV, 2026 sonuna kadar neredeyse tamamen satılmış durumda.

    BMW’nin Neue Klasse devrimi başlatan iX3'e yoğun bir ilgi var. Öyle ki yeni elektrikli BMW iX3 satışları 2026 sonuna kadar neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Bu beklenmedik talep, BMW’yi üretim planlarını hızlandırmaya ve ek vardiyalar için düğmeye basmaya zorladı.

    Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan iX3, Avrupa’daki BMW elektrikli araç siparişlerinin yaklaşık üçte birini tek başına oluşturmayı başardı. Teslimatlar mart ayında başlayacak olmasına rağmen, planlanan üretimin büyük kısmı şimdiden satılmış durumda.

    Debrecen fabrikasında üretim hızlanıyor

    bmw-ix3-2026 Tam Boyutta Gör
    Bu yoğun talep nedeniyle BMW, Macaristan’daki Debrecen fabrikasında ikinci üretim vardiyasını planlanandan daha erken devreye alıyor. Bu tesis, BMW’nin tamamen elektrikli araçlar için sıfırdan inşa ettiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Yıllık hedefi 150 bin araç olan fabrika henüz üretim hızını artırma aşamasında, ancak görünen o ki bu artış tahmin edilenden çok daha hızlı olacak.

    iX3; BMW’nin tamamen yeni Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen ilk model ve markanın cesur, modern Neue Klasse tasarım dilini de ilk kez yollara taşıyor. Aynı platformu, yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak olan elektrikli 3 Serisi de kullanacak. 800V mimari, 400 kW DC hızlı şarj ve 805 kilometreye kadar menzil gibi özellikleriyle dikkat çeken iX3, bu yıl baharda gelecek güncelleme ile 22 kW AC şarj opsiyonuna da kavuşuyor.

    iX1 ve iX2 için menzil artışı

    bmw-ix3-2026 Tam Boyutta Gör
    Spot ışıkları büyük ölçüde iX3’ün üzerinde olsa da BMW, mevcut elektrikli SUV’larını da ihmal etmiyor. iX1 ve iX2, daha verimli silikon karbür yarı iletken bileşenlere kavuşarak menzil tarafında önemli bir kazanım elde ediyor. Versiyona bağlı olarak yaklaşık 40 km ek menzil sunan bu güncelleme, özellikle günlük kullanımda hissedilir bir avantaj sağlıyor. En verimli iX1 eDrive20’nin menzili böylece 514 km’ye kadar çıkmış oluyor.

    • 805 km'ye kadar menzil
    • 108,7 kWsa batarya
    • 400 kW DC hızlı şarj
    • 21 dakikada %20-80 dolum
    • 11 kW AC şarj (22 kW AC opsiyon)
    • 520 litre bagaj hacmi
    • 0-100 km/s hızlanma 4,9 saniye
    • 345 kW (469 hp) güç
    • 645 Nm tork

    Kısacası BMW için iX3 sadece yeni bir elektrikli SUV değil, Neue Klasse’nin gerçek dünyadaki ilk büyük sınavı. Ve görünen o ki, bu sınav şimdiden fazlasıyla başarılı geçmiş durumda.

