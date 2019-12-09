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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air

    Boss, ev halkını ve komşuları rahatsız etmeden gitar çalabilmenize imkân tanıyan gitar amfili kablosuz kulaklığı Waza-Air'ı tanıttı. Kulaklık 400 $ fiyat etiketiyle satışta.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Gökhan G.
    Editör
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    Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air
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    Müzik ekipmanları üreticisi Boss, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü kablosuz gitar amfisi Katana Air ile kablolu bağlantı zorunluluğunu ortadan kaldırmıştı. Şirket bu safer de gitar amfisi teknolojisini bir çift kablosuz kulaklığın içine sığdırmayı başardı.

    Evde gitar çalışan müzisyenlerin sesine kulak veren şirket, normal bir amfiye bağlanan standart bir kulaklığın gitarcıların istediği derinlikte sesi sunamadığını belirtmiş. Boss, Waza-Air adını verdiği kulaklıkla ise müzisyenlerin başkalarını rahatsız etmeden elde edebilecekleri “oda içindeki amfi sesi” tonunu yakaladığını ifade etmiş.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı"

    Şirket, Tone Studio isimli mobil uygulama sayesinde kulaklıkların sahip olduğu ve katana serisi amfilerde bulunan ton ile kontrollerin özelleştirilebileceğini söylüyor. Toplamda beş amfi türüne 50’den fazla efektin eşlik ettiği kulaklıkta, favori kurulumlar saklanabiliyor ve arzu edildiği takdirde kulaklık üzerindeki tuşlar sayesinde bu ayarlar geri çağrılabiliyor.

    Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air
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    İçinde bulunan jiroskop sayesinde müzisyenin kafa hareketlerini takip eden kulaklık, sahip olduğu üç boyutlu algoritmalar sayesinde sıra dışı bir konumsal ve gerçekçi ses tecrübesi sunuyor. Kulaklıkta; Çevresel, Statik ve Sahne adları verilen üç özelleştirilmiş mod bulunuyor. Sanal bir odaya göre konumlandırılan çevresel modu, gitarcıya stüdyoda çalıyormuş hissi veriyor. Statik modu ise müzisyenin kafa hareketlerine göre oda amfi ve oda sesini sürekli olarak ayarlıyor. Son olarak sahne moduyla ile birlikte gitarcı, Bluetooth üzerinden aktarılan backing track’e (müzisyenin parçayı tek başına çalabilmesi için orijinal bir şarkıdan enstrüman veya vokallerin çıkarılarak kaydedilmesi) eşlik ederken amfi sesinin geriden gelmesi sağlanıyor.

    Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air
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    50-mm sürücülerle gelen kulaklığın üç saatlik şarjın ardından beş saatlik kullanım süresi sunduğu ve 400 dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilmiş. Kulaklıkla ilgili diğer detaylara buradan  ulaşabilirsiniz.



    https://newatlas.com/music/boss-waza-air-headphones/ Yorum Yaz
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    Evil.Morty 3 gün
    Harika fakat biraz pahalı..
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    DH Misafiri 3 gün
    andertons music in detayli bir incelemesi oldu. apartman kullanimi icin epey rahatlik olacak gibi gorunuyor. elimdeki line 6 ten memnun olsam da heyecanlandirdi bu bakimdan.
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    kreat 4 gün
    Güncel teknoloji ve 400 dolar. Biz de en az 4 bin TL fiyat çekerler. Şu fiyatlara ne zaman yaklaşıcaz merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    swat882 3 gün kreat
    Ülkece ne zaman üretmeye başlar, paramızı değerlendirirsek
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    r.yilmaz4545 4 gün
    Güzel ürün inşallah ucuz kaliteli muadilleri çıkar.
    Yanıtla +1
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