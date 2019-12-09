Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air

Tam Boyutta Gör Müzik ekipmanları üreticisi Boss, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü kablosuz gitar amfisi Katana Air ile kablolu bağlantı zorunluluğunu ortadan kaldırmıştı. Şirket bu safer de gitar amfisi teknolojisini bir çift kablosuz kulaklığın içine sığdırmayı başardı.

Evde gitar çalışan müzisyenlerin sesine kulak veren şirket, normal bir amfiye bağlanan standart bir kulaklığın gitarcıların istediği derinlikte sesi sunamadığını belirtmiş. Boss, Waza-Air adını verdiği kulaklıkla ise müzisyenlerin başkalarını rahatsız etmeden elde edebilecekleri “oda içindeki amfi sesi” tonunu yakaladığını ifade etmiş.

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Şirket, Tone Studio isimli mobil uygulama sayesinde kulaklıkların sahip olduğu ve katana serisi amfilerde bulunan ton ile kontrollerin özelleştirilebileceğini söylüyor. Toplamda beş amfi türüne 50’den fazla efektin eşlik ettiği kulaklıkta, favori kurulumlar saklanabiliyor ve arzu edildiği takdirde kulaklık üzerindeki tuşlar sayesinde bu ayarlar geri çağrılabiliyor.

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İçinde bulunan jiroskop sayesinde müzisyenin kafa hareketlerini takip eden kulaklık, sahip olduğu üç boyutlu algoritmalar sayesinde sıra dışı bir konumsal ve gerçekçi ses tecrübesi sunuyor. Kulaklıkta; Çevresel, Statik ve Sahne adları verilen üç özelleştirilmiş mod bulunuyor. Sanal bir odaya göre konumlandırılan çevresel modu, gitarcıya stüdyoda çalıyormuş hissi veriyor. Statik modu ise müzisyenin kafa hareketlerine göre oda amfi ve oda sesini sürekli olarak ayarlıyor. Son olarak sahne moduyla ile birlikte gitarcı, Bluetooth üzerinden aktarılan backing track’e (müzisyenin parçayı tek başına çalabilmesi için orijinal bir şarkıdan enstrüman veya vokallerin çıkarılarak kaydedilmesi) eşlik ederken amfi sesinin geriden gelmesi sağlanıyor.

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50-mm sürücülerle gelen kulaklığın üç saatlik şarjın ardından beş saatlik kullanım süresi sunduğu ve 400 dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilmiş. Kulaklıkla ilgili diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://newatlas.com/music/boss-waza-air-headphones/