Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı

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Android ve iOS platformlarına çıkışının ardından mobil platformların en popüler oyunlarından biri olmayı başaran Call of Duty: Mobile’ın indirilme rakamlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Sensor Tower isimli analiz şirketinin verileri, yayıncı Activision Publishing’in yüzünü güldürecek cinsten.

Yayınlanan rapora göre Ekim ayında 146 milyon indirilme sayısına ulaşan oyun, Kasım ayı ile birlikte bu sayıyı 170 milyonun üzerine taşıdı. Kullanıcıların oyuna yatırdıkları para ise tam 87 milyon dolar (502 milyon TL) oldu.

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Oyunun en çok indirildiği ülke olan ABD’deki kurulum sayısının 28.5 milyon olduğu ve bunu Hindistan’daki indirilme sayısının takip ettiği belirtilmiş. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesindeki indirme sayısı ise 17.5 milyon. Listenin üçüncü sıradaki ülkesi ise Brezilya. Oyunu burada indirenlerin sayısı da 12 milyon olarak belirtilmiş.

Battle royale ve zombi modları

Platform verilerine bakıldığında Android’in bu anlamda lider pozisyonda olduğunu görüyoruz. Google Play’de 89 milyon kez indirilen Call of Duty: Mobile, iOS’ta 83 milyon kez indirilmiş.

Son yılların popüler oyun türü olan battle royale’ de ev sahipliği yapan Call of Duty: Mobile, bu modda 100 kişiye kadar oyuncuya destek veriyor. Son yayınlanan güncellemeyle oldukça popüler olan zombi moduna da sahip olan oyun, bu haliyle önümüzdeki dönemde çok daha popüler hale gelecektir.

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Call of Duty: Mobile’ı henüz denemediyseniz aşağıda yer alan ve platformunuza uygun linklerden birine tıklayarak oyuna bir şans verebilirsiniz.

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https://www.hindustantimes.com/tech/call-of-duty-mobile-crosses-170-million-downloads-in-2-months/story-yfKqFeQN9VanyxtZpJ5xiI.html