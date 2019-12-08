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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı

    1 Ekim tarihinde piyasaya sürülen Call of Duty: Mobile 'ın 2 aylık indirilme verileri paylaşıldı. Buna göre oyun, Android ve iOS platformlarında 170 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaştı.
    5 gün
    1,7b
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    10
    Mobil Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı
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    Android ve iOS platformlarına çıkışının ardından mobil platformların en popüler oyunlarından biri olmayı başaran Call of Duty: Mobile’ın indirilme rakamlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Sensor Tower isimli analiz şirketinin verileri, yayıncı Activision Publishing’in yüzünü güldürecek cinsten.

    Yayınlanan rapora göre Ekim ayında 146 milyon indirilme sayısına ulaşan oyun, Kasım ayı ile birlikte bu sayıyı 170 milyonun üzerine taşıdı. Kullanıcıların oyuna yatırdıkları para ise tam 87 milyon dolar (502 milyon TL) oldu.

    Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı"

    Oyunun en çok indirildiği ülke olan ABD’deki kurulum sayısının 28.5 milyon olduğu ve bunu Hindistan’daki indirilme sayısının takip ettiği belirtilmiş. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesindeki indirme sayısı ise 17.5 milyon. Listenin üçüncü sıradaki ülkesi ise Brezilya. Oyunu burada indirenlerin sayısı da 12 milyon olarak belirtilmiş.

    Battle royale ve zombi modları

    Platform verilerine bakıldığında Android’in bu anlamda lider pozisyonda olduğunu görüyoruz. Google Play’de 89 milyon kez indirilen Call of Duty: Mobile, iOS’ta 83 milyon kez indirilmiş.

    Son yılların popüler oyun türü olan battle royale’ de ev sahipliği yapan Call of Duty: Mobile, bu modda 100 kişiye kadar oyuncuya destek veriyor. Son yayınlanan güncellemeyle oldukça popüler olan zombi moduna da sahip olan oyun, bu haliyle önümüzdeki dönemde çok daha popüler hale gelecektir.

    Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı
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    Call of Duty: Mobile’ı henüz denemediyseniz aşağıda yer alan ve platformunuza uygun linklerden birine tıklayarak oyuna bir şans verebilirsiniz.

    Call of Duty®: Mobile Call of Duty®: Mobile Call of Duty®: Mobile Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. Aksiyon Ücretsiz 78M

    Call of Duty®: Mobile Call of Duty®: Mobile Call of Duty®: Mobile Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. Games Ücretsiz 1.8 GB



    https://www.hindustantimes.com/tech/call-of-duty-mobile-crosses-170-million-downloads-in-2-months/story-yfKqFeQN9VanyxtZpJ5xiI.html Yorum Yaz
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    Uçan Tosbağa Yoshi 5 gün en beğenilen
    Açıkçası rakamlar hiç şaşırtmadı, tüm dünyada z kuşağı için mobil oyunlar konsol ve bilgisayar oyunlarının kat be kat önünde. Hayatımıza Starlink ve 5G teknolojisinin girmesiyle daha hızlı ve daha erişilebilir internete çok daha ucuza ulaşabileceğiz, bunlara bağlı olarak mobil cihazlar çok daha güçlü donanımlarla sunulmaya başlanacak bunların neticesinde mobil oyunlara olan talepte giderecek artacak. Umarım devlet bu yönde çalışma yapan yerli firmalara destek olur ve en kısa sürede gençlere özendirici projeler/kurslar açar. En önemlisi de her ilçeye saçma sapan kontenjanı dolmayan ve işsizlik garantili bölümlerle liseden bozma meslek yüksek okulu açmak yerine büyük şehirlerde donanımlı kadrolarla oyun geliştiriciliğine yönelik lisans düzeyinde eğitim verecek bölümler açar. Çünkü mobil oyunlar katma değeri yüksek ürünler. Düştüğümüz bu ekonomik durumdan orta vadede kurtulmak istiyorsak ülkemizin bu tarz ürünlere yönelmesi lazım.
    Açıkçası rakamlar hiç şaşırtmadı, tüm dünyada z kuşağı için mobil oyunlar konsol ve bilgisayar oyunlarının kat be kat önünde. Hayatımıza Starlink ve 5G teknoloj...
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    Olgi 4 gün
    oyun endüstrisi hollywood'u solladı. devasa bütçeler gerçek oyuncular milyarlarca dolar kar getiriyor
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    blackened 4 gün
    Hile yüzünden oyunu bıraktım [:\-]
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    dere.beyi 4 gün
    hile o kadar çok ki insanı çıldırtıyor
    yok diyen iosgods cod mobile hack yazın bakın neler var...
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    DUBLO 4 gün
    Ben Size Oyunu Özet Geçeyim Hiç O kadar player yok. ço da adam bekliyorum elit 5 im nie orda rankım yüksek çözemedim. bazen zaman aşımı veriyor galiba pro usta master da millet. hindistanlılar iyi oyuncu değil ruslar 1 tik iyi amerikalar merak eden mojo cs go video izleyin aynı öyleler. ço da bot yok ama emulator cok benim gibi. bt gelince bot dolu oyunda %90 win rate geziyorum ilk 100 deyim dunyada . elite 2 yim 30 dan fazla maçım var daha fazla vakit geçirmeme rağmen orası acayip biyer . zombie gelince alman veya rus gelirseniz işiniz rahat hindistanlı amerikalı felan vss gelirseniz aman yarabi iş size düştü sıkıntı yok taşıyıp geçiyorum . ama oyunda aktif olarak bu kadar oyuncu olmuyor onu bilin indirip 1-2 el atıp kaçıyor millet günlerce online olmuyolar .
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    bio technolog 4 gün
    B. Royal modu hariç 5vs5 modu harika eski C.Strike tayfasına hitap ediyor
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    H34RTL3SS 4 gün
    android tarafındaki dosya boyutunu yanlış mı gösteriyor ? 78m ios tarafı 1.8gb
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ulan Musk 4 gün H34RTL3SS
    Google Play uygulama boyut sınırından dolayı tek parça koyamamışlardır. Yüklendikten sonra ilk açılışta kalan kısmı indiriyor.
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    deoks 4 gün
    Ben de meraktan indirmiştim. 5 dk oynadıktan sonra sildim. Uygulama paralı olmadıktan sonra indirme sayısı birşey ifade etmez.
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    Mr. Jingles 5 gün
    Günde iki saat falan geçiriyorum bu oyunda. Grafikler bir mobil cihaz için çok iyi.



    Bu arada Sıralama Maçı modunun üzerine tanımam. Gerçek bir rakip isteyen oraya girsin.
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    Uçan Tosbağa Yoshi 5 gün en beğenilen
    Açıkçası rakamlar hiç şaşırtmadı, tüm dünyada z kuşağı için mobil oyunlar konsol ve bilgisayar oyunlarının kat be kat önünde. Hayatımıza Starlink ve 5G teknolojisinin girmesiyle daha hızlı ve daha erişilebilir internete çok daha ucuza ulaşabileceğiz, bunlara bağlı olarak mobil cihazlar çok daha güçlü donanımlarla sunulmaya başlanacak bunların neticesinde mobil oyunlara olan talepte giderecek artacak. Umarım devlet bu yönde çalışma yapan yerli firmalara destek olur ve en kısa sürede gençlere özendirici projeler/kurslar açar. En önemlisi de her ilçeye saçma sapan kontenjanı dolmayan ve işsizlik garantili bölümlerle liseden bozma meslek yüksek okulu açmak yerine büyük şehirlerde donanımlı kadrolarla oyun geliştiriciliğine yönelik lisans düzeyinde eğitim verecek bölümler açar. Çünkü mobil oyunlar katma değeri yüksek ürünler. Düştüğümüz bu ekonomik durumdan orta vadede kurtulmak istiyorsak ülkemizin bu tarz ürünlere yönelmesi lazım.
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