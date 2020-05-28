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    Bu akıllı saat parmak şıklatma ile kontrol ediliyor

    MAD Gaze akıllı saat konsepti deri hareketlerinizi sürekli takip ediyor ve akıllı algoritma ile yaptığınız hareketleri fonksiyona dönüştürmek için işliyor.
    11 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu akıllı saat parmak şıklatma ile kontrol ediliyor
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    Giyilebilir cihazlar bugün hayatımızın önemli unsurlarından birisi haline geldi ve bu nedenle sıkı da bir rekabet yaşanıyor. Apple, Xiaomi, Samsung gibi devlerin domine ettiği pazarda yenilikçi fikirler de karşılık buluyor.

    MAD Gaze özellikleri ve fiyatı

    MAD Gaze projesi günümüz standartlarında bir akıllı saat tasarımı sunuyor ancak kontrol etme noktasında oldukça ilginç bir yöntem geliştiriyor. Parmak şıklatma da dahil pek çok el hareketi ile saatinizi hiç dokunmadan kontrol edebiliyorsunuz.

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    MAD Gaze akıllı saati 1.4 inçlik yuvarlak bir ekrana sahip. 4 çekirdekli MTK 6759 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bluetooth 4.0 ve WiFi ile bağlantı kuran saatin SIM kart yuvası sayesinde hücresel görüşme yapması da mümkün oluyor. Bu nedenle bir mikrofon ve hoparlör de düşünülmüş.

    IP67 sertifikası ile su altında kullanıma uygun olan model dahili GPS yongasına sahip. Nabız ölçer, manyetometer, ivme ölçer, 9 eksenli jiroskop gibi geniş bir sensör listesi mevcut.

    Bu akıllı saat parmak şıklatma ile kontrol ediliyor

    Akıllı saat kullanıcının deri hareketlerini sensörler yolu ile sürekli izliyor. Parmak şıklatma, derinin üzerine dokunma, basma veya vurma, eli sallama gibi pek çok hareketi algılayarak akıllı algoritması ile bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sonrasında bu hareketi karşısında tanımlanmış olan fonksiyona dönüştürüyor. Kullanıcı ister ön tanımlı hareketleri kullanabilir, isterse de 33 adede kadar kendi hareketlerini tanımlayabilir. Saatin kullanım süresi 2 güne kadar uzayabiliyor.

    MAD Gaze akıllı saat modeli en az 149$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Yaklaşık 250 bin dolar gibi bir meblağ toplandı ve hayata geçme fırsatı elde etti. Akıllı saat Haziran ayında sevkiyata başlayacak.



    https://www.indiegogo.com/projects/mad-gaze-smartest-watch-with-gesture-controls Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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