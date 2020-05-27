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    OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı

    7mm dinamik sürücüler, hareket algılama sensörü, gürültü engelleme, 3.5 saate kadar kullanım, dokunmatik kontroller OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklığın özellikleri arasında.
    30 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı
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    Dünya pazarında olduğu gibi ülkemiz pazarında da tam kablosuz kulaklıklar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Xiaomi, Redmi, Jabra gibi markalar en ucuzundan en pahalısına kadar en iyi fiyat-performans ürününü sunmaya çalışıyor. Oppo da Enco W31 tam kablosuz kulaklık modelini ülkemize getirdi.

    OPPO Enco W31 özellikleri ve fiyatı

    OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık modeli AirPods benzeri uzun saplı tasarımı ile dikkat çekiyor. 7mm dinamik sürücüler en iyi ses kalitesi amaçlarken çift mikrofon tasarımı arka plan gürültüsünü en aza indiriyor.

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    Kulaklık içerisindeki sensör sayesinde çıkardığınız anda müziği oynatmayı durduruyor. Dış kısımdaki dokunmatik alan çeşitli dokunuşlar ile belirli fonksiyonları yerine getiriyor. IP54 standardı ile yağmur altında kullanıma uygun.

    Kulaklık tek şarj ile 3.5 saate yakın kullanım süresi sunuyor. Kulaklığın tamamen şarj olması 2.5 saat sürüyor. Şarjlı muhafazası ise 12 saate yakın daha ek kullanım süresi sağlıyor. OPPO Enco W31 modeli 599TL fiyat etiketine sahip.



    https://www.oppo.com/tr/accessory-headphone-oppo-enco-w31/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç 18 dk. yeni yorumcu
    OPPO Enco W31 Su geçirmezlik özelliği güzel fakat kutusunu sevemedim fabi eğer küçülecek olursa batarya kapasitesi azalır ama ne yapalım fiyatı sayesinde elle tutulabiliyor
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