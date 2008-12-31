Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu iddia anakart dünyasını karıştıracak; Gigabyte sorunlu anakart mı satıyor?

10 yıl
26,4b
1
53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu iddia anakart dünyasını karıştıracak; Gigabyte sorunlu anakart mı satıyor?
Tam Boyutta Gör

Büyütmek için tıklayınız!

Tayvanlı anakart üreticileri arasında rekabetin yarattığı yüksek tansiyon bir an olsun düşmüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Asus ve Gigabyte arasında sert bir tartışma yaşanmış, taraflar gündemi uzun süre meşgul eden çeşitli iddialarda bulunmuştu. Ortaya çıkan ve MSI'a ait olduğu iddia edilen bir döküman yeni bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

MSI logolu döküman'da; Gigabyte'ın sattığı G41, G43 ve G45 yonga setli bazı anakartların ve tüm revizyonlarının sorunlu olduğu, bahsi geçen modellerdeki PCIe x16 slotunun x4 hızında çalıştığı ve bu sebeple olası harici ekran kartı kullanımında sadece %25 performans alınabileceği iddia edilirken, ilgili anakartların ekran kartlarıyla uyum sıkıntısı yaşatabileceği de iddia ediliyor.

Dökümana göre G41, G43 ve G45 yonga setli anakartlarda PCIe x16 slotunun x4 hızında çalışmasının yanı sıra iligli modellere için Gigabyte'ın resmi internet sitesinde yayımlanan ekran kartı listesi haricindeki kartlara yönelik olarak herhangi bir garanti verilmediği ve uyum sorunu yaşanabileceği iddia edilirken "%100 öde, %25 performans al" ifadesine yer veriliyor.

Bakalım MSI ve Gigabyte ortaya atılan bu iddia ile ilgili olarak nasıl bir tutum sergileyecekler, bekleyip göreceğiz.

Kaynaklar;
- http://www.pcstats.com/NewsView.cfm?NewsID=73094,
- http://www.modreactor.com/english/News/MSI-attack-Gigabyte-for-selling-cripled-motherboards.html
- http://www.madshrimps.be/vbulletin/f22/msi-says-gigabyte-selling-crippled-g41-g43-g45-based-motherboards-60228/


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
santhora 10 yıl
İkisi de iyi firmalar. Bence bu olay MSI tarafından ortaya atılmamıştır. Bu haberi MSI'ın hiçbir sitesinin arşivinde bulamadım. Bu işte sanırım ortalığı karıştırmak isteyen 3. şahısların parmağı var. Ayrıca ne garip herkes yok o bozuldu şu daha iyi, yok bu bozuldu diğeri daha iyi diye yamzış. Arkadaşlar aldığınız ürün elektronik. Markası ne olursa olsun bozulabilir. Sana bozuk ürünü denk gelen marka başkasına kullandığı en iyi ürünü vermiş olabilir. Mesela ben şimdiye kadar 3 Gigabyte kullandım ve hepsi de ya arıza sorunu ya da stabilite yüzünden beni tatmin etmedi. Ama Kullandığım 2 MSI Kartı da hem görünüş, hem işlevsellik, hemde sorunsuz olması ile beni tatmin etti. Herşeye rağmen şu anda Gigabyte kullanıyorum ve daha arıza vermedi. Çünkü biliyorum ki bu tamamen şans işi. Birde, ilerde performans amaçlı bilgisayar toplamayı düşünüyorum, o zaman anakart kesinlikle MSI olacak. Tabii bu benim fikrim ve Gigabyte'ın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sizin kullandığınız marka ister bozulsun ister iyi çalışsın bu her ürünü aynı olacak anlamına gelmez. Bence yorumlar buna göre objektif yapılmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gonuldagi 10 yıl
çamur at izi kalsın bu kartlar intel in kontrolü altında satışa sunuluyor intel böyle bir şeye asla müsade etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
mis gibi çalışıyor valla oc yapsan 35 derece yapmasan 25 derece işlemci fanı stok olmasa daha az olacakta bu haliyle de iyi

koca gigabyte firması çıkıpta 4x hızını anakarta yerleştireceğini sanmıyorum msi yada asusda yapacağını sanmıyorum belli bir tüketici kitlesi olan bu firmalar bu ayrıntılara dikkat eder heralde etmezse zaten bu piyasanın dışında kalırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zallas003 10 yıl

Orjinalden alıntı: gonuldagi

çamur at izi kalsın bu kartlar intel in kontrolü altında satışa sunuluyor intel böyle bir şeye asla müsade etmez.


yooo ne alaka İntel Çipseti verir parasını alır gerisi Gigabyte nin sorunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcoupe 10 yıl
benim de gigabyte marka bir ana kartım vardı
kırk kere servise gitti geldi, bir arıza bulunamadı diye. durduğu yerde kilitleniyordu bilgisayar. harçlığımı biriktirip almıştım halbuki. haram zıkkım olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pars.42 10 yıl
bence hangi marka olursa olsun önceden kullanıcı yorumlarını okumadan almamak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muzo86 10 yıl
bir zamanların meşhur Gigabyte IP1000G anakartları vardı hatırlarsınız ve şu anda bile hala kullananlar olabilir.

bir çok tanıdığıma makina topladım yada bu kartı önerdim ve hepsinde de bu anakartlar arıza yapmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
Gigabyte anakartların her zaman en gözde gösterilen, tavsiye edilen modellerini aldım ve hepsinde kartlarım 1 sene boyunca garantiye gitti geldi, gitti geldi, o bilgisayarların dışında yedek diye aldığım MSI sistemlerde çalıştım hep, verdiğim paraların hiç birinin hakkını alamadım. Son 7-8 senedir Gigabyte almıyorum. BEnim gözde markalarım şu an için MSI, DFI.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerem_DuUrden 10 yıl
Benim sansimami bilmiorum, ama Gigabyte tan cok cektim..
aldigim anakart 4 kere servise gitti!! her biri 15er gunden..sonunda kutu icinde yenisiyle degistidiler, yeni kart 2 hafta sonra yine bozuldu, icene ediyim boyle isin dedim, karti bir daha servise yollamak yerine direk cope attim, verdigim para haram olsun Gigabyte a...
not:Gittim Asus aldim sonra, nazar degmesin hic bir sorunum olmadi daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 10 yıl
iddia doğru ise ifade edilmesi de iyi bir gelişme. ürünün genel performans beklentilerinden sapması hoş bir şey değil. sitenin bir köşesinde yazması bir şey ifade etmez, ürünün üstüne eşşek kadar uyarı yazıp, ithalatçıların da lokal dile çevirmesi gerekir. herkes aldığı her ürünün bütün özelliklerini siteden okumuyor ve zorunda da değil. zaten sitede belirtilmesi de olası tazminattan kurtulmak için yapılmıştır. kanuni açıdan belki işe yarayabilir, ama iş etiği açısından yakışık almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahveisteyen 10 yıl
Çoğu kullanıcı anlayamaz bandwidth farkını. Arada da pratikte bire dört bir fark yok kesinlikle. Hangi oyun x4 sınırlarını zorluyor? 1920x1200 çözünürlüğe çıkan bu anakartı almaz zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KUM23 10 yıl
Bende Gigabyte güvenmiyorum hep sorun çıkarıyo tabi Asus ta öyle MSI daha sağlam bence 3 board kullandım 3 Abit marka taş gibi sorunlu board lar teknik servisten biliyom en fazla Gigabyte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
petsiyehable 10 yıl
gigabyte 1 numaradır bu böyle biline zamanında asus giga ile evlenecekti yawaşşşş ewlensın gigabyte koca olur asus yada msı da karı olur gigabyte ıle bas edemediler 3lü 5 li sıkıştırmaya basladılar avuclarını yalasınlar.asusun bordları asıl hatalı olan oyle ki aynı borddan 3 5 tane uretıo örneğin p5 serileri P4 LERDEN HİÇ BAHSETMİYORUM BİLE p5 q q e qe-s qe-s/r ya bırak bu işi asus ya sen kimsin beee giga diyorum başka bişey demiyorum....!!!!!!!!!!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zallas003 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

gigabyte 1 numaradır bu böyle biline zamanında asus giga ile evlenecekti yawaşşşş ewlensın gigabyte koca olur asus yada msı da karı olur gigabyte ıle bas edemediler 3lü 5 li sıkıştırmaya basladılar avuclarını yalasınlar.asusun bordları asıl hatalı olan oyle ki aynı borddan 3 5 tane uretıo örneğin p5 serileri P4 LERDEN HİÇ BAHSETMİYORUM BİLE p5 q q e qe-s qe-s/r ya bırak bu işi asus ya sen kimsin beee giga diyorum başka bişey demiyorum....!!!!!!!!!!!!!


Gigabyte sana maaş bağladı galiba . Saçma Sapan Konuşmayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26435 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gigabyte, x4 ve Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu 10 yıl Gigabyte EX58-UD5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim