Bu iddia anakart dünyasını karıştıracak; Gigabyte sorunlu anakart mı satıyor?

Tayvanlı anakart üreticileri arasında rekabetin yarattığı yüksek tansiyon bir an olsun düşmüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Asus ve Gigabyte arasında sert bir tartışma yaşanmış, taraflar gündemi uzun süre meşgul eden çeşitli iddialarda bulunmuştu. Ortaya çıkan ve MSI'a ait olduğu iddia edilen bir döküman yeni bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.
MSI logolu döküman'da; Gigabyte'ın sattığı G41, G43 ve G45 yonga setli bazı anakartların ve tüm revizyonlarının sorunlu olduğu, bahsi geçen modellerdeki PCIe x16 slotunun x4 hızında çalıştığı ve bu sebeple olası harici ekran kartı kullanımında sadece %25 performans alınabileceği iddia edilirken, ilgili anakartların ekran kartlarıyla uyum sıkıntısı yaşatabileceği de iddia ediliyor.
Dökümana göre G41, G43 ve G45 yonga setli anakartlarda PCIe x16 slotunun x4 hızında çalışmasının yanı sıra iligli modellere için Gigabyte'ın resmi internet sitesinde yayımlanan ekran kartı listesi haricindeki kartlara yönelik olarak herhangi bir garanti verilmediği ve uyum sorunu yaşanabileceği iddia edilirken "%100 öde, %25 performans al" ifadesine yer veriliyor.
Bakalım MSI ve Gigabyte ortaya atılan bu iddia ile ilgili olarak nasıl bir tutum sergileyecekler, bekleyip göreceğiz.
Kaynaklar;
- http://www.pcstats.com/NewsView.cfm?NewsID=73094,
- http://www.modreactor.com/english/News/MSI-attack-Gigabyte-for-selling-cripled-motherboards.html
- http://www.madshrimps.be/vbulletin/f22/msi-says-gigabyte-selling-crippled-g41-g43-g45-based-motherboards-60228/
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koca gigabyte firması çıkıpta 4x hızını anakarta yerleştireceğini sanmıyorum msi yada asusda yapacağını sanmıyorum belli bir tüketici kitlesi olan bu firmalar bu ayrıntılara dikkat eder heralde etmezse zaten bu piyasanın dışında kalırlar
yooo ne alaka İntel Çipseti verir parasını alır gerisi Gigabyte nin sorunu
kırk kere servise gitti geldi, bir arıza bulunamadı diye. durduğu yerde kilitleniyordu bilgisayar. harçlığımı biriktirip almıştım halbuki. haram zıkkım olsun.
bir çok tanıdığıma makina topladım yada bu kartı önerdim ve hepsinde de bu anakartlar arıza yapmıştı.
aldigim anakart 4 kere servise gitti!! her biri 15er gunden..sonunda kutu icinde yenisiyle degistidiler, yeni kart 2 hafta sonra yine bozuldu, icene ediyim boyle isin dedim, karti bir daha servise yollamak yerine direk cope attim, verdigim para haram olsun Gigabyte a...
not:Gittim Asus aldim sonra, nazar degmesin hic bir sorunum olmadi daha...
Gigabyte sana maaş bağladı galiba . Saçma Sapan Konuşmayalım.