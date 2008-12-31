Bu iddia anakart dünyasını karıştıracak; Gigabyte sorunlu anakart mı satıyor?

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Tayvanlı anakart üreticileri arasında rekabetin yarattığı yüksek tansiyon bir an olsun düşmüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Asus ve Gigabyte arasında sert bir tartışma yaşanmış, taraflar gündemi uzun süre meşgul eden çeşitli iddialarda bulunmuştu. Ortaya çıkan ve MSI'a ait olduğu iddia edilen bir döküman yeni bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

MSI logolu döküman'da; Gigabyte'ın sattığı G41, G43 ve G45 yonga setli bazı anakartların ve tüm revizyonlarının sorunlu olduğu, bahsi geçen modellerdeki PCIe x16 slotunun x4 hızında çalıştığı ve bu sebeple olası harici ekran kartı kullanımında sadece %25 performans alınabileceği iddia edilirken, ilgili anakartların ekran kartlarıyla uyum sıkıntısı yaşatabileceği de iddia ediliyor.

Dökümana göre G41, G43 ve G45 yonga setli anakartlarda PCIe x16 slotunun x4 hızında çalışmasının yanı sıra iligli modellere için Gigabyte'ın resmi internet sitesinde yayımlanan ekran kartı listesi haricindeki kartlara yönelik olarak herhangi bir garanti verilmediği ve uyum sorunu yaşanabileceği iddia edilirken "%100 öde, %25 performans al" ifadesine yer veriliyor.

Bakalım MSI ve Gigabyte ortaya atılan bu iddia ile ilgili olarak nasıl bir tutum sergileyecekler, bekleyip göreceğiz.

Kaynaklar;

- http://www.pcstats.com/NewsView.cfm?NewsID=73094,

- http://www.modreactor.com/english/News/MSI-attack-Gigabyte-for-selling-cripled-motherboards.html

- http://www.madshrimps.be/vbulletin/f22/msi-says-gigabyte-selling-crippled-g41-g43-g45-based-motherboards-60228/



