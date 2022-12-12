Bu tableti çok sevdim! Huawei MatePad Pro 12.6 (2022) incelemesi

Bu videoda Huawei MatePad ailesinin en yeni üyelerinden biri olan Huawei MatePad Pro 12.6 2022 versiyonuna yakından bakıyoruz. Önceki modele kıyasla ciddi geliştirmelerin yapıldığını görebiliyoruz.

Bu videoda Huawei MatePad ailesinin en yeni üyelerinden biri olan Huawei MatePad Pro 12.6 2022 versiyonuna yakından bakıyoruz. Önceki modele kıyasla ciddi geliştirmelerin yapıldığını görebiliyoruz.

Farklı olduğu için ilk olarak yazılımla başlamak istiyorum. Huawei MatePad Pro 12.6 içerisinde HarmonyOS 3.0 yer alıyor. Huawei ekosisteminin gücü ve süper cihaz desteği MatePad Pro 12.6 modelini güçlendiren detaylardan. Google servisleri bu üründe de yok. Uygulamaları Huawei AppGallery üzerinden sorunsuz indirebiliyorsunuz.

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3.Parti uygulamalarda kurmanızda herhangi bir sorun söz konusu değil. İstediğiniz uygulamayı kurabiliyorsunuz.

Ekran özelliklerinden önce de aksesuarlardan biraz bahsedelim. Ürün yenilenmiş M Pencil desteğine sahip. Yenilenmiş olmasıyla birlikte kalem üzerindeki parmak algılama alanı daha da arttırılmış.

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Bu sayede çeşitli modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Kalem çizim uygulamalarında iyi işler başarıyor. Ürün iOS ekosisteminde yer alan ünlü çizim uygulamalarını da desteklediği için yaratıcılık konusunda gerçekten çok özgürsünüz.

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Ben özellikle son zamanlarda öne çıkan NFT sanatçılığının gelişmesinde tabletlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu taraflarda bir içerik üretimi yapıyorsanız M Pencil gerçekten iyi bir tercih olacaktır.

MatePad Pro 12.6 2022 versiyonu klavye desteğine de sahip. Bİr önceki versiyonda kullanılan klavyeyi bu modelle birlikte de kullanabiliyorsunuz. Yazı yazması, basım hissiyatı gayet iyi. Kendinize göre ekran ayarlaması da yapabiliyorsunuz.

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Huawei MatePad Pro 12.6 2022 versiyonu 12.6 inç büyüklüğünde ve 2560x1600 çözünürlüğünde. Bu ekran OLED bir panel ve 120 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Bir önceki versiyonda 60 Hz tazeleme hızı görmüştük. En büyük yeniliklerden birinin bu olduğunu söyleyebilirim.

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1,07 milyar renk gösterebilen bu ekran kontrost oranıyla da HDR tüketimlerde fazlasıyla keyif veriyor. Özellikle 1ms düşük tepkime süresi ve ∆E (Delta E) < 1 değeride orijinale çok çok yakın görüntülere bakabileceğimizi bizlere gösteriyor. Özellikle video ve sinema dünyasında profesyonellerin en önemsediği kısımlardan biri burası.

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Bu değer düşük olunca renk bozulması olmadan doğru renkler görülmesi sağlanıyor. Bu sayede farklı ekranlarda renklerin farklı olmaması sağlanabiliyor.

DCI P3 Renk gamutunu destekleyen bu ekran 600 nits seviyelerine de ulaşabiliyor. Önceki modele göre burada 100 puanlık bir artış yaşanmış. Ekran gerçekten fazlasıyla parlak.

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Bu bahsetmiş olduğum ekranla vakit geçirmek de tabii ki fazlasıyla keyifli oluyor. Renklerin canlılığı, kontrast seviyesi medya tüketimlerinde farkını hissettiriyor.

Huawei bu modelle birlikte Always On Display özelliğini de kullanıcılara sunmış oldu. 3 kademeli şekilde parlaklığa sahip olan bu kısım 30 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Bu sayede güç optimizasyonu daha iyi hale gelmiş. Genel değerlendirme yapacak olursak ben Huawei MatePad Pro 12.6 2022 versiyonunun ekranından çok memnun kaldım.

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Ekrandan sonra güç kısmından bahsetmek istiyorum. Huawei MatePad Pro 12.6 gücünü Kirin 9000E işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye de 8 GB Ram ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. İsteklerinize karşılık verebilecek düzeyde olan bir işlemciden burada bahsediyoruz.

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Özellikle mobil video kurgulama, çizim ve tasarım programlarnda ben bir problemle karşılaşmadım. Sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Hoparlörler Huawei MatePad Pro 12.6 2022 versiyonunu öne çıkartan detaylardan biri olmuş. İçerik üretme dışında içerik tüketme de düşünülerek Huawei tarafı ürüne 8 adet hoparlör yerleştirmiş. Ses seviyesi bir tablet için çok çok yüksek, detay ve tonları da anlayabiliyorsunuz. Medya tüketimi sırasında kesinlikle keyif verecektir.

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HOPARLÖR TESİNE VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Batarya performansı tabletler için en fazla önemsenen detaylardan biri. Bu üründe de 10.500 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. 40W kablolu, 27W kablosuz şarj desteği mevcut. Hatta 10W kablosuz ters şarj özelliği de bulunuyor. Tablet için gerçekten iddialı özelliklerden. Kablosuz kulaklık, telefon veya akıllı saat ürünlerinizi bu şekilde şarj edebiliyorsunuz.





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