Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı: İşte rakamlar

Avrupa'da elektrikli satışları %89 arttı
En büyük artış şirketin anavatanı Avrupa'da gerçekleşti. Yılın ilk yarısında teslimatlar geçtiğmiz seneye göre %89 artış gösterdi. ABD'de ise %24'lük bir büyüme gerçekleşti. Çin'de ise yerli markaların yoğun rekabeti neticesinde satışlar %34 azaldı. Volkswagen Grubu, %28'lik bir pazar payıyla Avrupa'da tamamen elektrikli araç pazarında lider durumda bulunuyor.
Volkswagen Grubu'nun en çok satan elektrikli modelleri şöyle sıralanıyor:
- Volkswagen ID.4/ID.5: 84.900
- Volkswagen ID.3: 60.700
- Audi Q4 e-tron: 44.600
- Volkswagen ID.7: 38.700
- Škoda Enyaq: 38.700
- Audi Q6 e-tron: 36.500
- Škoda Elroq: 34.300
- Volkswagen ID. Buzz: 27.600
- Porsche Macan: 25.900
- CUPRA Born: 22.100
Volkswagen, şarj edilebilir hibrit araç satışlarında da önemli bir büyüme yakaladı. Grup, yılın ilk yarısında dünya çapında 192.300 adet fişli hibrit araç teslim etti. Bu rakam, 2024'ün aynı döneminde satılan 136.800 adete göre %41'lik bir artış anlamına geliyor.
Tüm yakıt türlerinde ise Volkswagen Grubu'nun satışları geçtiğimiz seneye göre %1,3 artarak 4,41 milyon adede yükseldi.Kaynakça https://electrek.co/2025/07/09/volkswagen-47-percent-ev-sales-jump-includes-a-24-boost-in-the-us/ https://www.carscoops.com/2025/07/vw-beats-tesla-where-it-hurts-most-and-the-numbers-are-brutal/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre