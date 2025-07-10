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    Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı: İşte rakamlar

    Volkswagen Grubu'nun küresel elektrikli araç satışları, 2025'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %47 artarak 465.500 adet olarak gerçekleşti.

    Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrikli araç satışlarında önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Volkswagen Grubu'nun küresel elektrikli araç satışları, 2025'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %47 artarak 465.500 adet olarak gerçekleşti. Tamamen elektrikli araçlar, Volkswagen Grubu'nun toplam küresel satışlarının %11'ini oluşturdu, bu oran bir önceki yıl sadece %7 idi.

    Avrupa'da elektrikli satışları %89 arttı

    En büyük artış şirketin anavatanı Avrupa'da gerçekleşti. Yılın ilk yarısında teslimatlar geçtiğmiz seneye göre %89 artış gösterdi. ABD'de ise %24'lük bir büyüme gerçekleşti. Çin'de ise yerli markaların yoğun rekabeti neticesinde satışlar %34 azaldı. Volkswagen Grubu, %28'lik bir pazar payıyla Avrupa'da tamamen elektrikli araç pazarında lider durumda bulunuyor.

    Volkswagen Grubu'nun en çok satan elektrikli modelleri şöyle sıralanıyor:

    • Volkswagen ID.4/ID.5: 84.900
    • Volkswagen ID.3: 60.700
    • Audi Q4 e-tron: 44.600
    • Volkswagen ID.7: 38.700
    • Škoda Enyaq: 38.700
    • Audi Q6 e-tron: 36.500
    • Škoda Elroq: 34.300
    • Volkswagen ID. Buzz: 27.600
    • Porsche Macan: 25.900
    • CUPRA Born: 22.100

    Volkswagen, şarj edilebilir hibrit araç satışlarında da önemli bir büyüme yakaladı. Grup, yılın ilk yarısında dünya çapında 192.300 adet fişli hibrit araç teslim etti. Bu rakam, 2024'ün aynı döneminde satılan 136.800 adete göre %41'lik bir artış anlamına geliyor. 

    Tüm yakıt türlerinde ise Volkswagen Grubu'nun satışları geçtiğimiz seneye göre %1,3 artarak 4,41 milyon adede yükseldi.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/07/09/volkswagen-47-percent-ev-sales-jump-includes-a-24-boost-in-the-us/ https://www.carscoops.com/2025/07/vw-beats-tesla-where-it-hurts-most-and-the-numbers-are-brutal/
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    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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