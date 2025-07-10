Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı: İşte rakamlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli araç satışlarında önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Volkswagen Grubu'nun küresel elektrikli araç satışları, 2025'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %47 artarak 465.500 adet olarak gerçekleşti. Tamamen elektrikli araçlar, Volkswagen Grubu'nun toplam küresel satışlarının %11'ini oluşturdu, bu oran bir önceki yıl sadece %7 idi.

Avrupa'da elektrikli satışları %89 arttı

En büyük artış şirketin anavatanı Avrupa'da gerçekleşti. Yılın ilk yarısında teslimatlar geçtiğmiz seneye göre %89 artış gösterdi. ABD'de ise %24'lük bir büyüme gerçekleşti. Çin'de ise yerli markaların yoğun rekabeti neticesinde satışlar %34 azaldı. Volkswagen Grubu, %28'lik bir pazar payıyla Avrupa'da tamamen elektrikli araç pazarında lider durumda bulunuyor.

Volkswagen Grubu'nun en çok satan elektrikli modelleri şöyle sıralanıyor:

Volkswagen ID.4/ID.5: 84.900

Volkswagen ID.3: 60.700

Audi Q4 e-tron: 44.600

Volkswagen ID.7: 38.700

Škoda Enyaq: 38.700

Audi Q6 e-tron: 36.500

Škoda Elroq: 34.300

Volkswagen ID. Buzz: 27.600

Porsche Macan: 25.900

CUPRA Born: 22.100

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Volkswagen, şarj edilebilir hibrit araç satışlarında da önemli bir büyüme yakaladı. Grup, yılın ilk yarısında dünya çapında 192.300 adet fişli hibrit araç teslim etti. Bu rakam, 2024'ün aynı döneminde satılan 136.800 adete göre %41'lik bir artış anlamına geliyor.

Tüm yakıt türlerinde ise Volkswagen Grubu'nun satışları geçtiğimiz seneye göre %1,3 artarak 4,41 milyon adede yükseldi.

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Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı

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