DH'den 1.000 kişiye Amazon'da geçerli 100 TL indirim kodu hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör DonanımHaber ve Amazon iş birliği ile indirim kodu dağıtmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 1.750 üyemize indirim kodu hediye ettik. Şimdi de bu içeriğe yorum atan 1.000 üyemize Amazon'da 400 TL ve üzeri alışverişte geçerli 100 TL indirim kodu hediye ediyoruz.

Prime Day indirimleri 14 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimli ürünleri yakalamak için DonanimHaber.com, DH Sıcak Fırsatlar forumu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip etmeyi unutmayın.

400 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

Amazon Prime Day kampanya sayfası linkine tıkla: https://www.amazon.com.tr/primeday DH mobil uygulamasını indir. Bu içeriğe DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum at. Amazon linkine tıklayan, mobil uygulamadan yorum atan ve gerekli koşulları karşılayan üyelere otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodu iletilecek.

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Koşullar

Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve en az 10 mesaj sayısına sahip tüm üyelerimiz kod alabilir.

Daha önce indirim kodu almış kullanıcılar tekrar kod kazanamaz. Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir.

Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.

Gerekli koşulları sağlayan ilk 1.000 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 1.000 kişi arasına giremezseniz üzülmeyin, Prime Day kampanya dönemi süresince daha fazla kişiye indirim kodu dağıtacağız.

Kupon kodu hakkındaki koşullar:

https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

Amazon Prime Day indirimine giren dizüstü bilgisayarlar 1 gün önce eklendi

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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DH'den 1.000 kişiye Amazon'da geçerli 100 TL indirim kodu hediye!

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