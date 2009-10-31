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Buffalo 6x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 6x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü tanıttı
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 6x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu. BR-PX68U2-BK kod adını taşıyan ve harici formda olan yeni sürücü, 137 x 142 x 20 mm boyutlarında ve 340 gram ağırlığında. USB 2.0 ara birimi üzerinden PC'ler ile bağlantı kurabilen yeni sürücü, BD-R medyalara 6x, BD-R DL medyalara 4x ve BD-RE SL/DL medyalara 2x hızında kayıt yapabiliyor.

Blu-ray medyaların yanı sıra DVD ve CD'lere de yazabilen sürücünün DVD-R/+R/+RW'lere 8x, DVD-RW/+RW DL'lere 4x, CD-R'lere 24x ve CD-RW'lere de 10x hızında kayıt yapabildiği açıklandı. CyberLink PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, PowerDVD 8 BD , Power2Go 6, PowerBackup 2, InstantBurn 5 ve MediaShow 4 yazılımlarınyla gelecek sürücünün Japonya fiyat ise 350$ olacak.


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hacı.basat 10 yıl
Dağıtıcı firma tarafından fiyat araştırması göz ardı edilerek piyasaya hazırlanmış bir ürün, 200$'a 12x yazıcıların bulunabildiği, tüm boş BD lerin 4x olduğu ve bu BD lere yazma hızı yeterli olan düşük hızlarda uygun fiyatlı BD yazıcıların olduğu bir ortamda 350$ gibi bir rakamı basmak çok ciddi antipati toplayacaktır...Buffalo markası için akıllarda kalacak bir olay...
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