    Nvidia, Battlefield 6 çıkışına hazır: GeForce 581.42 sürücüsü yayınlandı

    Yılın beklenen oyunlarından Battlefield 6, 10 Ekim'de çıkış yapacak. Nvidia, yaklaşan FPS oyunu için optimizasyonları da içeren GeForce 581.42 sürücüsünü yayınladı.

    Nvidia GeForce 581.42 güncellemesi indir Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, Battlefield 6 çıkmadan önce yeni GeForce Game Ready sürücüsünü yayınladı. İşte GeForce 581.42 sürümüyle düzeltilen hatalar:

    Nvidia GeForce 581.42 güncellemesi neler getiriyor?

    581.42 WHQL sürümü, merakla beklenen FPS oyunu için optimum performans sağlarken, FBC: Firebreak için en son güncelleme dahil olmak üzere başka oyunlar için de destek sağlıyor. Daha akıcı görseller ve daha yüksek kare hızları sunmayı hedefleyen DLSS 4 teknolojisi de tam destekleniyor.

    Nvidia GeForce 581.42 sürücüsü, hem oyunları hem de bazı Adobe yazılımlarını etkileyen bir dizi hatayı da çözüyor. Başlıca düzeltmeler arasında; Battlefield 2042’de çökme sorunu, RTX 50 serisi ekran kartlı sistemlerde Forza Horizon 4’te ışık titremesi ve Planet Coaster 2 için kararlılık iyileştirmeleri yer alıyor.

    Yazılım tarafında, Smooth Motion ile bağlantılı Adobe After Effects ve Premiere Pro'daki çökmelerin yanı sıra video oynatma ve dışa aktarma sorunları giderildi.

    Nvidia 581.42 WHQL, Windows 10 ve 11 64 bit sistemlere Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirilebiliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

