Nvidia, Battlefield 6 çıkışına hazır: GeForce 581.42 sürücüsü yayınlandı

Tam Boyutta Gör NVIDIA, Battlefield 6 çıkmadan önce yeni GeForce Game Ready sürücüsünü yayınladı. İşte GeForce 581.42 sürümüyle düzeltilen hatalar:

Nvidia GeForce 581.42 güncellemesi neler getiriyor?

581.42 WHQL sürümü, merakla beklenen FPS oyunu için optimum performans sağlarken, FBC: Firebreak için en son güncelleme dahil olmak üzere başka oyunlar için de destek sağlıyor. Daha akıcı görseller ve daha yüksek kare hızları sunmayı hedefleyen DLSS 4 teknolojisi de tam destekleniyor.

Nvidia GeForce 581.42 sürücüsü, hem oyunları hem de bazı Adobe yazılımlarını etkileyen bir dizi hatayı da çözüyor. Başlıca düzeltmeler arasında; Battlefield 2042’de çökme sorunu, RTX 50 serisi ekran kartlı sistemlerde Forza Horizon 4’te ışık titremesi ve Planet Coaster 2 için kararlılık iyileştirmeleri yer alıyor.

Yazılım tarafında, Smooth Motion ile bağlantılı Adobe After Effects ve Premiere Pro'daki çökmelerin yanı sıra video oynatma ve dışa aktarma sorunları giderildi.

Nvidia 581.42 WHQL, Windows 10 ve 11 64 bit sistemlere Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirilebiliyor.

