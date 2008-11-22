Buffalo donanımsal şifreleme yapabilen yeni USB belleğini duyurdu

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Japonya merkezli komponent üreticisi Buffalo, 16GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu. Firmanın RUF2-HSC16GW kod adlı yeni belleğinin öne çıkan detayı donanımsal şifreleme yapaiblmesi zira ürün AES 256bit şifreleme desteğiyle birlikte geliyor.

Veri güvenliğine önem veren profesyoneller için hazırlanan ayrıca son kullanıcıları da hedef alan USB bellek 76 x 9 x 19 mm boyutlarında ve 12 gram ağırlığında. Kapaklı tasarıma sahip olan ve USB 2.0/1.1 arabirimi üzerinden PC ile bağlantı kuran belleğin yurt dışı satış fiyatı 303$ olarak belirlenmiş.