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Buffalo donanımsal şifreleme yapabilen yeni USB belleğini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo donanımsal şifreleme yapabilen yeni USB belleğini duyurdu
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Japonya merkezli komponent üreticisi Buffalo, 16GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu. Firmanın RUF2-HSC16GW kod adlı yeni belleğinin öne çıkan detayı donanımsal şifreleme yapaiblmesi zira ürün AES 256bit şifreleme desteğiyle birlikte geliyor.

Veri güvenliğine önem veren profesyoneller için hazırlanan ayrıca son kullanıcıları da hedef alan USB bellek 76 x 9 x 19 mm boyutlarında ve 12 gram ağırlığında. Kapaklı tasarıma sahip olan ve USB 2.0/1.1 arabirimi üzerinden PC ile bağlantı kuran belleğin yurt dışı satış fiyatı 303$ olarak belirlenmiş.


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gun 11 yıl
Pahalı diyorsunuz ama yalnız bu şifreleme sayesinde kimse dosyaları kıramaz. Çünkü bilinen en iyi şifrelemelerden biri. Bu yüzden alacak ve saklayacak çok önemli bilgileri olan kişiler için ucuz sayılır.
FBI bile kıramıyorsa alınır bence.
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mertekin 11 yıl
Yinede pahalı.Sonuçta bunu üreten firma istese yarısı fiyatına satıp yine kar edebilir.Şifreleme var ayağıyla satabildiği kadar pahalıya satmaya çalışıyor.
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resler 11 yıl
Bu markanın ithalatçısı hangi firma?
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halepce 11 yıl
çoook pahalı
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DraGonS 11 yıl
pahalı.
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