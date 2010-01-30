Büyük operatörler micro SIM alımı yapıyor

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Dünyanın önde gelen operatörlerinden O2 ve Orange, sim kartlarda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hollandalı üretici Gemalto'a yakın isimler göre O2 ve Orange'ın çok sayıda 3FF (3 Form Faktor- micro) SIM sipariş etti.

T-Mobile ve lok8u'nun, lok8u'nun giyilebilir küresel konumlama cihazlarında kullanılacak olan micro SIM için anlaşma yaptığının açıklamasının arkasından 27 Ocak'da gün yüzüne çıkan iPad'in de mevcut SIM kartlar yerine micro SIM'leri destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Hollandalı üretici Gemolta'nın Kuzey Amerika birimin yöneticilerinden Jean-Louis Carrara da Amerikalı birçok operatör için hazırlanan 3FF SIM'lerin dağıtımına başlandığını açıkladı. iPad'in Haziran ayından itibaren birçok pazarda satışa sunulacak olmasından dolayı birçok operatörün micro SIM alımı yapması bekleniyor.

Mevcut mini SIM kartlara (25x15mm) göre %52 daha küçük olan micro SIM kartlar (12x15mm) kısa adı ETSI olan Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komisyonu tarafından küçük cihazlar için geliştirilmişti.