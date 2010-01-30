Büyük operatörler micro SIM alımı yapıyor

Dünyanın önde gelen operatörlerinden O2 ve Orange, sim kartlarda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hollandalı üretici Gemalto'a yakın isimler göre O2 ve Orange'ın çok sayıda 3FF (3 Form Faktor- micro) SIM sipariş etti.
T-Mobile ve lok8u'nun, lok8u'nun giyilebilir küresel konumlama cihazlarında kullanılacak olan micro SIM için anlaşma yaptığının açıklamasının arkasından 27 Ocak'da gün yüzüne çıkan iPad'in de mevcut SIM kartlar yerine micro SIM'leri destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Hollandalı üretici Gemolta'nın Kuzey Amerika birimin yöneticilerinden Jean-Louis Carrara da Amerikalı birçok operatör için hazırlanan 3FF SIM'lerin dağıtımına başlandığını açıkladı. iPad'in Haziran ayından itibaren birçok pazarda satışa sunulacak olmasından dolayı birçok operatörün micro SIM alımı yapması bekleniyor.
Mevcut mini SIM kartlara (25x15mm) göre %52 daha küçük olan micro SIM kartlar (12x15mm) kısa adı ETSI olan Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komisyonu tarafından küçük cihazlar için geliştirilmişti.
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Gemalto (Eski adıyla Gemplus) ne zaman hollandalı olmuş...?
Ekranlar büyürken Bunlar daha da küçülüyor.
Micro sd ye kadar yolu var bence...
yanlışınız var 12karakter ile sınırlı değil yada sizin haberiniz yok.ben turkcelden 128kb mobil imza destekleyen kart aldım ve 16 karakter yazabiliyorsunuz ingilizce karakter olmak şartıyla
rehbere kaç kişi kaydedebiliosun o kartla ? 500 fln varsa alalım bizde
Doğrudur, 16 karakterde elbet vardır. Bende simplus var. Telsim vakti zamanında 14 karakterdi sanırım. Ama yinede yeterli bence hiç ama hiç değil. Karakter sınırı olmaması lazım artık, 4gb bir microsd hafıza kartını entegre etseler hiç bir problem kalmaz. Kişilerin değil isimleri telefonları profil resimlerini bile kaydedersiniz. Düşünsenize her bir kişiye 3 telefon numarası adres vs yazsan maksimum bir txt dosyası 3 kb oluyor. Hadi 10 kb olsun.20 kb de porfil resmi koy toplamda 30 kb. 4gb lık bir kart binlerce kişiyi kaydedebilir.
bu aypedi gazlamayın ya,saçma bi alet. daha haziranda çıkacakmış peeh
iphone 4g bakarım, ipad çok saçma bi alet
kesinlikle bak oda dogru hocam helal valla dogru diyorsunuz
apple sormak lazim cidden böle bi mail atsak adamlar ne cevap verir acaba ama arkadas cok dogru noktaya basmıs sankı cıhaz kucucukte micro istiyor apple sen var ya sen az seytan degilsin
bide kucuk cihazlar için üretiliyor demişler ipaddan baska mikro sim cihaz mi var