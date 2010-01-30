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Büyük operatörler micro SIM alımı yapıyor

9 yıl
27,1b
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28
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Büyük operatörler micro SIM alımı yapıyor
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Dünyanın önde gelen operatörlerinden O2 ve Orange, sim kartlarda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hollandalı üretici Gemalto'a yakın isimler göre O2 ve Orange'ın çok sayıda 3FF (3 Form Faktor- micro) SIM sipariş etti.

T-Mobile ve lok8u'nun, lok8u'nun giyilebilir küresel konumlama cihazlarında kullanılacak olan micro SIM için anlaşma yaptığının açıklamasının arkasından 27 Ocak'da gün yüzüne çıkan iPad'in de mevcut SIM kartlar yerine micro SIM'leri destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Hollandalı üretici Gemolta'nın Kuzey Amerika birimin yöneticilerinden Jean-Louis Carrara da Amerikalı birçok operatör için hazırlanan 3FF SIM'lerin dağıtımına başlandığını açıkladı. iPad'in Haziran ayından itibaren birçok pazarda satışa sunulacak olmasından dolayı birçok operatörün micro SIM alımı yapması bekleniyor.

Mevcut mini SIM kartlara (25x15mm) göre %52 daha küçük olan micro SIM kartlar (12x15mm) kısa adı ETSI olan Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komisyonu tarafından küçük cihazlar için geliştirilmişti.


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smartcard 9 yıl
Shady


Dünyanın önde gelen operatörlerinden O2 ve Orange, sim kartlarda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hollandalı üretici Gemalto'a yakın isimler göre O2 ve Orange'ın çok sayıda 3FF (3 Form Faktor- micro) SIM sipariş etti.



Gemalto (Eski adıyla Gemplus) ne zaman hollandalı olmuş...?
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DİRENOM 9 yıl
Küçül küçül nereye kadar...
Ekranlar büyürken Bunlar daha da küçülüyor.
Micro sd ye kadar yolu var bence...
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neron23 9 yıl
Bende diyiyordum bu eski sim kartları nasıl taşıyacam ilaç gibi geldi :D
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deagle100 9 yıl
Hakkaten ne ise yariycak da?
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CoreXXX 9 yıl
Cem
yanlışınız var 12karakter ile sınırlı değil yada sizin haberiniz yok.ben turkcelden 128kb mobil imza destekleyen kart aldım ve 16 karakter yazabiliyorsunuz ingilizce karakter olmak şartıyla
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haimow 9 yıl
corex

rehbere kaç kişi kaydedebiliosun o kartla ? 500 fln varsa alalım bizde
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Cem 9 yıl

CoreXXX

Cem



yanlışınız var 12karakter ile sınırlı değil yada sizin haberiniz yok.ben turkcelden 128kb mobil imza destekleyen kart aldım ve 16 karakter yazabiliyorsunuz ingilizce karakter olmak şartıyla


Doğrudur, 16 karakterde elbet vardır. Bende simplus var. Telsim vakti zamanında 14 karakterdi sanırım. Ama yinede yeterli bence hiç ama hiç değil. Karakter sınırı olmaması lazım artık, 4gb bir microsd hafıza kartını entegre etseler hiç bir problem kalmaz. Kişilerin değil isimleri telefonları profil resimlerini bile kaydedersiniz. Düşünsenize her bir kişiye 3 telefon numarası adres vs yazsan maksimum bir txt dosyası 3 kb oluyor. Hadi 10 kb olsun.20 kb de porfil resmi koy toplamda 30 kb. 4gb lık bir kart binlerce kişiyi kaydedebilir.
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talh4wk 9 yıl
zaten zor çıkarıyoz bide böle olursa mikroskoplamı cıkarcaz :D
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haimow 9 yıl
ulen bi durun daha bilip bilmeden hemen başlamışınız sallamaya :)
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fotifoti 9 yıl
al makası kes tak :)
bu aypedi gazlamayın ya,saçma bi alet. daha haziranda çıkacakmış peeh
iphone 4g bakarım, ipad çok saçma bi alet
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oktayakgoz 9 yıl
teknik özelliği farklıdır. yoksa kesilerek aynı forma dönüştürülebilir şimdiki sim kartlarımız
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Hobar 9 yıl
aklıma sim kartı kırmadan telefona soktuğum günler geldi. (kredi kartı büyüklüğündeki halinden bahsediyorum)
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Ezio Auditoré 9 yıl
sanki ipad çok küçük de micro sim destekliyor.
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X-Slim 9 yıl

DigitalFortress

sanki ipad çok küçük de micro sim destekliyor.


kesinlikle bak oda dogru hocam helal valla dogru diyorsunuz


apple sormak lazim cidden böle bi mail atsak adamlar ne cevap verir acaba ama arkadas cok dogru noktaya basmıs sankı cıhaz kucucukte micro istiyor apple sen var ya sen az seytan degilsin
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DH Misafiri 9 yıl
haklısın çok garip olmuş biraz daha küçük olsa ne olur normal simler çok büyük sanki :D maksat israf olsun millet para harcasın bide başımıza mini sim çıkardılar gene para için düzenlenmiş apple ın oyunu gibi geldi bana ;)
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X-Slim 9 yıl
aynen hocam durduk yere para israfi yine dediginiz gibi bence para kazanmak için
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X-Slim 9 yıl
ne özelligi olcak bunlarin kucuk olmasindan baska

bide kucuk cihazlar için üretiliyor demişler ipaddan baska mikro sim cihaz mi var
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