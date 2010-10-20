Casper 2010'da Ödüle Doymuyor

CASPER ÖDÜL SERİSİNE 2 ÖDÜL DAHA EKLEDİ

Microsoft’un Washington’da düzenlediği Worldwide Partner Conference’da 3000 üretici arasından Yılın En İyi Bilgisayar Üreticisi seçilen Casper’a Türkiye’den de iki ödül birden geldi. Casper 9. Kez “Yılın Yerli Bilgisayar Üreticisi” seçilirken ayrıca ciro olarak en çok büyüme gösteren firma olması nedeniyle de “En Fazla Gelişen Yerli Bilgisayar Üreticisi” ödülünü aldı.

Microsoft’un iş ortaklarıyla birlikte verimli iş birliklerini ve ortak başarıları kutlamak amacıyla düzenlediği geleneksel Türkiye İş Ortakları Ödül Töreni’nde Casper “Yılın Yerli Bilgisayar Üreticisi” ödülüne layık görüldü. Casper, Microsoft’un iş ortaklarının yıl içindeki performansını, başarılı çalışmalarını değerlendirerek verdiği “Yılın Yerli Bilgisayar Üreticisi” ödülünü yıl içindeki başarılı performansı nedeniyle 9. Kez almaya hak kazandı. 2002 yılından bu yana “Yılın Yerli Bilgisayar Üreticisi” unvanını kimseye kaptırmayan Casper, 9 kez üst üste bu ödülü alarak geleneği 2010’da da sürdürürken, ciro olarak en fazla büyüme gösteren firma olması nedeniyle de, En Fazla Gelişen Yerli Bilgisayar Üreticisi ödülünü almaya hak kazandı.

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Casper adına 2 ödülü de alandedi.