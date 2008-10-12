Cebit 2008: Turksat KabloTV Dijital Yayın!

Geldi gelecek derken Dijital Kablo TV kullanıma hazır vaziyette Cebit 2008'deydi. Analog yayında yer alan 70 yerine 410 kanal gösterim kapasitesine sahip olacak, uydu kalitesinde görüntü ve ses yanında HD TV kanallarına da olanak veren teknoloji hakkında bilgi alıyoruz.
Marka POZİTEK
Kanal sıralamasını sanırım kendin yapabiliyorsun(menüde birkaç seçenek gördüm)Favori listesi var.Yeni yeni ayırt edebiliyorum. Görüntü uydu dan daha dogal ve net(fark az ama var)ve cihaz gerçekten cok hızlı.
VEEE MALESEF HALA HD YAYIN YOK!!!!!!!!! VEREMEDİLER.
İzleyememenizin neden tv'nizin sadece SD yayında DVB-C desteklemesidir. Örneğin X3500 hem SD hem de HD yayınları destekliyor.
Saygılarımla..
neyse bi kablotv kullanıcısı olarak hdtv'yi türksat'da görmek güzel. türksat çok pasif kalıyordu güzel bir gelişme..
eyvallah bende size göndereyim.çok bilginiz varsa elemana giydirmeyin güzelce yazında şurada herkes sebeplensin.
teşekkürler...
hakir görmek gibi olmasında elemana bak gravata bak diksiyona konuşmaya bak ya bizim mesut çevik onun yanında trt spikeri gibi tip desen var eleman tam bi kadrolaşma tipi bi kolormatik gözlükleri eksik izlemedim kapattım videoyu devrik devrik cümleler o takım elbise ayıptır yaa ne çocuklar var zehir gibi bu adamları nereden buluyorlar
Dijital karasal yayıncılığın başlaması ile uyduların oluşturduğu görüntü kirliliği de ortadan kalkar(inş.)
kravatın uyumsuzluğu ve dağınıklığı bir erkek olarak beni bile gerdi gerisini siz düşünün