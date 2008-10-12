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Cebit 2008: Turksat KabloTV Dijital Yayın!

11 yıl
548b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geldi gelecek derken Dijital Kablo TV kullanıma hazır vaziyette Cebit 2008'deydi. Analog yayında yer alan 70 yerine 410 kanal gösterim kapasitesine sahip olacak, uydu kalitesinde görüntü ve ses yanında HD TV kanallarına da olanak veren teknoloji hakkında bilgi alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9 Avatar Avatar Avatar
Cüneyt Aykaç 10 yıl
bu röportaj yaptıkları adam hiç bişey bilmiyor.Sorular güzel ama cevaplar çok kalitesiz.
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SeriousKiss 10 yıl
saol kardeş
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albati 10 yıl
Ben de analog kablodan teledünyaya geçmeyi düşünüyordum, zaten normal kabloluda yeterince takunya TV var bir de buna bu kadar para verip Arap kanalı mı izlicez, bu herifler iyice azıttı ülke monarşiye döndü...
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hus655 11 yıl
Günlerdir burayı izliyorum genelde herkez diğerine yardımı olsun diye burda fikirlerini veya başından geçenleri yazıyor. Bu nedenle bende bendekini paylaşmak istedim. Yukarıda da belirttiğim gibi dünden beri Eurosport HD yayınını sadece ses olarak alıyordum. Ama bugün kanallarda hızlı gezinirken birden görüntü olarakta gelmeye başladı. Bunu birkaç denemeden sonra sadece 8. kanaldaki samanyolu haber kanalındayken kumandadan 51 (Çünkü benim Tv de 51 de Eurosport HD) yazdığımda kendi geçince direkt ses ve görüntü geliyor. Diger tüm kanallardan denedim ama sadece ne işse anlamadım samanyolu haberden geçince oluyor. Anlayan varsa lütfen belirtsin.
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incele 11 yıl
Saat 15.30 itibarı ile Set Top Box kurulumu yapıldı.Ancak HD ayınları yapılmadıgı bir aralıga denk geldiği için HD ler hakkında birşey döyliyemeyeceğim.Diğer kanallar uydudan farklı değil.Cihazın kanal geçişleri cok hızlı.Kartın tanımı henüz yapılmadıgı için(nedense) var veya yok zaten farketmiyor su anda.

Marka POZİTEK
Kanal sıralamasını sanırım kendin yapabiliyorsun(menüde birkaç seçenek gördüm)Favori listesi var.Yeni yeni ayırt edebiliyorum. Görüntü uydu dan daha dogal ve net(fark az ama var)ve cihaz gerçekten cok hızlı.


VEEE MALESEF HALA HD YAYIN YOK!!!!!!!!! VEREMEDİLER.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hus655 11 yıl
Yaklaşık 3 saattir Eurosportun HD yayınında sadece ses var görüntü yok ama ekran özelliğinden görüntü olmasa bile HD olduğu anlaşılıyor. Çünkü ekranı 4/3 ekran formatı seçeneği kayboluyor. Ayrıca dikkat ettim 1080/25Hz yazıyor 46W4000 tvmde. Diğer kanallarda 576/25Hz yazıyor.
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Muss@ 11 yıl

Orjinalden alıntı: hus655

Yaklaşık 3 saattir Eurosportun HD yayınında sadece ses var görüntü yok ama ekran özelliğinden görüntü olmasa bile HD olduğu anlaşılıyor. Çünkü ekranı 4/3 ekran formatı seçeneği kayboluyor. Ayrıca dikkat ettim 1080/25Hz yazıyor 46W4000 tvmde. Diğer kanallarda 576/25Hz yazıyor.

İzleyememenizin neden tv'nizin sadece SD yayında DVB-C desteklemesidir. Örneğin X3500 hem SD hem de HD yayınları destekliyor.
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hus655 11 yıl
Ben Ankara da 27 sinden beri her gün dijital arama yaptırdığımda sürekli değişikliklerle karşılaştım. 46w4000 serisi tv ile.Kanal sayısı 52 civarında ama bunlardan yaklaşık 30 kadarı çalışıyor. Ama sürekli yerdeğişiklikleri oluşmakta. Dijital yayın daha güzel ve net normal kabloya göre. Ayrıca birçok Türkçe ve ingilizce yayın yapan kanallarda dil seçme özelliği var. Örneğin TNT, e2, Discovery gibi. Ayrıca BBC Prime de alt yazı seçme özelliği var. İsterseniz kanalın sunduğu 4-5 dildeki alt yazıları gösterebiliyorsunuz. HD yayınlar ise hala yok. Yani ismi var ama görüntüleri yok.
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CYSTEIN 11 yıl
Kadıköy'de oturuyoruz (Merkez). Turksat 3A devreye girip frekanslar değiştiğinden beri analog kablo tv yayınında ses ve görüntü kalitesinin düştüğünü hissediyoruz. NTV'de ses berbat mesela. TRT kanallarında da ilginç bir parazit oluşuyor seste. Sarı renklerde ilginç piksellenmeler oluşuyor. Pazartesi gününden önce gayet güzel izliyorduk yayınları. Dijital yayına geçmeye özendirmek için bilinçli yapılmış bir hareket olup olmadığını merak ediyorum doğrusu.. Aynı durumu yaşayan var mı acaba?

Saygılarımla..
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adabilim 11 yıl
TEŞEKKÜRLER
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gececi_78 11 yıl
Muhabirin Türksat yetkilisinden daha fazla bilgisi var gibi.. :) Birde yetkili sanki böyle zorlama ile bilgi veriyor gibi.. :)
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teltel 11 yıl
Bizim tv'de DVB-C özelliği var. Yine de set-top box alamamız gerekecek mi acaba?
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Terms 11 yıl
Röportaj daki teledünya yetkilisi almanızın gerekmediğini söylüyor bu durumda. İzlemediniz herhalde?
Orjinalden alıntı: teltel

Bizim tv'de DVB-C özelliği var. Yine de set-top box alamamız gerekecek mi acaba?

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flashabu 11 yıl
abim şakam mısın yav.. acaba büyük bi tv kanalı röportaj yaparsa ne yapar..
neyse bi kablotv kullanıcısı olarak hdtv'yi türksat'da görmek güzel. türksat çok pasif kalıyordu güzel bir gelişme..
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erhanthunder 11 yıl
30 mesaj var yarısı elemana gönderme konuyla alakası bile yok.
eyvallah bende size göndereyim.çok bilginiz varsa elemana giydirmeyin güzelce yazında şurada herkes sebeplensin.
teşekkürler...

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marantz 10 yıl
tövbe tövbee


hakir görmek gibi olmasında elemana bak gravata bak diksiyona konuşmaya bak ya bizim mesut çevik onun yanında trt spikeri gibi tip desen var eleman tam bi kadrolaşma tipi bi kolormatik gözlükleri eksik
izlemedim kapattım videoyu devrik devrik cümleler o takım elbise ayıptır yaa ne çocuklar var zehir gibi bu adamları nereden buluyorlar
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Mystério 10 yıl
İyi bi yenilik bilgilendirme için teşekkürler
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man utd 11 yıl
Standa koydukları adama bak ya!2 kelimeyi biraraya getiremiyor :S
Dijital karasal yayıncılığın başlaması ile uyduların oluşturduğu görüntü kirliliği de ortadan kalkar(inş.)
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Bserat 11 yıl
Ben de görevlinin saçına ve kravatına taktım saçlar ibrahim erkal tipi kesim

kravatın uyumsuzluğu ve dağınıklığı bir erkek olarak beni bile gerdi gerisini siz düşünün

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