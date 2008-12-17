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CeBIT 2009: Ekonomik krizden ötürü katılımcı firma sayısı azalabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2009: Ekonomik krizden ötürü katılımcı firma sayısı azalabilir
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Küresel ekonomik kriz her alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre bilişim dünyasının global anlamdaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve her yıl Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT fuarı, 2009'da daha az katılımcı firma ile gerçekleştirilebilir.

Orgaziasyona ev sahipliği yapan Deutsche Messe AG firmasına dayandırılarak verilen bir habere göre devam eden ekonomik kriz nedeniyle katılımı muhtemel bazı firmaların 2009 için henüz karar vermedikeri bildiriliyor.

Deutsche Messe AG tepe yöneticisi Wolfram von Fritsch, 2009 fuarının bir önceki yıla göre daha az katılımcı ile gerçekleşebileceğini ön görürken kriz nedeniyle fuara katılım kararını erteleyen firmaları kazanmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 5800 firma ile gerçekleşen ve yüzbinlerce katılımcıyı ağırlayan CeBIT, mevcuta tabloya göre önümüzdeki yıl küresel ekonomik krizin çizdiği olumsuz tablonun etkileri altında gerçekleşebilir.


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resler 10 yıl
Benim kanımca fuarların o ihtişamlı dönemi bitiyor.
Yeni bir teknoloji ve ürün grubu hazırlayan firmalar artık kendi tanıtım etkinlikerini yılda bir kaç kez düzenleyip basın ve iş ortaklarına anlatıyorlar. Örnek AMD,Intel, Nvidia, Asus, Gigabyte, MSI ... Örnekler dahada arttırılabilir.
Internet sayesinde bu etkinlikleri yakından takip eden yazarlar sayesinde en ince detayına kadar yenilikleri günü gününe takip edip öğrenebiliyoruz.
2003 yılında istanbuldan ayrıldığımdan bu güne kadar hiçbir fuara gitmedim. Eksiklik veya ihtiyaçta hissetmedim. İlgi alanlarıma yönelik olarak internette gayet güzel haber kaynakları var. Gereken bilgileri buralardan alabiliyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2009'un sonlarına kadar böle devam edecek büyük ihtimal
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max975 10 yıl
eee kimse şu an parça almak istemezde ondan..
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thetrooper00 10 yıl
Eee tabii haliyle tüm sektörleri vurduğu gibi, cebit'i de vuracaktır. Ama cebit'te o kadar çok bir katılım azalması olacağını ben beklemiyorum.
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