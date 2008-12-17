CeBIT 2009: Ekonomik krizden ötürü katılımcı firma sayısı azalabilir

Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomik kriz her alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre bilişim dünyasının global anlamdaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve her yıl Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT fuarı, 2009'da daha az katılımcı firma ile gerçekleştirilebilir.

Orgaziasyona ev sahipliği yapan Deutsche Messe AG firmasına dayandırılarak verilen bir habere göre devam eden ekonomik kriz nedeniyle katılımı muhtemel bazı firmaların 2009 için henüz karar vermedikeri bildiriliyor.

Deutsche Messe AG tepe yöneticisi Wolfram von Fritsch, 2009 fuarının bir önceki yıla göre daha az katılımcı ile gerçekleşebileceğini ön görürken kriz nedeniyle fuara katılım kararını erteleyen firmaları kazanmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 5800 firma ile gerçekleşen ve yüzbinlerce katılımcıyı ağırlayan CeBIT, mevcuta tabloya göre önümüzdeki yıl küresel ekonomik krizin çizdiği olumsuz tablonun etkileri altında gerçekleşebilir.