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    Japonlar, Çinli elektrikli otomobillerin ucuz olmasının sırrını çözdü

    Japonya'da düzenlenen bir workshop, Çinli elektrikli araçların neden bu kadar uygun fiyatlı olduğunu gözler önüne serdi. Çinli otomobilleri inceleyen Japon mühendisler bakın en çok neye şaşırdı.
    Japonlar, Çinli elektrikli araçların ucuz olmasının sırrını çözdü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Chubu bölgesinde sıra dışı bir workshop düzenlendi. Çok sayıda parçalarına ayrılmış Çin yapımı elektrikli otomobilin yer aldığı etkinlikte, Japon yedek parça üreticileri, rakiplerinin elektrikli araçlarını ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. En çarpıcı izlenim, otomobillerdeki parça sayısının önemli ölçüde düşük olmasıydı. Çinli üreticiler, farklı parçaları bir araya getiren entegre sistemler kullanarak üretim süreçlerini basitleştiriyor.

    BYD'nin 2022'de piyasaya sürdüğü ATTO 3 modeline özellikle dikkat çekildi. Otomobil karmaşıklıktan uzak yapısı ve yüksek düzeyde bileşen entegrasyonu ile Japon mühendisleri oldukça etkiledi. Araçta kullanılan elektrikli tahrik sisteminin sadece sekiz parçadan oluşması, bu durumun en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu parçalar arasında motor, inverter ve dişli kutusu gibi ana bileşenler var.

    Japonlar, Çinli elektrikli araçların ucuz olmasının sırrını çözdü Tam Boyutta Gör

    Çinliler hızla yaygınlaştırma, Japonlar kalite peşinde

    Bu yaklaşım, BYD'nin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine, araçlarının ağırlığını azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanımış durumda. Çinli markalar, aynı bileşenleri farklı modellerde de kullanarak üretim sürecini daha da verimli hale getiriyor. Bu sayede büyük ölçekte üretim yapmak mümkün oluyor ve maliyetler daha da azalıyor.

    Çinli elektrikli araç üreticilerinin maliyet odaklı yaklaşımı, aslında Japonların kalite ve dayanıklılık odaklı üretim anlayışıyla çok tezat. Ancak bu strateji sayesinde Çinli üreticiler, elektrikli araç teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve hızla yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinliğe katılan yöneticiler, BYD ve Tesla araçlarındaki parça sayısının azlığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

    Japonlar, Çinli elektrikli araçların ucuz olmasının sırrını çözdü Tam Boyutta Gör

    Nissin Precision Machines şirketinden bir yetkili "BYD elektrikli araçlarındaki parça sayısının ne kadar az olduğunu görünce şoke oldum. Çinlilerin bu alandaki deneyiminden faydalanarak elektrikli araç sektöründe ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi. Sanyo Trading temsilcisi ise "Çinli üreticiler maliyetleri mümkün olduğunca düşürmeye öncelik veriyorlar. Kalite konusunda Japon üreticilerden farklı bir yaklaşımları var" şeklinde yorumda bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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