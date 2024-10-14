Japonlar, Çinli elektrikli otomobillerin ucuz olmasının sırrını çözdü

BYD'nin 2022'de piyasaya sürdüğü ATTO 3 modeline özellikle dikkat çekildi. Otomobil karmaşıklıktan uzak yapısı ve yüksek düzeyde bileşen entegrasyonu ile Japon mühendisleri oldukça etkiledi. Araçta kullanılan elektrikli tahrik sisteminin sadece sekiz parçadan oluşması, bu durumun en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu parçalar arasında motor, inverter ve dişli kutusu gibi ana bileşenler var.
Çinliler hızla yaygınlaştırma, Japonlar kalite peşinde
Bu yaklaşım, BYD'nin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine, araçlarının ağırlığını azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanımış durumda. Çinli markalar, aynı bileşenleri farklı modellerde de kullanarak üretim sürecini daha da verimli hale getiriyor. Bu sayede büyük ölçekte üretim yapmak mümkün oluyor ve maliyetler daha da azalıyor.
Çinli elektrikli araç üreticilerinin maliyet odaklı yaklaşımı, aslında Japonların kalite ve dayanıklılık odaklı üretim anlayışıyla çok tezat. Ancak bu strateji sayesinde Çinli üreticiler, elektrikli araç teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve hızla yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinliğe katılan yöneticiler, BYD ve Tesla araçlarındaki parça sayısının azlığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Nissin Precision Machines şirketinden bir yetkili "BYD elektrikli araçlarındaki parça sayısının ne kadar az olduğunu görünce şoke oldum. Çinlilerin bu alandaki deneyiminden faydalanarak elektrikli araç sektöründe ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi. Sanyo Trading temsilcisi ise "Çinli üreticiler maliyetleri mümkün olduğunca düşürmeye öncelik veriyorlar. Kalite konusunda Japon üreticilerden farklı bir yaklaşımları var" şeklinde yorumda bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.