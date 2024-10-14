Japonlar, Çinli elektrikli otomobillerin ucuz olmasının sırrını çözdü

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Chubu bölgesinde sıra dışı bir workshop düzenlendi. Çok sayıda parçalarına ayrılmış Çin yapımı elektrikli otomobilin yer aldığı etkinlikte, Japon yedek parça üreticileri, rakiplerinin elektrikli araçlarını ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. En çarpıcı izlenim, otomobillerdeki parça sayısının önemli ölçüde düşük olmasıydı. Çinli üreticiler, farklı parçaları bir araya getiren entegre sistemler kullanarak üretim süreçlerini basitleştiriyor.

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BYD'nin 2022'de piyasaya sürdüğü ATTO 3 modeline özellikle dikkat çekildi. Otomobil karmaşıklıktan uzak yapısı ve yüksek düzeyde bileşen entegrasyonu ile Japon mühendisleri oldukça etkiledi. Araçta kullanılan elektrikli tahrik sisteminin sadece sekiz parçadan oluşması, bu durumun en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu parçalar arasında motor, inverter ve dişli kutusu gibi ana bileşenler var.

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Çinliler hızla yaygınlaştırma, Japonlar kalite peşinde

Bu yaklaşım, BYD'nin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine, araçlarının ağırlığını azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanımış durumda. Çinli markalar, aynı bileşenleri farklı modellerde de kullanarak üretim sürecini daha da verimli hale getiriyor. Bu sayede büyük ölçekte üretim yapmak mümkün oluyor ve maliyetler daha da azalıyor.

Çinli elektrikli araç üreticilerinin maliyet odaklı yaklaşımı, aslında Japonların kalite ve dayanıklılık odaklı üretim anlayışıyla çok tezat. Ancak bu strateji sayesinde Çinli üreticiler, elektrikli araç teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve hızla yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinliğe katılan yöneticiler, BYD ve Tesla araçlarındaki parça sayısının azlığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Nissin Precision Machines şirketinden bir yetkili "BYD elektrikli araçlarındaki parça sayısının ne kadar az olduğunu görünce şoke oldum. Çinlilerin bu alandaki deneyiminden faydalanarak elektrikli araç sektöründe ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi. Sanyo Trading temsilcisi ise "Çinli üreticiler maliyetleri mümkün olduğunca düşürmeye öncelik veriyorlar. Kalite konusunda Japon üreticilerden farklı bir yaklaşımları var" şeklinde yorumda bulundu.

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Japonlar, Çinli elektrikli araçların ucuz olmasının sırrını çözdü