Elektrikli araç dünyası Bursa'daki fuarda buluşuyor

Dünyada otomotivin geleceğini temsil eden elektrikli araçlar, ülkemizde de hızla sürücülerin tercihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük otomobil üreticisinin yeni model tanıtımlarında elektrikli araçlara odaklanması, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve artan çevre bilinci ile sıkı emisyon kuralları, elektrikli araçların satış ivmesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörün en önemli fuarlarından “Go Green Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Elektrikli araç dünyasına dair her şey tek çatı altında
Organizatör No On Fuarcılığın Genel Müdürü Haydar İlk “Go Green Türkiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sektör profesyonellerini bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve teknoloji deneyimini zenginleştiren bir dizi etkinlikle katılımcılarına yeni deneyimler sunacak. 7’den 70’e çok geniş bir kitleye ulaşacak fuar kapsamında, ayrıca sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojiler üzerine odaklanan konferanslar ve elektrikli araç test sürüşleri düzenleyeceğiz. Tüm sektörümüzü ve teknoloji meraklılarını bekliyoruz.” şeklinde davette bulundu.
Fuara katılmak isteyen tüm ziyaretçiler ve sektör temsilcisi markalar, merak ettikleri tüm detaylara gogreenturkiye.com web adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından erişebiliyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ayrıca Go Energy Türkiye, Go Digital ve Go Intralogistics Fuarları da Bursa Fuar Merkezi’nde start alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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