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CeBIT 2009: G.Skill aktif soğutmalı DDR3 bellek kitlerini tanıtacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2009: G.Skill aktif soğutmalı DDR3 bellek kitlerini tanıtacak
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Uluslararası CeBIT fuarı için hareketlilik başladı. 3 Mart'ta kapılarını açacak fuarda sergilenmesi beklenen yeni ürün ve çözümler hakkında ilk bilgiler de neteşiyor. Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill'in yaptığı açıklamaya göre, fuar dahilinde özellikle Core i7 işlemciler ile X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere yüksek saat hızına sahip DDR3 bellek kitlerinin üzerinde duracak gibi görünüyor.

G.Skill'in katılımcıların beğenisine sunacağı üç kanal DDR3 bellek kitleri arasında öne ç;ıkan modellerden biri 12GB'lık kit olacak. Yüksek kapasitesiyle merak uyandırmayı başaran bellek kitinin aynı zamanda özel tasarımlı aktif soğutması ile de meraklı bakışları üzerine çekecek gibi görünüyor. G.Skill ayrıca yüksek saat hızını gelişmiş erişim süreleriyle pekiltiren DDR3 kitlerini de tanıtacak ki bu çerçevede hazırlanan bellekler arasında CAS7 zamanlarıyla 2GHz'de görev yapan kit de olacak.

Fuarda sergileyeceği yüksek saat frekansına sahip DDR3 bellek kitlerinde, özel tasarımlı aktif soğutma çözümleri kullanacağı belirtilen G.Skill, 2133MHz'de CAS9 zamanlamalarıyla görev yapan DDR3 kitini de sergileyecek. Firmanın bellek kitleriyle birlikte yüksek depolama kapasitesine sahip SSD modellerini de CeBIT 2009'da görücüye çıkarması bekleniyor.


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Hukukçu-35 10 yıl
bence de gereksiz. bu kriz ortamında pahalıya mal olur
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Vuze 10 yıl
yeni nesil remler böle olacaksa ohoooooooo
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla bildiğim en kral ram markası. Bir gün zengin olursam bir tane GSkill alacağım.
Ama şimdilik Crucial Ballistics Tracer Led 800Mhz.CAS4 lerle devam...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2000mhz CL6 lar çıkacak daha hiç acelem yokh:D
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murettep 10 yıl
mükemmel sistem kurmak isteyen milyonerler için para harcanacak yeni bir şey:D
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Trecc11 10 yıl
1800 cl 7 lerin üstündeki soğutucu hoşuma gitti görsel açıdan on numara
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drkayzer 10 yıl
bence çok gereksiz neye yarıycak bu
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max975 10 yıl
gerçekten çok şıklar.
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EcZaNeT 10 yıl
ddr 2000 cl 7 nasıl rammiş öyle o maşallah diyorum..
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husNUKE 10 yıl
şekil soğutucu yapmışlar ama gürültülü çalışıyorsa işe yaramaz
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
ne diyim alacak olalarinlar herhalde parasını harcıyacak yer bulamayanlar olur :O) Saka bir yana cok saglam is cıkarmıs gibiler.Bu G.Skill bizde nerde satılıyor bilen var mı.
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