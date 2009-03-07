Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: Asus, Hybrid soğutuculu GeForce GTX 260 Matrix modelini sergiliyor

10 yıl
8,5b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT Özel: Asus, Hybrid soğutuculu GeForce GTX 260 Matrix modelini sergiliyor
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncuları CeBIT Hannover 2009 fuarında adeta göve gösterisi yapıyorlar. Bu oyunculardan birisi olan Asus da güncel ürün gamının yanı sıra yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı yeni donanımlarını, çözümlerini, ürünlerini ve teknolojilerini fuar dahilinde sergilmekte. Firmanın katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği modellerinden biri de ENGTX260 Matrix kod adlı ekran kartı oldu.

Asus'un performans segmenti için hazırladığı çözüm Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladğı GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Matrix serisinin diğer üyeleri gibi sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile öne çıkmayı başarıyor. Yapılan açıklamalara göre çift fanlı soğutucu ile Nvidia'nın referans modeline göre çok daha serin çalışabilen kart bazı farklı detaylara da sahip.

Matrix serisinin daha önce kullanıma sunulan modellerinde olduğu gibi ENGTX260 Matrix'de de GPU ve bellek gerilimi çok seviyeli olarak ayarlanabiliyor. Öte yandan fan dönüş hızları ve çalışma frekanslarının da iTracker adı verilen donanımsal takip ve ayarlama uygulaması ile kontrol edilebildiği belirtiliyor. Yük durumuna göre değişken çalışma teknolojisine sahip fanıyla yüksek soğutma performansı veya daha fazla sessizlik sağlayabilen melez soğutuculu ekran kartının grafik işlemcisi 601MHz'de (oyun modunda), paralel işlemcileri 1296MHz'de (oyun modunda), ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
abow bu ne uzunluk:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EcZaNeT 10 yıl
kart görünüş olarak harika gtx 260 lara bile süper soğutma takarlarken bizim gtx 295 sogutma olarak yerlerde sürünüyorr yazıık bize..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
sogutma çok güzel ancak ses sorunu olabilir diye düşünüyorum + pcb nedir öle boyu allah aşkına hd4870x2 den farkı kalmamış resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skylineGTR_34 10 yıl
4870 ve gtx260 hala bu kadar yatırım yapıldığına göre yeni modelleri uzun süre bekleyeceğiz heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
00x men00 10 yıl
hastayım asusun bu modellerine manyak oluyo görünüşü vedddddddddddddddddeee fiyatları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 10 yıl
kartı yaparken heç bir masraftan kaçınmamışlar satarkende öyle olucak eminimki ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
kara şimşek geldi aklıma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
Sonunda Asus'ta kaliteli soğutuculu bir kart yaptı.İşlemci hızı 601 bence bu soğutucu daha fazla ister ama neyse.Başarılar Asus...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi84 10 yıl
yakında pc kasaları evin içine sığmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu ne yavvv uzay gemisi gibi olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 10 yıl
Arttırın şu saat hızlarını be kardeşim. Shader sayısını 128den 216ya anca çıkardınız zar zor, gpu hızı yerlerde süründüğünden o kadar da fark olmuyor. 601 mhz o da ancak özel soğutucuyla, normalde 576. Utanmasalar 400 mhz'lik zamanlara geri dönecekler. Hızlı bir 9800 GTX+ ile bu kart arasında fillrate'ler açısından hele çok az fark var. (16 ROP, 64 TPU'ya karşı GTX260'da 28'e 70, 9800gtx+'in GPU hızı 770'e kadar çıkanları var piyasada galiba)
Artık önümüzdeki 2 yıl da bu kartın giderek daha hızı saat hızlarındaki sürümleri çıkar. GPU hızı 700'lere gelmeden alınmaz bu kart gibi geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Tek PCB'de çift grafik işlemci.Ama normalden fazla uzun olmuş bu kart.Kasanın bu kartı alacak kadar büyük olması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
evet baya uzun olmuş ama sağlam kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

Tek PCB'de çift grafik işlemci.Ama normalden fazla uzun olmuş bu kart.Kasanın bu kartı alacak kadar büyük olması lazım.


Çift grafik işlemci yok. Sadece fanlar iki adet..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8488 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, Ekran Kartı ve
3 etiket daha vga geforce CeBIT Hannover
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl F.E.A.R. 2: Project Origin inceleme videosu 10 yıl AMD Phenom II X3'ü X4 Yapın! 10 yıl Erdi Özüağ (Fx57) ile CeBIT üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim