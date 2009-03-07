CeBIT Özel: Asus, Hybrid soğutuculu GeForce GTX 260 Matrix modelini sergiliyor

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncuları CeBIT Hannover 2009 fuarında adeta göve gösterisi yapıyorlar. Bu oyunculardan birisi olan Asus da güncel ürün gamının yanı sıra yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı yeni donanımlarını, çözümlerini, ürünlerini ve teknolojilerini fuar dahilinde sergilmekte. Firmanın katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği modellerinden biri de ENGTX260 Matrix kod adlı ekran kartı oldu.

Asus'un performans segmenti için hazırladığı çözüm Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladğı GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Matrix serisinin diğer üyeleri gibi sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile öne çıkmayı başarıyor. Yapılan açıklamalara göre çift fanlı soğutucu ile Nvidia'nın referans modeline göre çok daha serin çalışabilen kart bazı farklı detaylara da sahip.

Matrix serisinin daha önce kullanıma sunulan modellerinde olduğu gibi ENGTX260 Matrix'de de GPU ve bellek gerilimi çok seviyeli olarak ayarlanabiliyor. Öte yandan fan dönüş hızları ve çalışma frekanslarının da iTracker adı verilen donanımsal takip ve ayarlama uygulaması ile kontrol edilebildiği belirtiliyor. Yük durumuna göre değişken çalışma teknolojisine sahip fanıyla yüksek soğutma performansı veya daha fazla sessizlik sağlayabilen melez soğutuculu ekran kartının grafik işlemcisi 601MHz'de (oyun modunda), paralel işlemcileri 1296MHz'de (oyun modunda), ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor.