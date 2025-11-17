Giriş
    Küresel bellek krizi otomotiv sektörünü de vurabilir

    Yapay zeka talebinin hızla artması bellek çiplerinde küresel sıkışıklık riskini büyütüyor. Fiyatlar yükselirken akıllı telefon ve otomobil dahil birçok ürünün üretiminde aksama endişesi güçleniyor.

    Küresel bellek krizi otomotiv sektörünü de vurabilir
    Küresel yapay zeka yatırımlarının yarattığı ivme, bellek çiplerinde gelecek yılı etkileyebilecek ciddi bir arz sıkışıklığı riskini gündeme taşımış durumda. Esasında olay, son günlerdeki haberlere göre “risk” olmaktan çıkarak farklı bir boyuta ulaştı. Hem çip üreticilerinin hem de piyasa analistlerinin uyarıları, tüketici elektroniğinden otomotive kadar geniş bir yelpazede tedarik sorunlarının kapıda olduğuna işaret ediyor.

    Otomotiv sektörü de etkilenecek

    Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan SMIC’in CEO’su Zhao Haijun, şirketin son finansal sonuçları kapsamında yaptığı açıklamada, müşterilerin bellek tarafındaki belirsizlik nedeniyle diğer çip türleri için siparişlerini ertelemeye başladığını belirtti. Haijun’a göre birçok üretici, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon, otomobil ve benzeri ürünlerde kullanılan bellek miktarının ne kadar karşılanabileceğini bilmediği için temkinli davranıyor.

    Analistler, bu tabloyu çip üreticilerinin odağının yapay zeka sistemlerinde kullanılan ileri seviye bellek çözümlerine, özellikle de High-Bandwidth Memory (HBM) pazarına kaymasına bağlıyor. Nvidia gibi tasarımcıların işlemcileriyle çalışan yapay zeka sunucuları, yoğun şekilde HBM gerektiriyor ve bu alan SK Hynix, Samsung ve Micron gibi şirketler için son derece yüksek kâr marjları sunuyor. Marjların yüksek olması da arzın yapay zeka tarafından tüketilmesine sebebiyet veriyor.

    Fiyatlar artıyor

    Bu durum, uygun fiyatlı bellek çiplerine ihtiyaç duyan bilgisayar, dizüstü, tüketici elektroniği ve otomotiv sektörleri için risk oluşturuyor. AI şirketlerinin premium bellek için yüksek fiyat ödemeye hazır olması nedeniyle geleneksel pazarların ikinci plana itildiği vurgulanıyor. Sorunu büyüten başka bir etken ise 2023-2024 döneminde bellek sektörünün yaşadığı ciddi daralma nedeniyle yapılan yetersiz yatırımlar. Yeni kapasite inşa edilmeye başlansa da üretimin devreye girmesi zaman alacak.

    Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Samsung Electronics, bazı bellek ürünlerinde eylüle kıyasla yüzde 60’a varan fiyat artışına şimdiden gitmiş durumda. Counterpoint Research ise fiyatlar yükselirken stokların da daraldığını, haliyle darboğazın iyiden iyiye hissedildiğini söylüyor. Uzmanlara göre arz probleminin ilk etkilerini Çin pazarı hissediyor ancak sorun küresel ölçeğe de yayılacak.

    TrendForce’un son raporu, bellek endüstrisinin güçlü bir fiyat artış döngüsüne girdiğini ve bunun akıllı telefonlar ile dizüstü bilgisayarlar gibi son kullanıcı ürünlerinde perakende fiyat artışlarını tetikleyebileceğini öngörüyor.

    Panik alımlar yapılmaya başlandı

    Küresel bellek krizi otomotiv sektörünü de vurabilir
    Sektördeki sıkışıklığı derinleştiren bir diğer gelişme ise büyük PC üreticilerinin ve sistem toplayıcıların panik alımlara yönelmesi. HBM ve RDIMM talebinin veri merkezlerinde rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte DRAM ve NAND arzı hızla daralırken Asus ve MSI gibi markalar sözleşmeli tedariklerinin yanı sıra daha pahalı ve oynak spot piyasadan da büyük miktarda bellek toplamaya başladı.

    RAM fiyatlarının son dönemde yüzde 100’ün üzerine çıkması, Japonya’da bazı mağazaların satış limitleri koymasına kadar uzanan bir tablo yarattı. Yeni bellek kitlerinin lansmanları bile ertelenirken AI veri merkezleri için yürütülen devasa altyapı yatırımları bellek hatlarının yüksek kârlı HBM üretimine kaymasına neden oluyor

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/11/17/ai-fuels-memory-chip-shortage-that-could-hit-phones-and-cars.html https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/asus-msi-other-manufacturers-panic-buying-ram-stocks-while-major-memory-chipmakers-rake-in-profits-massive-demand-for-hbm-and-rdimm-for-data-centers-driving-shortage
