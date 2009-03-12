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CeBIT Özel: Jetway'den Core i5 serisi işlemciler için P55 yonga setli anakart

10 yıl
8,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Jetway'den Core i5 serisi işlemciler için P55 yonga setli anakart
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Hannover'de düzenlenen CeBIT 2009 fuarında bazı anakart üreticileri Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı P55 yonga setini temel alan ilk anakart örneklerini de sergilediler. MSI, Gigabyte ve Asus gibi isimlerin yanı sıra Jetway de P55 tabanlı statik anakart örneğini fuar katılımcılarının beğenisine sundu.

Jetway'in HI05-LF kod adını taşıyan anakartı, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı, LGA1156 formundaki Core i5 serisi işlemcilerle kullanılacak. Detaylı özelliklerine haberlerimiz arasında arama yaparak ulaşabileceğiniz Core i5 serisi işlemciler, Bloomfield kod adlı Core i7 serisinin ekonomik alternatifleri olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 desteği sunacaklar.

Jetway'in henüz "erken mühenislik örneği" aşamasındaki yeni anakartı katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Isı aktarım borularının kullanıldığı özel soğuucusuyla Ibeax Peak kod adlı P55 yonga setiyle birlikte MOSFET'leri de soğutan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kullanımına destek sunacağı belirtilen anakart, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu olan 6x SATA-II konnektörüne, çok sayıda USB portuna, Gigabit Ethernet desteğine ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine de sahip.

Jetway'in Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerin lansmanına paralel olarak kullanıma sunmayı planladığı P55 yonga setli anakartının piyasaya versiyonunda çeşitli değişiklikler olabileceği belirtilirken, tahmin edilebileceği üzere fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Vuze 10 yıl
fiyat bence büyük bir önemlilik bu zamanda fiyatına göre net birşey sölenebilir
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tolgaciik 10 yıl
Bu kartlar neye destek veriyorlar? 16X+16X SLI mı yoksa crossfiremı? yoksa hiçbirinemi
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max975 10 yıl
bakalım bu kartlar ne kadar tutacak...
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|ıiliıı| 10 yıl
fiyatı ne kadar? önemli olan bu bence.
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WinteR 10 yıl
Tahminim 140~170$ arası gelir. Sli-Cf olmasa çok daha iyi olucak, fiyat açısından...
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Thehunt 10 yıl
kart bi eğreti duruyo sanki:)
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muratsen87 10 yıl
gördüğüm en illginç anakart sanırım
bios pilini daha saçma biyere koyamazlardı, ayrıca işlemci slotunun etrafında mantar gibi çoğalmış kapasitörler
ayrıca 3.ekran kartı girişinin ikinciyle arasında yarım santim fark var, ne işe yarar o giriş
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