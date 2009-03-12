CeBIT Özel: Jetway'den Core i5 serisi işlemciler için P55 yonga setli anakart

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Hannover'de düzenlenen CeBIT 2009 fuarında bazı anakart üreticileri Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı P55 yonga setini temel alan ilk anakart örneklerini de sergilediler. MSI, Gigabyte ve Asus gibi isimlerin yanı sıra Jetway de P55 tabanlı statik anakart örneğini fuar katılımcılarının beğenisine sundu.

Jetway'in HI05-LF kod adını taşıyan anakartı, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı, LGA1156 formundaki Core i5 serisi işlemcilerle kullanılacak. Detaylı özelliklerine haberlerimiz arasında arama yaparak ulaşabileceğiniz Core i5 serisi işlemciler, Bloomfield kod adlı Core i7 serisinin ekonomik alternatifleri olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 desteği sunacaklar.

Jetway'in henüz "erken mühenislik örneği" aşamasındaki yeni anakartı katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Isı aktarım borularının kullanıldığı özel soğuucusuyla Ibeax Peak kod adlı P55 yonga setiyle birlikte MOSFET'leri de soğutan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kullanımına destek sunacağı belirtilen anakart, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu olan 6x SATA-II konnektörüne, çok sayıda USB portuna, Gigabit Ethernet desteğine ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine de sahip.

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Jetway'in Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerin lansmanına paralel olarak kullanıma sunmayı planladığı P55 yonga setli anakartının piyasaya versiyonunda çeşitli değişiklikler olabileceği belirtilirken, tahmin edilebileceği üzere fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.