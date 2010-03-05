CeBIT Video Tur: MSI'dan Hydra teknolojili AMD anakart, 890FX ve daha fazlası

CeBIT 2010 fuarında MSI standındayız. Hydra teknolojili AMD anakartını tanıtan firma, yeni nesil modelleriyle haberimize konuk oluyor.

Devam etmekte olan CeBIT Hannover 2010 fuarında oldukça büyük bir standa sahip olan MSI, önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı pek çok yeni ürününü, katılımcıların beğenisine sunuyor. Bu haberimizde MSI'ın ilk defa CeBIT Hannover 2010 fuarında tanıttığı yeni anakart modellerini irdeleyecek, firma tarafından altı çizilen teknolojilere yakından bakmaya çalışacağız. Yeni model açısından ağırlığı AMD'nin 8 serisi yonga seti çözümlerine veren MSI'ın dikkatleri çeken ilk çözümü, 26 Nisan'da tanıtılması beklenen 890FX çipsetli 890FXA-GD70 modeli oldu. 890GX, 880G ve 870 çipsetli anakart modellerini de tanıtan firmanın en büyük sürprizi ise ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasını sağlayan Lucid Hydra teknolojisini 870-GD60 Hydra modeliyle AMD platformuna taşıması oldu diyebiliriz. Intel cephesinde ise H55 ve P55 çipsetli çözümlere ağırlık veren MSI, USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere yoğunlaşırken, komponent kalitesine de özellikle dikkat çekiyor.

MSI 890FX-GD70

Satışına Nisan ayında başlanması beklenen 890FXA-GD70, MSI tarafından AMD işlemciler için hazırlanan en gelişmiş anakart olarak gösteriliyor. 790FX-GD70 modelinin yerini alması beklenen modele, adınan da anlaşılabileceği üzere AMD'nin 890FX+SB850 yonga seti eşlik ediyor. 6 çekirdekli modeller de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veren anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve özel soğutucu tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Üzerinde beş adet PCIe x16 slotu bulunan ve uygulanabilir Crossfire X kurulumlarının tamamına destek sunan anakart, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere de destek sunuyor.

Tam Boyutta Gör

MSI 890FXA-GD70

OC Genie teknolojisi ile kullanıcılarına tek butonla overclock olanağı tanııyan yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği de sunuyor. SB850 güney köprüsü ile Advanced Clock Calibration teknolojisine olanak tanıyan ve bu sayede çekirdek aşırtma uygulamarına destek sunan anakart, yeni nesil MSI anakartlarda görmeye alışık olduğumuz APS isimli Aktif Faz Yönetim Sistemiyle dinamik güç kontrolü sağlayabiliyor ve bu sayede yüksek performansı enerji verimliliği ile buluşturabiliyor. 24bit/192kHz destekli 7.1 kanal ses, Gigabit Ethernet ve daha pek çok özelliğe sahip olan MSI 890FXA-GD70'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI 870-GD60 Hydra

Lucid Hydra teknolojisinin tüm detaylarına daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. Kısaca hatırlamak gerekirse, Lucid firması tarafından gelitirilen SoC formundaki Hydra yongası, GPU'lar arası trafiği kontrol ederek ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılabilmesine olanak tanıyor. Hydra teknolojisini tüketicilere taşıyan ilk isim de bilindiği üzere MSI olmuş ve firma Big Bang Fuzion isimli Intel P55 anakartında bu teknolojiye yer vererek, ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılabilmesine olanak tanımıştı.

Tam Boyutta Gör

MSI 870-GD60 Hydra

CeBIT 2010 fuarında ürün gamının ikinci Hydra çözümünü duyuran MSI, 870-GD60 modeliyle bu teknolojiyi endüstride ilk defa AMD platformuna taşıyor. 890FX ve 880G çipsetleriyle birlikte 26 Nisan'da lanse edilmesi beklenen 870 çipsetinin kullanıldığı yeni model, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunuyor. Dört adet DDR3 DIMM slotu üzerinden çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyan MSI 870-GD60 Hydra, ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanımı için iki adet PCIe x16 slotuyla birlikte üç adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna sahip.

USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere destek sunan anakart, OC Genie teknolojisiyle tek tuşla hız aşırtma olanağı da sunuyor. Fotoğrafta yer almasa da Superpipe sınıfı soğutucusu ile %90'a varan termal verimlilik sağlayacağı belirtilen anakart, Hi-c Cap gibi yüksek kaliteli komponentleri de bünyesinde barındırıyor. Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip olan 870-GD60 Hydra, ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanırken, aynı üreticinin farklı modellerini de benzer şekilde paralel çalıştırabilecek.

Çıkış tarihi henüz açıklanmayan ancak en iyi ihtimalle Nisan sonu gibi pazara giriş yapması beklenen MSI 870-GD60 Hydra için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

MSI 890GX-E65 ve 880G-E48

AMD'nin resmi tanıtımını 2 Mart'ta yaptığı 890GX ve 26 Nisan'da lanse edeceği 880G yonga setleri MSI'ın CeBIT Hannover 2010 fuarında görücüye çıktı. Tayvanlı merkezli firma 890GX çipsetli 890GXM-G65 ve 880G çipsetli 880GM-E48 modellerini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunuyor. Her ikisi de Micro-ATX formunda olan ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunan Micro-ATX formundaki anakartlar, Siyah renkli baskılı devre tasarımları, katı kapasitörleri, yüksek kaliteli komponentleri ve pasif soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Tam Boyutta Gör

MSI 890GXM-G65

Tam Boyutta Gör

MSI 880GM-E48

Her ikisi de Hybrid Crossfire desteği sunan anakartlardan 890GX çipsetli 890GXM-G65 modeli aynı zamanda 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da yeşil ışık yakıyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek sunan anakartlardan 890GXM-G65, 700MHz'de çalışan DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 IGP'siyle gelirken, 880GM-E48'de ise aynı grafik biriminin saat hızı düşürülmüş bir varyasyonunun kullanılması bekleniyor. MSI'ın yeni anakartlarından 890GXM-G65'in satışına başlanırken, 880GM-E48'in ise Nisan ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

MSI Big Bang XPower

Lucid Hydra teknolojili Fuzion ve Nvidia NF200 yongalı Trinergy modellerinden oluşan Big Bang ailesinin üçüncü modeli XPower da MSI'ın sergilediği yeni anakartlar arasında yer alıyordu. Intel X58 çipsetini temel alan yeni anakart, USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilerle öne çıkan anakart, hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor.

Tam Boyutta Gör

LGA 1366 formundaki Core i7 900 işlemcilerine destek sunan anakart 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. OC Genie teknolojisi ile hız aşırtma desteği sunan anakart, Trinergy modelinde de gördüğümüz overclock kumandası ile kullanıcılarına tek tuşla işlemci saat hızını arttırabilme olanağı da tanıyor.

Yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için Hi-c Cap gibi komponentlere yer verilen anakartın öne çıkan özelliği ise sahip olduğu 6 adet PCIe x16 slotu. EAX 5.0 ve THX gibi teknolojilerin desteklendiği PCIe x1 uyumlu Quantumwave ses kartıyla gelen anakart, MSI'ın X58 çipsetli üst seviye modellerinden biri olarak yüksek performans tutkunlarının beğenisine sunuluyor.