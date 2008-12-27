CES 2009: Archos sürpriz bir ürününü tanıtacak

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Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının önde gelen isimlerinden Archos'un Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında sürpriz bir ürün lanse etmeye hazırlandığı bildiriliyor. 10 Ocak'ta lanse edilecek olan yeni ürünün satışı devam eden internet medya tableti Archos 7 ile aynı segmennte yer alabileceği belirtiliyor. Hangi özelliklere sahip olacağı veya Archos 7'den hangi detaylarıyla ayrılacağı henüz bilinmeyen yeni ürünü, firmanın pazarlama ve iş geliştirme yöneticisi Frederic Balay'ın tanıtması bekleniyor.

Archos 7'yi hatırlamak gerekirse, 800x480 çözünürlüğünü destekleyen 7" ekrana sahip olan cihaz, WiFi desteğine de sahip. Çoklu ortam özelliklerine ek olarak internetten içerik indirilmesine olanak tanıyan Archos 7, eposta desteği de sunuyor. 160GB'lık ve 320GB'lık iki farklı varyasyonu bulunan Archos 7, yurt dışında 450$ ve 550$'lık etiket fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Archos'un 10 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı sürpriz ürünün de benzer çizgide olması beklenirken belirttiğimiz üzere detayları henüz açıklanmış değil.