Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2009: Archos sürpriz bir ürününü tanıtacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2009: Archos sürpriz bir ürününü tanıtacak
Tam Boyutta Gör

Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının önde gelen isimlerinden Archos'un Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında sürpriz bir ürün lanse etmeye hazırlandığı bildiriliyor. 10 Ocak'ta lanse edilecek olan yeni ürünün satışı devam eden internet medya tableti Archos 7 ile aynı segmennte yer alabileceği belirtiliyor. Hangi özelliklere sahip olacağı veya Archos 7'den hangi detaylarıyla ayrılacağı henüz bilinmeyen yeni ürünü, firmanın pazarlama ve iş geliştirme yöneticisi Frederic Balay'ın tanıtması bekleniyor.

Archos 7'yi hatırlamak gerekirse, 800x480 çözünürlüğünü destekleyen 7" ekrana sahip olan cihaz, WiFi desteğine de sahip. Çoklu ortam özelliklerine ek olarak internetten içerik indirilmesine olanak tanıyan Archos 7, eposta desteği de sunuyor. 160GB'lık ve 320GB'lık iki farklı varyasyonu bulunan Archos 7, yurt dışında 450$ ve 550$'lık etiket fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Archos'un 10 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı sürpriz ürünün de benzer çizgide olması beklenirken belirttiğimiz üzere detayları henüz açıklanmış değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Archos da çok iyi markalardan birisidir. Benim gönlümde Creative'in yerini tutmaz,o ayrı. Ama en azından moda ürünü olan iPod kadar saçmalığı yok bu markanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dewr 10 yıl
tamamen ihtiyaç çerçevesinde ürün çıkartan ve kullanıcının kendi istegi çerçevesinde para ödeyerek özellikleri kullanmasını sağlayan satış politakası ile avrupada bir çok kullancıya hitab etmekte.fransız firmasıdır.ürünleri gercekten kaliteli ve dayanıklıdır. ekran kalitesi bir çok cihazdan kat ve kat üstündür. ipodu touchı bir cok kapışmada tokatlamıştı geçen sene..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Thermaltake Xaser VI video inceleme 10 yıl Resistance 2 (Playstation 3) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim