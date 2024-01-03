Tam Boyutta Gör ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2024 (Tüketici Elektroniği Fuarı)’na 50 Türk teknoloji girişimi katılacak. Ayrıca paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik heyet, Türkiye’yi temsil edecek. 9-12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek CES 2024’te CES 2024 Türkiye Pavyonu kurulacak.

CES’e bu sene 150’den fazla ülkeden 1.200’den fazla teknoloji şirketi katılacak. Fuara katılacak Türk girişimciler; görme engelli çocuklar için akıllı baston girişiminden kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime, elektrikli araç performans yönetimi platformundan giyilebilir teknolojilere kadar pek çok inovatif ürünü ilk kez sergileyecek.

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CES 2024'te Türk startuplar, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti ve dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformundan giyilebilir teknolojilere, endüstriyel tasarım, dijital lojistik, insansız hava aracı, e-ticaret için hızlı teslimat çözümlerine, mobil oyun, eğitim teknolojileri, elektronik ve otomasyon çözümlerine kadar yenilikçi teknoloji ürünlerinin tanıtımını yapacak, müşteri görüşmeleri yapma fırsatı bulacak.

CES bünyesinde Web Summit, Slush ve Web Summit Katar etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklere Türkiye’den 100’ü aşkın Türk teknoloji girişimi katılacak. Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit'e Türkiye’den 23 Türk teknoloji girişimi katıldı. Bu girişimler ürünlerini tanıttı ve yatırımcılarla bir araya geldi.

18 Türk teknoloji girişimi ise 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Finlandiya'nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen Slush etkinliğine katılarak uluslararası girişimlerle yarıştı ve girişim sermayesi fonları ile buluşma imkanı elde etti. Yerli girişimler 26-29 Şubat 2024 tarihlerinde Katar'ın Doha kentinde ilk kez düzenlenecek Web Summit Qatar'a katılım sağlayacak.

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CES 2024'e 50 Türk teknoloji girişimi katılacak