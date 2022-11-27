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    Anlık Bildirim

    Charles Darwin'in tüm yazışmaları çevrimiçi olarak paylaşıldı

    Cambridge Üniversitesi, İngiliz doğabilimci ve antropolog Charles Darwin'in tüm kişisel yazışmalarını çevrimiçi olarak yayınladı. Yeni koleksiyon 15.000 mektup içeriyor.
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    Charles Darwin'in tüm yazışmaları çevrimiçi olarak paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Cambridge Üniversitesi, konu evrim teorisi olunca akla gelen ilk isim Charles Darwin'in hayatta kalan tüm yazışmalarını çevrimiçi olarak yayınladı. Yeni koleksiyon 2023 yılının başlarında çıkacak baskıya eşlik edecek.

    Charles Darwin'in tüm yazışmaları çevrimiçi olarak paylaşıldı

    Bildirilenlere göre ortaya çıkan veya "yeniden yorumlanan" 400 mektup da dahil olmak üzere toplam 15.000 mektup içeren koleksiyon, Charles Darwin'in 1822 ile 1882 yılları arasındaki yazışmalarını konu alıyor. Darwin'in Beagle seyahatine ve Türlerin Kökeni Üzerine kitabına yansımalar içeren bu internet arşivi, bir nevi tarihe ışık tutuyor diyebiliriz.

    Ayrıca üniversite, çevrimiçi olarak paylaşılan koleksiyonda fiziksel kopyalara dahil edilemeyecek kadar geç keşfedilen mektuplar olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte kullanıcılar ve araştırmacılar, tarihimizin en parlak bilim insanlarından Darwin'in yaşamı boyunca evrime yönelik tutumunun nasıl değiştiğine göz atabilecekler.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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