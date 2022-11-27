Charles Darwin'in tüm yazışmaları çevrimiçi olarak paylaşıldı
Bildirilenlere göre ortaya çıkan veya "yeniden yorumlanan" 400 mektup da dahil olmak üzere toplam 15.000 mektup içeren koleksiyon, Charles Darwin'in 1822 ile 1882 yılları arasındaki yazışmalarını konu alıyor. Darwin'in Beagle seyahatine ve Türlerin Kökeni Üzerine kitabına yansımalar içeren bu internet arşivi, bir nevi tarihe ışık tutuyor diyebiliriz.
Ayrıca üniversite, çevrimiçi olarak paylaşılan koleksiyonda fiziksel kopyalara dahil edilemeyecek kadar geç keşfedilen mektuplar olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte kullanıcılar ve araştırmacılar, tarihimizin en parlak bilim insanlarından Darwin'in yaşamı boyunca evrime yönelik tutumunun nasıl değiştiğine göz atabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam