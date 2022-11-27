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    Çin'deki yarasalarda COVID-19 benzeri virüsler bulundu

    Bilim insanları Çin'in güneyindeki yarasalarda insanlığı tehdit eden beş virüs keşfetti. Bu virüslerden biri olan BtSY2, COVID-19 ile benzerlikler taşıyor.      
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    Çin'deki yarasalarda COVID-19 benzeri virüsler bulundu Tam Boyutta Gör
    Yunnan Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yarasalarda insanlara bulaşabilen beş 'endişe verici' virüs keşfetti. Çalışmanın ön baskısı bioRxiv arşivinde yayınlandı.

    Tüm virüsler zoonotiktir, yani bir türden diğerine bulaşabilirler. Genel olarak, bu tür patojenler insanlar için risk oluşturmaktadır. Araştırmacılar, virüslerden biri olan BtSY2'nin SARS-CoV-2 (COVID-19) ile benzerlikler taşıdığını ve bu nedenle hayvandan insana bulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

    Araştırmada "SARS-CoV-2'ye benzer yeni bir rekombinant koronavirüs de dahil olmak üzere, insanlar veya çiftlik hayvanları için patojenik olabilecek beş virüs türü tespit ettik. Çalışmamız türler arası virüs bulaşmasının yaygınlığını vurgulamaktadır." ifadeleri yer alıyor.

    Çin'deki yarasalarda COVID-19 benzeri virüsler bulundu Tam Boyutta Gör

    Aynı kişiye birden fazla virüs bulaşabilir

    Araştırmacılar, Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinde 15 türden 149 yarasanın rektumundan örnekler aldı. Çalışmaları sırasında beş virüsün DNA'sını dizilemeyi başardılar. Endişe verici olan, bir kişiye aynı anda birden fazla virüsün bulaşabilecek olması.

    Uzmanlar, virüs salgınlarının çoğunun yarasalarla temas eden insanlar veya evcil hayvanlardan kaynaklandığını söylüyorlar. Bilim insanları gelecekteki salgınları önlemek için virüsler üzerinde daha fazla çalışma yapılması konusunda hemfikir.

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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