Eski Xbox yöneticisi: "Xbox donanımı öldü"

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un yeni nesil Xbox vizyonu resmi olarak AMD ortaklığıyla şekillenmeye devam ederken, Xbox markasının geleceğine dair soru işaretleri artıyor. Son olarak markanın eski yöneticilerinden Laura Fryer, Xbox donanımı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Markanın kimliğini kaybetmeye başladığını öne sürüyor.

"Xbox donanımı öldü"

Kaçıranlar için Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla yeni nesil Xbox cihazlarının yolda olduğunu ve AMD ile çok yıllı bir donanım iş birliğine gidildiğini açıklamıştı. Bu iş birliği kapsamında, yapay zekâ destekli özel çiplerle donatılmış konsollar, taşınabilir cihazlar ve bulut oyun sistemleri geliştiriliyor. Ayrıca yeni sistemler, yalnızca Xbox Store'a değil, Steam gibi diğer dijital mağazalara da açık olacak.

Xbox'ın eski yöneticilerinden Laura Fryer ise, bu stratejinin markayı köklerinden uzaklaştırdığını ve yeni cihazların cazibesinin kalmadığını dile getirdi. Fryer, özellikle ASUS tarafından geliştirilen taşınabilir Xbox Ally'ın, herhangi bir özel içeriğe sahip olmaması nedeniyle hiçbir albenisi olmadığını savundu.

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Bunun nedeni ise açık: Fryer'a göre, Xbox’a özel oyunların kalmadığı ve Game Pass sayesinde her oyunun başka platformlardan erişilebilir olduğu bir ortamda, donanım üretmenin anlamı kalmadı. Öte yandan Microsoft cephesi, AMD ortaklığının devam ettiğini ve yeni konsolların yolda olduğunu net şekilde duyurmuş durumda.

Öte yandan bu duyurular bile, donanım geliştirme odağının giderek hizmet modeline evrildiği yönündeki algıyı kırmakta yetersiz. Microsoft'un konsol odaklı marka kimliğini kaybedip kaybetmediği sorusu halen tartışmalı. Ancak markanın tarihindeki en büyük dönüşümlerden birini yaşadığını söyleyelim.

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