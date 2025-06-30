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    Samsung Galaxy Z Fold & Flip 7 boyutları sızdı: En incesi olabilir

    Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 boyutları ortaya çıktı. Samsung’un yeni katlanabilirleri, sınıfındaki en ince ve en hafif modeller olabilir. İşte tüm beklenenler...   

    Galaxy Z Fold 7 & Flip 7 boyutları sızdı: En incesi olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırken, Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modellerine dair yeni sızıntılar ortaa çıktı. Bu kez, cihazların boyutları ve bazı yapısal detayları sızdırıldı. Hem Fold 7 hem de Flip 7, Samsung’un bugüne kadarki en ince ve en hafif katlanabilir telefonları olabilir.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 & Flip 7 boyutları sızdı

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, katlı halde sadece 8.9 mm, açık halde ise 4.2 mm kalınlığa sahip olacak. Bu değer, cihazı mevcut en ince katlanabilir olan vivo X Fold 5'ten bile daha ince hale getiriyor. Hatırlatmak gerekirse, X Fold 5 sırasıyla 9.2 mm ve 4.3 mm kalınlığında.

    Fold 7'nin bu başarısının arkasında, güçlendirilmiş zırhlı alüminyum çerçeve ve cam-seramik arka panel gibi yapısal değişikliklerin olduğu belirtiliyor. Ağırlık konusunda ise cihazın yaklaşık 217 gram civarında olması bekleniyor. Ancak bu rekorun ömrü kısa olabilir. Zira Honor'un bu hafta tanıtacağı Magic V5 modelinin katlı halde 8.8 mm kalınlıkta olacağı gündemde.

    Galaxy Z Fold 7 & Flip 7 boyutları sızdı: En incesi olabilir Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 7'ye gelirsek, benzer şekilde sınıfının en ince modeli olması bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, kapalı halde 13.7 mm, açık halde ise 6.5 mm kalınlığa sahip olacak. Ağırlığının ise 188 gram olacağı ifade ediliyor. Flip 7'nin sahip olduğu bu ince ve hafif yapı, günlük kullanımda daha ergonomik bir deneyim sunabilir.

     

    Tasarım tarafındaki sızıntılar, Flip 7'nin Exynos 2500 yonga seti, 4 inçlik kapak ekranı ve Android 16 tabanlı One UI 8 ile geleceğini doğruladı. Ancak asıl merak konusu, Exynos 2500'ün bu ince tasarım içinde ne kadar verimli çalışabileceği yönünde.

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