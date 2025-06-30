Samsung Galaxy Z Fold & Flip 7 boyutları sızdı: En incesi olabilir

Samsung Galaxy Z Fold 7 & Flip 7 boyutları sızdı
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, katlı halde sadece 8.9 mm, açık halde ise 4.2 mm kalınlığa sahip olacak. Bu değer, cihazı mevcut en ince katlanabilir olan vivo X Fold 5'ten bile daha ince hale getiriyor. Hatırlatmak gerekirse, X Fold 5 sırasıyla 9.2 mm ve 4.3 mm kalınlığında.
Fold 7'nin bu başarısının arkasında, güçlendirilmiş zırhlı alüminyum çerçeve ve cam-seramik arka panel gibi yapısal değişikliklerin olduğu belirtiliyor. Ağırlık konusunda ise cihazın yaklaşık 217 gram civarında olması bekleniyor. Ancak bu rekorun ömrü kısa olabilir. Zira Honor'un bu hafta tanıtacağı Magic V5 modelinin katlı halde 8.8 mm kalınlıkta olacağı gündemde.
Tasarım tarafındaki sızıntılar, Flip 7'nin Exynos 2500 yonga seti, 4 inçlik kapak ekranı ve Android 16 tabanlı One UI 8 ile geleceğini doğruladı. Ancak asıl merak konusu, Exynos 2500'ün bu ince tasarım içinde ne kadar verimli çalışabileceği yönünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: