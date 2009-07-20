Club 3D PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce 9500GT modelini satışa sunuyor

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Aralarında nettop ve medya bilgisayarlarının da yer aldığı entegre grafik özellikli mini-sistemler için PCIe x1 uyumlu GeForce 8400GS modelini kısa bir süre önce gün ışığına çıkaran Club 3D, model çeşitliliğini arttırıyor. Firma PCIe x1 ara birimiyle uyumlu yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. GeForce 9500GT tabanlı ve düşük profilli yeni ekran kartı, GeForce 8400GS'den farklı olarak pasif soğutma yerine aktif soğutma ile desteklenmiş.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1400MHz'de görev yapıyor. 32x paralel işlem birimiyle gelen kart üzerinde 512MB GDDR3 bellek birimine yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modelde görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerine yer verilmiş.

Club 3D'nin PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce 9500GT modeli 75 Avro'luk fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunuluyor.