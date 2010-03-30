Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen Radeon HD 5830 OC modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Club3D bugün yaptığı bir açıklamayla fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5830 Overclocked Edition modelini duyurdu. Bakır tabanlı ısı borularına sahip özel soğutucusu sayesinde kaslı bir görünüme sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, yukarıda da belirttiğimiz gibi arttırılmış saat hızlarıyla, standart HD 5830 modellerinden ayrılıyor.

Club3D'den gelen bilgilere göre grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan çift slot tasarımlı ekran kartında, giriş çıkış ara birimi olarak DVI, HDMI ve Mini DisplayPort ara konnektörlerine yer veriliyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan Club3D Radeon HD 5830 Overclocked Edition modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.