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Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen Radeon HD 5830 OC modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen Radeon HD 5830 OC modelini tanıttı
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Club3D bugün yaptığı bir açıklamayla fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5830 Overclocked Edition modelini duyurdu. Bakır tabanlı ısı borularına sahip özel soğutucusu sayesinde kaslı bir görünüme sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, yukarıda da belirttiğimiz gibi arttırılmış saat hızlarıyla, standart HD 5830 modellerinden ayrılıyor.

Club3D'den gelen bilgilere göre grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan çift slot tasarımlı ekran kartında, giriş çıkış ara birimi olarak DVI, HDMI ve Mini DisplayPort ara konnektörlerine yer veriliyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan Club3D Radeon HD 5830 Overclocked Edition modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.


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DH Misafiri 9 yıl
almanyada b kartin degeri 199€+posta ücreti sizce uygunmudur.
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ghost recon advanced 9 yıl
kart bizim ülkemizde 350 tl olsa peynir ekmek gibi gider ama nerdeee
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ibonline 9 yıl
ben iki ay 5830 u büyük bir hevesle bekledim hani hatırlarsınız bir dönemi beraber yaşadık uzayan bitmek bilmeyen cıkış hikayesi vardı işte böyle bir zamanda mesut abi bir inceleme yaptı resmen bu kartı bende bitirdi bende gecen ay his 5850 e karar verdim memnunum süper ötesi bir kart zaten cok hesaplı aldım inanılır gibi değil hesaba bakın arkadaşlar iceq 2600xt kullanıyorum daha geçtiğimiz sene içersinde sattım 150 liraya 20 lira fark ekledim ikinci el saphirre 4870 aldım 6 ay kullandım arızalandı sonra servise yolladım iade aldılar aldığım yere 155 tl fark ödedim his 5850 sahibi oldum işte benimkisi böyle bir hikaye...
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Petyr Baelish 9 yıl
Bunu da herhalde hd5850'den pahalıya satarlar

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muvaZaa xD 9 yıl
istediği kadar overcloked, vapor-x modeli çıkarsın o 5870 i geçen güç tüketimi ile performans düşüklüğü ile hayal kırıklığına uğrattı beni
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