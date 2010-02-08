Club3D özel tasarımlı Radeon HD 5850 Overclocked Edition modelini duyurdu

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Ekran kartı üreticisi Club3D özel tasarımlı Radeon HD 5850 Overclocked Edition modelini duyuru. Hem soğutucusu hem de arttırılmış saat hızlarıyla referans tasarımlı ATi Radeon HD 5850 modelinden ayrılan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan ekran kart 1024MB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 760MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan yeni modelini ısı iletim borularıyla donatılan özel soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele kıyasla daha serin hem de daha sessiz çalıştığı bildiriliyor.

Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunabilen DirectX 11 destekli ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan yeni modelin kutu içeriğine DirectX 11 destekli Dirt 2 oyununun eklendiği de dikkatlerden kaçmıyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen yeni modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Club3D'nin özel tasarımlı Radeon HD 5870 Overclocked Edition modelini hazırladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.