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Club3D özel tasarımlı Radeon HD 5850 Overclocked Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D özel tasarımlı Radeon HD 5850 Overclocked Edition modelini duyurdu
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Ekran kartı üreticisi Club3D özel tasarımlı Radeon HD 5850 Overclocked Edition modelini duyuru. Hem soğutucusu hem de arttırılmış saat hızlarıyla referans tasarımlı ATi Radeon HD 5850 modelinden ayrılan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan ekran kart 1024MB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 760MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan yeni modelini ısı iletim borularıyla donatılan özel soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele kıyasla daha serin hem de daha sessiz çalıştığı bildiriliyor.

Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunabilen DirectX 11 destekli ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan yeni modelin kutu içeriğine DirectX 11 destekli Dirt 2 oyununun eklendiği de dikkatlerden kaçmıyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen yeni modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Club3D'nin özel tasarımlı Radeon HD 5870 Overclocked Edition modelini hazırladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.


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740mx300 9 yıl
Tasarım Harika
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IgorStravinsky 9 yıl
Fanı büyütmüşler ve çekirdeğe yaklaştırmışlar. Tasarım da fena değil bence. Al sana güzel bi kart işte.
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Tolgá 9 yıl
tasarım harika
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fahdlan 9 yıl
bunun neresi özel tasarım yahu , yıllardır bılınen bir şekil zaten, benim oğlum bile daha iyisini çizer , henüz beş yasında ... bunlar önemli değilde , ferminin gelmesiyle ati kartlar alınabilinirlik seviyesine düşer umarım , benim gözüm orda gerisi hikaye ....
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bu kartın neresi özel tasarım ya özel tasarım diye birisi cıkarıyor bu sefer hepsi gine aynı sogutucuyu kullanıyor..


sanki referans tasarımda yeni revizyona geciyorlar...
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mk2kill 9 yıl
sogutuclarını aynı firmadan alıyorlar demekki.
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M0rbid Desire 9 yıl
Soğutma birebir PowerColor'un yaptığı özer tasarımla aynı. Artık özentilikte baş göstermeye başladı
techpowerup.com/...
Bakın anlıyacaksınız
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Trecc11 9 yıl
siyah yakışmış
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charcharodon carcharias 9 yıl
Kart çok şık olmuş gerçekten. ATI şu yazılım problemini çözer çözmez 5850 yada 5870'ten birine terfi etmek istiyorum.
Bunun üzerine birde sen o.c. çektin mi kaymak gibi olur bu kart.
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