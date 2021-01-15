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    Çocuğunuzu arabada unutmaya son

    Filo Tata Pad oturma matı arabadan uzaklaştığınızı anladığında acil durum numaralarını arama dahil bir dizi önlemi aktif ediyor ve çocuğunuzu unutulmalara karşı koruyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çocuğunuzu arabada unutmaya son

    Kısa süreliğine bir yere ayrılan ebeveynlerin küçük çocuklarını araçlarında unuttuklarına sıkça şahit oluyoruz. ABD’de son 22 yılda 800 çocuk araçta unutulduğu için hayatını kaybetti. Filo girişimi bunun için bir çözüm geliştirmiş.

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    Filo Tata Pad nedir?

    CES 2021 fuarında sahneye çıkan Filo Tata Pad çözümü Bluetooth üzerinden telefonlara bağlanan bir oturma matı. Çocuk koltuğuna yerleştirilen bu mat sensörü sayesinde çocuğun üzerinde olup olmadığını algılayabiliyor.

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    Eğer Bluetooth bağlantısı koparsa ve 3 dakika içerisinde geri gelmezse mobil uygulama ebeveyne uyarı gönderiyor. Sonrasında 1 dakika daha geçerse arama yapıyor. Yine bağlantı kurulamazsa ebeveynin belirlediği acil durum numaralarına çağrı atılıyor. Bu çağrılarda GPS konumu da yer alıyor.

    İşi sadece ebeveyne bırakmayan Tata Pad telefonun araç içerisinde bırakıldığını algıladığında da acil durum numaralarına çağrı yapıyor. Sürekli olarak da batarya ve Bluetooth bağlantı durumlarını kontrol ediyor. İtalya’da bir milyondan fazla satan Tata aynı zamanda emniyet kemeri kayışına monte edilen bir modül de geliştirmiş.



    https://www.engadget.com/filos-tata-prevents-parents-from-forgetting-kids-in-car-seats-232032217.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    435 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bebeğini arabada unutacak olan çocuk yapmasın lütfen. Zorunlu değil, çocuksuz da yaşayabilirsiniz.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Engel olamadığı bir sağlık sorunu veya başka bir sebep vardır ona lafım yok ama bu ürüne para verip alacak ebeveyn çocuğunu arabada unutamaz bence.
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    Amd64x2 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocuğu unutan bluetooth'u açmayı da unutabilir çözüm değil
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    cem650 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    çocuk unutulurmu yahu manyakmısın sen.
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    hvl00 (Abdullah DEMİR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna alışan adam unutmayacaksa da unutur. Bir günlüğüne başka araca binse...
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    sonofmana (yasar toprak) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocuğu arabada bırakacak kadar dengesizseniz çocuk yapmayın zaten.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ondan önce,





    Bu kadar salak olmaya son!





    Yazısı yazılmalı çocuğunu arabada unutanlara
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    darkaura 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    cocugu arabada unuturmuyum diye korkup bunu alcak kadar duyarli anne baba zaten cocugunu arabada unutmiyacaktir. unutacak kadar duyarsin olanda bunu zaten almayi akil etmez.
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    435 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bebeğini arabada unutacak olan çocuk yapmasın lütfen. Zorunlu değil, çocuksuz da yaşayabilirsiniz.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    araca bağlı telefon bluetooth bir yandan buna da nasıl bağlanacak?
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