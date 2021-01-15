Çocuğunuzu arabada unutmaya son

Kısa süreliğine bir yere ayrılan ebeveynlerin küçük çocuklarını araçlarında unuttuklarına sıkça şahit oluyoruz. ABD’de son 22 yılda 800 çocuk araçta unutulduğu için hayatını kaybetti. Filo girişimi bunun için bir çözüm geliştirmiş.

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Filo Tata Pad nedir?

CES 2021 fuarında sahneye çıkan Filo Tata Pad çözümü Bluetooth üzerinden telefonlara bağlanan bir oturma matı. Çocuk koltuğuna yerleştirilen bu mat sensörü sayesinde çocuğun üzerinde olup olmadığını algılayabiliyor.

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Eğer Bluetooth bağlantısı koparsa ve 3 dakika içerisinde geri gelmezse mobil uygulama ebeveyne uyarı gönderiyor. Sonrasında 1 dakika daha geçerse arama yapıyor. Yine bağlantı kurulamazsa ebeveynin belirlediği acil durum numaralarına çağrı atılıyor. Bu çağrılarda GPS konumu da yer alıyor.

İşi sadece ebeveyne bırakmayan Tata Pad telefonun araç içerisinde bırakıldığını algıladığında da acil durum numaralarına çağrı yapıyor. Sürekli olarak da batarya ve Bluetooth bağlantı durumlarını kontrol ediyor. İtalya’da bir milyondan fazla satan Tata aynı zamanda emniyet kemeri kayışına monte edilen bir modül de geliştirmiş.

https://www.engadget.com/filos-tata-prevents-parents-from-forgetting-kids-in-car-seats-232032217.html

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