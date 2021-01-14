Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı

Çinli şirket Sinovac’ın ürettiği CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısına Türkiye acil kullanım onayı verdi. Bugün Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı. İlerleyen günlerde yaşlılara ve öncelikli meslek gruplarına aşı yapılacak. Sağlık Bakanlığı hangi meslek grubuna ne zaman aşı yapılacağını resmen duyurdu. Aşı takviminin A3 sırasında "Kritik görevde çalışan kişiler"e öncelik veriliyor. Bu görevlerin ne olduğu belirtilmedi.
Ayrıca Bkz. "Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu"
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan covid19asi.saglik.gov.tr web sayfasında aşı hakkında çeşitli bilgilere yer veriliyor. Aşının yan etkileri, randevu sistemi ve güvenliği hakkında çeşitli bilgilere yer veriliyor. Sitede yazan bilgilere göre daha önce Covid-19’a yakalanıp atlatan kişiler öncelikli aşı grubuna dahil edilmiyor. Öncelikli olarak virüse hiç yakalanmamış kişilere aşı yapılacak. Aşı olmak zorunlu değil. Koronavirüs aşısı için sırası gelen kişiler Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182'den randevu alarak başvurulabilecek. Şu an sadece sağlık çalışanlarına randevu veriliyor
Covid-19 aşısının takvimi ve öncelikli meslek grupları şöyle:
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
sadece sırt bölgemde 4tane kanat çıkmaya başladı.
Aşının faydalı olup salgının önlenebilmesi için toplumun %50 sinin aşılanması yeterlidir bu arada.
Ve bunun haricinde misalen İngiltere, Almanya bu ülkeler çin aşısının güvenirliğini kabul etmediği için hepimiz olsak dahi hâlâ aşısız muamelesi yapacaklar.
Bir şey olmaz, ne de olsa biz evde otururuz onlar gezer hiç olmadı bu politika ile