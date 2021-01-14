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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, hangi yaş grubunun ve hangi meslek sahiplerinin ne zaman aşı olacağı algoritmasını açıkladı. Yaşlılar, devlet kurumlarında çalışanlar ve kritik görevlerde çalışan kişiler öncelikli.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı
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    Çinli şirket Sinovac’ın ürettiği CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısına Türkiye acil kullanım onayı verdi. Bugün Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı. İlerleyen günlerde yaşlılara ve öncelikli meslek gruplarına aşı yapılacak. Sağlık Bakanlığı hangi meslek grubuna ne zaman aşı yapılacağını resmen duyurdu. Aşı takviminin A3 sırasında "Kritik görevde çalışan kişiler"e öncelik veriliyor. Bu görevlerin ne olduğu belirtilmedi.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu"

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan covid19asi.saglik.gov.tr web sayfasında aşı hakkında çeşitli bilgilere yer veriliyor. Aşının yan etkileri, randevu sistemi ve güvenliği hakkında çeşitli bilgilere yer veriliyor. Sitede yazan bilgilere göre daha önce Covid-19’a yakalanıp atlatan kişiler öncelikli aşı grubuna dahil edilmiyor. Öncelikli olarak virüse hiç yakalanmamış kişilere aşı yapılacak. Aşı olmak zorunlu değil. Koronavirüs aşısı için sırası gelen kişiler Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182'den randevu alarak başvurulabilecek. Şu an sadece sağlık çalışanlarına randevu veriliyor

    Covid-19 aşısının takvimi ve öncelikli meslek grupları şöyle:

    Resime dokunarak büyütebilirsiniz.



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    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    12 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    22 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mezun2021itü 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    zorunlu hale gelmez fakat aşı yaptırmayan toplu taşıma kamu kurumları oteller gibi yerlere alınmayabilir türkiye en çok geliri turistlerden diğer ülkeler aşı durumuna elbette dikkate alır
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben 20dk önce covit 19 aşı oldum bişey hisetmiyosun
    sadece sırt bölgemde 4tane kanat çıkmaya başladı.
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    deoks 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öyle ya da böyle herkes bu aşıları olacak. Yeterli miktarda aşı gelince devlet aşılanmayı zorunlu hale çevirecektir. Çünkü yeterli aşı olmayan ülkelere seyahat yasağı gelecek mecburen. Turizm gelirinin kaybı demek bu da.
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    osmanli64 (Osmanlı 64) 59 dk. ( Mesaj Silindi ) deoks
    Zorunlu hâle geleceğini düşünmüyorum. Ama herkesin olması için elbette bir dayatma olacaktır.

    Aşının faydalı olup salgının önlenebilmesi için toplumun %50 sinin aşılanması yeterlidir bu arada.

    Ve bunun haricinde misalen İngiltere, Almanya bu ülkeler çin aşısının güvenirliğini kabul etmediği için hepimiz olsak dahi hâlâ aşısız muamelesi yapacaklar.

    Bir şey olmaz, ne de olsa biz evde otururuz onlar gezer hiç olmadı bu politika ile
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