Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı

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Çinli şirket Sinovac’ın ürettiği CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısına Türkiye acil kullanım onayı verdi. Bugün Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı. İlerleyen günlerde yaşlılara ve öncelikli meslek gruplarına aşı yapılacak. Sağlık Bakanlığı hangi meslek grubuna ne zaman aşı yapılacağını resmen duyurdu. Aşı takviminin A3 sırasında "Kritik görevde çalışan kişiler"e öncelik veriliyor. Bu görevlerin ne olduğu belirtilmedi.

Ayrıca Bkz. "Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu"

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan covid19asi.saglik.gov.tr web sayfasında aşı hakkında çeşitli bilgilere yer veriliyor. Aşının yan etkileri, randevu sistemi ve güvenliği hakkında çeşitli bilgilere yer veriliyor. Sitede yazan bilgilere göre daha önce Covid-19’a yakalanıp atlatan kişiler öncelikli aşı grubuna dahil edilmiyor. Öncelikli olarak virüse hiç yakalanmamış kişilere aşı yapılacak. Aşı olmak zorunlu değil. Koronavirüs aşısı için sırası gelen kişiler Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182'den randevu alarak başvurulabilecek. Şu an sadece sağlık çalışanlarına randevu veriliyor

Covid-19 aşısının takvimi ve öncelikli meslek grupları şöyle:

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