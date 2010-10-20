Çok Fonksiyonlu A4 Yazıcılar Neredeyse Cebe Girdi!

Kendi alanının en küçüğü olarak üretilen Konica Minolta bizhub C35,

aynı zamanda A3 teknolojisini A4 ile birleştirdi

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Ufak gövdesi ve 39 kiloluk ağırlığı ile kendi alanının en hafif ürünü olarak tasarlanan çok işlevli Konica Minolta bizhub C35, yazıcı, fotokopi cihazı, tarayıcı ve faks olarak kullanılabilen en küçük cihaz olma özelliğini taşıyor. A3 teknolojisini A4 ile birleştiren bizhub C35, performansı ve ekonomik işletme maliyeti ile de mükemmel sonuç sağlıyor.

A3 teknolojisini A4 ile birleştiren yeni Konica Minolta bizhub C35, düşük gürültü seviyesi ve 39 kiloluk küçük gövdesiyle ufak grupların iletişim ihtiyacını kusursuzca karşılıyor. Aynı zamanda bizhub C35, A3 boyutunda çok fonksiyonlu baskı sistemlerinin sahip olduğu tüm özellikleri kullanıcılarına sunabiliyor.

Dakikada 30 sayfaya kadar renkli ve siyah-beyaz yazdırma, fotokopi, tarama ve faks özelliklerine sahip bizhub C35, 1,5 GB standart RAM, 120 GB Harddisk ve Gigabit Ethernet özelliği ile yüksek verim sunuyor. Emperon V.5.5 teknolojisi sayesinde bir çok güncel işletim sistemleri ve yazılımlarla uyum içerisinde çalışan Konica Minolta bizhub C35, aynı zamanda Simitri HD tonerleriyle metin çıktılarının net, görsellerin ise yüksek kalitede çıkmasını sağlıyor.

Çok Fonksiyonlu Baskı Sistemi olarak mükemmel kullanım olanağı tanıyan Konica Minolta bizhub C35, ağ ortamında bilgi güvenliğini korumanın yanı sıra mevcut A3 sistemlerini tamamlayarak, tüm cihazların merkezden yönetimine imkân tanıyor. ISO 15408 EAL3 güvenlik sertifikasına sahip olan cihaz kullanıcılarına istedikleri yetkilendirme profilinde oluşturulmuş bir kimlik kartı ile giriş yaparak işlem yapma imkanı tanıyor; bu sayede kullanıcıların bilgi ve belgelerinin gizliliği yüksek derecede korunmuş oluyor. Bizhub C35?in yenilikçi bir diğer özelliği, kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilen menüye sahip, ayarlanabilir, dokunmatik renkli ekranı. Hareketli mekanizmalı, 4.3 inç renkli LCD paneli ile oldukça pratik olan bizhub C35?i istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, kendi fotoğrafınızı ekleyebilir, sık kullandığınız işlemler ve özel gereksinimlerinize göre ekran panelini düzenleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Çevreci, marifetli, cep dostu; üstelik de ilk gerçek A4 fotokopi makinesi...



Super G3 (MH/MR/MMR/JBIG) faks standardını kullanan bizhub C35 PC-faks özelliğini de standart olarak destekliyor.Konica Minolta bizhub C35, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, JPEG, XPS dosya formatlarını standart olarak desteklemesinin yanında bu formatlar için USB Flash Memory, Harddisk, e-mail, FTP sunucusu ve SMB klasörüne tarama özellikleri ile de bir A3 çok fonsiyonlu sistemin yerini rahatlıkla doldurabiliyor.Kullanıcılar aynı zamanda USB Flash Belleklerinde yer alan bilgileri herhangi bir bilgisayara gereksinim duymadan Bizhub C35 üzerinden direk olarak çıktı alabiliyorlar.

Konica Minolta bizhub C35, N-Up baskılama, kitapçık baskılama, auto trapping, direkt ve güvenli baskılama, black overprint ve PPML gibi gelişmiş baskılama özellikleriyle de öne çıkıyor. Universal Print Driver, my tab ve kopya koruma fonksiyonu ile desteklenirken, şifreli ve kompakt PDF özelliklerini de barındırıyor.

Sadece 45 saniye gibi kısa bir sürede baskı ve fotokopi işlemine hazır hale gelen bizhub C35?in yenilikçi teknolojisi, işletme maliyetlerini de aşağıya çekiyor.Düşük toner maliyeti sayesinde bir A3 Çok Fonksiyonlu Baskı Sistemi ile boy ölçüşebilecek kadar dikkat çekici seviyede işletme maliyeti avantajı sunuyor.

Uluslararası standartlarda Blue Angel ve Energy Star sertifikalarına sahip olan bizhup C35, çevre dostu olması ile de öne çıkıyor.Bizhub C35 bu yaklaşımını geri dönüşümlü kâğıt kullanabilme,minimum seviyede ozon gazı emisyonu,düşük elektrik tüketimi ve düşük gürültü seviyesi ile kanıtlıyor.

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