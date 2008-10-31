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Çoklu-GPU teknolojisi üzerine çalışan LucidLogix, yeni fon temin etti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çoklu-GPU teknolojisi üzerine çalışan LucidLogix, yeni fon temin etti
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Geçtiğimiz aylarda Intel'den aldığı destek ile gündeme gelen ve IDF'e de katılan LucidLogix firması daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere özellikle Hydra isimli çoklu-gpu teknolojisiyle gündeme geliyor. Firmanın geliştirdiği bu teknoloji, kullanılacak harici bir yonga ile platform ve yonga seti bağımsız olarak, teknik alt yapısı müsait her anakart üzerinde Nvidia, ATi ve diğer üreticilerin hazırladığı ekran kartlarının paralel olarak çalışabilmesine olanak tanımak üzere geliştiriliyor.

Ekran kartı dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayacağı söylenen Hydra için çalışmalar devam ederken, LucidLogix firması yeni nesil ürünlerin geliştirilebilmesi için Rho Ventures isimli girişim firmasından 18 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Özellikle ekonomik anlamda yaşanan küresel sıkıntının etkilerini hissettirdiği bir dönemde yatırımcıların dikkatini çektikleri ve yatırım almayı başardıkları için memnun olduklarını dile getiren LucidLogix firması hatırlanacağı üzere daha önce Giza Venture Capital, Genesis Partners ve Intel Capital gibi yatırım firmalarından da destek almıştı.


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resler 11 yıl
Bir zamanlarda fizik kartlarımız olacak diyorlardı sonucu hepimiz biliyoruz.
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hellmare 11 yıl
Çalışmalarını takdir ediyorum ama bu sistemi önce ati nvidia istemesi gerekir.Yoksa çıkan yeni nesil kartlara konulacak ufacık bir eklentiyle ati-nvidia çaprazlaması yine çalışmaz hale gelir.Umarım geleceğe yönelik olumlu bu gelişmenin devamı gelir....
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cenkyyy 11 yıl
ati ve nvdia olarak kol kola birlikte düğüne gideriz artık
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AndryTR 11 yıl
Çok uzun zamandır geliştirmeye devam ediyorlar sanırım. Yakın zamanda gelir mi bilmiyorum ama pek çok kullanıcının dikkatini de çekeceğe benziyor. Bu dönemde gayet güzel bir yatırım almışlar. Umarım yakın zamanda görürüz. Zaten Intel de yatırım yapmış. Boşa yatırım yapmaz...

Haber için teşekkürler...
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