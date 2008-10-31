Çoklu-GPU teknolojisi üzerine çalışan LucidLogix, yeni fon temin etti

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Geçtiğimiz aylarda Intel'den aldığı destek ile gündeme gelen ve IDF'e de katılan LucidLogix firması daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere özellikle Hydra isimli çoklu-gpu teknolojisiyle gündeme geliyor. Firmanın geliştirdiği bu teknoloji, kullanılacak harici bir yonga ile platform ve yonga seti bağımsız olarak, teknik alt yapısı müsait her anakart üzerinde Nvidia, ATi ve diğer üreticilerin hazırladığı ekran kartlarının paralel olarak çalışabilmesine olanak tanımak üzere geliştiriliyor.

Ekran kartı dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayacağı söylenen Hydra için çalışmalar devam ederken, LucidLogix firması yeni nesil ürünlerin geliştirilebilmesi için Rho Ventures isimli girişim firmasından 18 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Özellikle ekonomik anlamda yaşanan küresel sıkıntının etkilerini hissettirdiği bir dönemde yatırımcıların dikkatini çektikleri ve yatırım almayı başardıkları için memnun olduklarını dile getiren LucidLogix firması hatırlanacağı üzere daha önce Giza Venture Capital, Genesis Partners ve Intel Capital gibi yatırım firmalarından da destek almıştı.