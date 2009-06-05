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Computex 2009: AMD RS880 yonga setli anakartlar görünmeye başladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: AMD RS880 yonga setli anakartlar görünmeye başladı
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Phenom II ailesi ile işlemci arenasında, Radeon HD 4000 serisinin yeni temsilcileriyle de ekran kartı cephesinde ürün gamını yenileyen AMD'de kullanıcılar lanse edilecek yeni yonga setlerini beklemeye başlamış durumda. Firmanın yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı yonga setiyle ilgili olarak sektörün iddialı isimlerinden Gigabyte, RS880 tabanlı mühendislik örneği anakartını Taipei 101'deki özel tanıtım etkinliğinde gösterdi.

Gigabyte'ın henüz erken mühendislik aşmasındaki 3RS880MK kod adını taşıyan yeni anakartı, AMD'nin 880G yonga setini kullanıyor. Mini-ATX formunda olan ve AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcilerine destek veren anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1333MHz DDR3 bellek desteği sunuyor. Yeni anakartın kuşkusuz en önemli özelliği RS880 yonga seti ile gelen entegre grafik çözümü.

AMD'nin 55nm RV620 GPU'sunu temel alan entegre grafik işlemci hem DirectX 10.1 desteği sunuyor hem de Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Görüntü aktarımı için üzerinde HDM portu da bulunan pasif soğutmalı anakartın üzerinde ayrıca harici ekran kartları için bir adet PCIe 2.0 x16 slotu da bulunuyor.

Güney köprüsü olarak SB710 yongasının kullanacağı söylenen RS880 yonga setli anakartta dört adet SATA-II portu bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi detayların yer aldığı 3RS880MK kod adlı anakartın pazara ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden giriş yapacağı konusunda ise henüz herhnagi bir detay bulunmuyor.


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01000101e 9 yıl
880 in fx lerini görmek istiyoruzz
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tanak 9 yıl
880 ile bir sistem kurmak için sabırsızlanıyorum.
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fatihcanery 9 yıl
hiçbir farkı yok gibi sanki ,nerde sata3 usb3 ler ... birde sb710
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yc#1 9 yıl
O slot PCIe x4. Artık AMD'den de tek çipset tasarımlı anakartlar bekliyoruz. Bakın Nvidia'dan sonra Intel de P55 ile bu tasarıma geçti.
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01Mrt 9 yıl
PCI slotu üzerindeki slot hangisi... PCIe x1 altındaki x1 den biraz daha büyük... ???
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exomaniac 9 yıl
basarili bi chipset su beklenen bi hareket mevcut cozumleri bile gayet basariliyken yeni nesil cozumlerle bayragi biraz daha oteye goturecek gibi gorunuyor AMD
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