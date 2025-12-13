Intel, yapay zekâda GPU yarışından çekiliyor

Bu strateji değişikliğini Intel Başkan Yardımcısı John Pitzer, Barclays Küresel Teknoloji Konferansı'nda yaptığı açıklamayla duyurdu. Pitzer, hedeflerinin "veri merkezleri için bir GPU daha üretmek" olmadığını, asıl odağın kurumsal müşterilerin iş yüklerine göre optimize edilebilen özel mikroçipler olduğunu vurguladı.
Yerel yapay zekâ ve özel çip hamlesi
Intel hâlihazırda yerel yapay zekâ tarafında AI PC ürün ailesiyle aktif rol oynuyor. Meteor Lake, Lunar Lake ve yakında çıkması beklenen Panther Lake işlemciler, güçlendirilmiş NPU'larla bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.