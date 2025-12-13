Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, yapay zekâda GPU yarışından çekiliyor

    Intel, yapay zekâda NVIDIA ve AMD ile doğrudan GPU rekabeti yerine, yerel yapay zekâ ve müşteriye özel ASIC çipler geliştirmeye odaklanan yeni bir stratejiye geçiyor.

    Intel, yapay zekâda GPU yarışından çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, yapay zekâ pazarındaki stratejisini köklü biçimde değiştirerek NVIDIA ve AMD ile evrensel yapay zekâ hızlandırıcıları alanında doğrudan rekabet etmeye hazır olmadığını fiilen kabul etti. Şirket, bunun yerine iki ana alana yoğunlaşacak: yerel yapay zekâ çözümleri ve müşteriye özel geliştirilen ASIC çipler.

    Bu strateji değişikliğini Intel Başkan Yardımcısı John Pitzer, Barclays Küresel Teknoloji Konferansı'nda yaptığı açıklamayla duyurdu. Pitzer, hedeflerinin "veri merkezleri için bir GPU daha üretmek" olmadığını, asıl odağın kurumsal müşterilerin iş yüklerine göre optimize edilebilen özel mikroçipler olduğunu vurguladı.

    Yerel yapay zekâ ve özel çip hamlesi

    Intel hâlihazırda yerel yapay zekâ tarafında AI PC ürün ailesiyle aktif rol oynuyor. Meteor Lake, Lunar Lake ve yakında çıkması beklenen Panther Lake işlemciler, güçlendirilmiş NPU'larla bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.

    Intel, yapay zekâda GPU yarışından çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak şirketin asıl büyüme alanı olarak gördüğü bölüm, ASIC çip iş kolu olacak. Intel, bu alanda Broadcom ve Marvell benzeri bir model izlemeyi planlıyor. Önemli fark ise Intel'in yalnızca tasarımcı değil, Intel Foundry üzerinden sözleşmeli üretici olarak da hizmet vermeye hazır olması. Böylece müşterilere tasarımdan üretime ve paketlemeye kadar uçtan uca bir çözüm sunulabilecek.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba neden çok yakar elm327 1.5 vs 2.1 farkı ford cargo 1846t kullanıcı yorumları fiat doblo 1.3 multijet premio yorumları direksiyon kilitli kontak dönmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum