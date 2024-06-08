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    Computex 2024'te ASUS'un yeni ROG Ally X'ini denedik

    ASUS, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2024’te yoğun ilgi gören ROG standında, sunduğu özellikleriyle tam bir mobil oyun canavarı olan ROG Ally X’i görücüye çıkardı.

    Computex 2024’te oyunseverlerin yoğun ilgi gösterdiği stantlardan biri de ASUS ve ROG için ayırdığı stant alanıydı. Gerçek bir Windows 11 cihazı olarak öne çıkan ROG Ally X, Steam, Game Pass, Epic, GOG ve daha fazlasını destekliyor. Böylece herhangi bir oyuna her yerden erişmek mümkün hale geliyor. AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden güç alan ve 24 GB’lık LPDDR5X RAM ile desteklenen ROG Ally X, 1TB’lık kapasite sunuyor. 80Wh pile sahip olan cihazın hızlı şarj özelliği sadece 30 dakika içinde yüzde 50 şarj alabiliyor.

    Full HD çözünürlüklü, 120Hz tazeleme oranına sahip FreeSync Premium destekli 7 inçlik ekranı taşınabilir bir eksiksiz yeteneklerle donatılmış bu cihazda oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor. Televizyona bağlanabilen ve birden fazla kontrol cihazı bağlanabilen ROG Ally X, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 özelliklerine de sahip. 678 gram ağırlığındaki cihaz akıllı soğutma yetenekleri gibi oyunseverler için gelişmiş özellikler sunuyor.

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