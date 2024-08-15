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    Red Dead Redemption 1 sonunda PC'ye geliyor! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Red Dead Redemption 1'in PC'ye gelmesi ve Half Life 3 söylentisi oldu. GTA 6'nın olası çıkış tarihini de konuştuk.

    Bu haftanın oyun gündemi yine ne yazık ki söylentiler üzerinden ilerledi ancak önümüzdeki hafta ile birlikte oyun dünyası da tekrardan canlanacaktır. Özellikle Gamescom'da bir hayli haber göreceğiz. Ancak bu haftalık Half Life 3 söylentisini, Red Dead Redemption 1'in PC sürümünü ve daha fazlasını konuştuk.

    00:00 Açılış
    05:55 Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı
    10:22 Half Life 3 söylentileri yeniden alevlendi
    17:53 God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri açıklandı
    21:20 Max Payne 1 ve 2 Remake projeleri tam geliştirme aşamasında, Control 2 oynanabilir durumda
    25:34 SteamOS yakında Asus ROG Ally ve diğer el konsollarına geliyor
    28:43 Kapanış

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