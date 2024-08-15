Red Dead Redemption 1 sonunda PC'ye geliyor! | NewGamePlus

Bu haftanın oyun gündemi yine ne yazık ki söylentiler üzerinden ilerledi ancak önümüzdeki hafta ile birlikte oyun dünyası da tekrardan canlanacaktır. Özellikle Gamescom'da bir hayli haber göreceğiz. Ancak bu haftalık Half Life 3 söylentisini, Red Dead Redemption 1'in PC sürümünü ve daha fazlasını konuştuk.
00:00 Açılış
05:55 Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı
10:22 Half Life 3 söylentileri yeniden alevlendi
17:53 God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri açıklandı
21:20 Max Payne 1 ve 2 Remake projeleri tam geliştirme aşamasında, Control 2 oynanabilir durumda
25:34 SteamOS yakında Asus ROG Ally ve diğer el konsollarına geliyor
28:43 Kapanış