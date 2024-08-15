Red Dead Redemption 1 sonunda PC'ye geliyor! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Red Dead Redemption 1'in PC'ye gelmesi ve Half Life 3 söylentisi oldu. GTA 6'nın olası çıkış tarihini de konuştuk.

Bu haftanın oyun gündemi yine ne yazık ki söylentiler üzerinden ilerledi ancak önümüzdeki hafta ile birlikte oyun dünyası da tekrardan canlanacaktır. Özellikle Gamescom'da bir hayli haber göreceğiz. Ancak bu haftalık Half Life 3 söylentisini, Red Dead Redemption 1'in PC sürümünü ve daha fazlasını konuştuk.

00:00 Açılış

05:55 Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı

10:22 Half Life 3 söylentileri yeniden alevlendi

17:53 God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri açıklandı

21:20 Max Payne 1 ve 2 Remake projeleri tam geliştirme aşamasında, Control 2 oynanabilir durumda

25:34 SteamOS yakında Asus ROG Ally ve diğer el konsollarına geliyor

28:43 Kapanış

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