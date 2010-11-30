Cooler Master yeni kasa modeli CM690 II Advanced Nvidia Edition modelinin satışına başladı

Cooler Master ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı Nvidia temalı yeni kasa modeli CM690 II Advanced'ı satışa sundu. Mid-Tower segmentinde yer alan 214.5 x 511.8 x 528.8 mm boyutlarında ve 9.19 Kg ağırlığındaki kasa, Siyah üzerine artık Nvidia ile özdeşleşen Yeşil çizgilere sahip. Ön kısmında Nvidia logosuna sahip olan yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Kullanıcıların herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duymadan aletsiz donanım kurulumu yapabilidği yeni kasanın giri-çıkış panelinde bir adet eSATA portu ile birlikte iki adet USB 2.0 konnektörüne yer veriliyor.

Beraberinde gelen harici SATA istasyonuna ek olarak 1.8-inç ve 2.5-inç büyüklüğündeki HDD/SSD sürücler için adaptöre sahip olan Nvidia temalı yeni kasa aynı zamanda su soğutma sistemiyle kullanım için iki adet hortum gözüne de sahip. Arka kısımda 120mm, ön ve üst kısımda ise 140mm çapında olmak üzere toplamda üç adet fanla gelen Cooler Master'ın yeni kasası, Nvidia tutkunları için 110 dolar seviyesindeki yurt dışı fiyatıyla satışa sunuluyor.