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Cooler Master yeni kasa modeli CM690 II Advanced Nvidia Edition modelinin satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
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19
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni kasa modeli CM690 II Advanced Nvidia Edition modelinin satışına başladı
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Cooler Master ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı Nvidia temalı yeni kasa modeli CM690 II Advanced'ı satışa sundu. Mid-Tower segmentinde yer alan 214.5 x 511.8 x 528.8 mm boyutlarında ve 9.19 Kg ağırlığındaki kasa, Siyah üzerine artık Nvidia ile özdeşleşen Yeşil çizgilere sahip. Ön kısmında Nvidia logosuna sahip olan yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Kullanıcıların herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duymadan aletsiz donanım kurulumu yapabilidği yeni kasanın giri-çıkış panelinde bir adet eSATA portu ile birlikte iki adet USB 2.0 konnektörüne yer veriliyor.

Beraberinde gelen harici SATA istasyonuna ek olarak 1.8-inç ve 2.5-inç büyüklüğündeki HDD/SSD sürücler için adaptöre sahip olan Nvidia temalı yeni kasa aynı zamanda su soğutma sistemiyle kullanım için iki adet hortum gözüne de sahip. Arka kısımda 120mm, ön ve üst kısımda ise 140mm çapında olmak üzere toplamda üç adet fanla gelen Cooler Master'ın yeni kasası, Nvidia tutkunları için 110 dolar seviyesindeki yurt dışı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Cooler Master yeni kasa modeli CM690 II Advanced Nvidia Edition modelinin satışına başladı
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Cooler Master yeni kasa modeli CM690 II Advanced Nvidia Edition modelinin satışına başladı
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theyapici 8 yıl
birde amd radeon edition çıkarmalı yeni kral radeon olduğuna göre hemde kırmızı daha çok dikkat çeken bir renktir:)))))
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vidoko 9 yıl
bence kasa 10 numara olmuşş .. amd dende böyle güzel kasalar bekliyoruz
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DH Misafiri 9 yıl
ati kart takarsan kart buzlanma yapıp donabilir (:.. ne de olsa nvidia için tasarlanmıs
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Furkán 9 yıl
Kasa'nın tasarımı oldukça güzel, hoşuma gitti..
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MxFxOx 9 yıl
kasadaki anakart hangi model acaba tam kasaya göre ayarlanmış sanki
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MxFxOx 9 yıl
Tam istediğim gibi bir kasa güzel ama keşke ön kapak komple petekli olmasaydı daha iyi olurdu.
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Sunbuloglu 9 yıl
Kasa güzel görünüyor ancak extend atx anakartları desteklemiyor sanırım. Birde resimdeki gibi üzerinde 1000 wattlık psu felan olsa hiçte fena olmazdı.
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dreamblue35 9 yıl
cooler master' ın yaptığı en iyi kasalardan biri CM Sniper
diğer yaptığı kasalar ya modifikasyon geçirmiş yada kullanım açısından çok kötü
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eneshatipoglu 9 yıl
yorumlar süper siz beni güldürdünüz akşam akşam Allah'ta sizi güldürsün emi :D
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@lexiS 9 yıl
Aynı kasanın ilk modelini ben kullanıyorum, normal mid tower kasalara göre daha büyük ve en büyük artısı dahili psu ile daha uygun bir fiyata sahip olması. Bendeki ilk model 700w psu dahil olanı ve yanlış hatırlamıyor isem de 550w dahili psu olan yine aynı model vardı ve farkları sadece psu idi.

Sitesinde bu seride, ilk seride olduğu gibi dahili psu yok. 110$ Yurt dışı fiyatın Türkiye'de ne olur malum. Dahili Psu olsaymış ilk seride olduğu gibi gayet iyi olabilirmiş aslında.

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murdocklawless 9 yıl
bu kasanın içine ati ekran kartı takınca ne oluyor?
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Saw_ 9 yıl
Şimdi biri çıkar nvidia kartlar bu kasada daha iyi performans veriyor der
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Rey Leon 9 yıl

murdocklawless

bu kasanın içine ati ekran kartı takınca ne oluyor?



Kasa Büzüşüyormuş nvidia dan öyle bi açıklama var
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dhsacit 9 yıl
yan kapak plexi olsaydı abmlemdedovme tarzı olcaktı mutiş olurdu
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maliahmet1 9 yıl
haf 932 90dolar iken bunun ne kadar satacağını anlamak cok zor ben olsam haf 932alırdım yurt dışı fiyatlar bunlar
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