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Cooler Master yeni kasasını duyurdu; HAF 922

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni kasasını duyurdu; HAF 922
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Kasa, soğutucu ve güç kaynaklarıyla tanınan sektör devi komponent üreticilerinden Cooler Master, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında gösterdiği HAF 922 isimli yeni kasasını yaptığı açıklamayla duyurdu. Başta oyuncular olmak üzere yüksek performans tutkunlarını hedef alan mid-tower formundaki kasa, 253 x 502 x 563 mm boyutlarında ve 8.7 Kg ağırlığında. 5 adet 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabilen siyah renkli HAF 922, donanımlar için alet gerektirmeyen kuruluma da olanak tanıyor.

Kaslı görünümüyle dikkat çekici bir tasarıma sahip olan Cooler Master HAF 922'nin soğutulmasından üç adet fan sorumlu. 700 devir/dakika hızında çalışan, 200mm'lik fanlar kasanın ön ve üst kısmına konumlandırılırken, 1200 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fan ise kasanın arka kısmında kullanılmış. Harici donanımlarla hızlı bağlantı için giriş-çıkış birimi dahilinde ses, USB ve eSATA portlarına sahip olan Cooler Master HAF 922'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bilgi bulunmadığını da belirtelim.


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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR SİSTEM TOPLADIM 3 AY ÖNCE VE HAF 922 KASA ALDIM AMD İNTEL ARASINDA COK GİDİP GELDİM İNTEL FİYATIN FAZLALIGINDAN AMD Yİ İSES MEVCUT FANIN COK SES YAPMASINDAN UZAKLASIYODUM:)DEDİM KASAYI IYI ALIRSAM SORUN CIKMA DIYE DUSUNDUM SONUNDA HAF 922 ALDIM İŞLEMCİMDE AMD x 250 KENDİ FANIYLA KULLANIYORUM VE SESTEN ESER YOK HELE KASANIN SOGUTMESI MUHTEŞEM ARKADA FAN USTTE FAN BİRDE ÖNDE FAN:) KASA İÇİ SICAKLIGI 37 GECMİYO ANAKART GIGABAYT 990 FXA D3 EKRAN AKRTI SAPHİRE 6850 RAM,CORSAIR VENGEANCE 8GB (2X4GB) 1600MHZ DDR3 CL9 CMZ8GX3M2A1600C9 3AYDIR KULLANIYORUM Bİ SORUN YOK,HER HAFTA SONU AÇIYORUM İÇİNİ TEMİZLİYORUM:) NE OLUR NE OLMAZ:d ALACAK OLAN ARKADAŞLARA TAVSİYEMDİR HAF 922 SAKIN Bİ ŞÜPHEYE DÜŞMEYİN ÖMÜRLUK KASA VALLAHİ PARAYI BIKERE VERİN ALMIŞKEN İYİSİNİ ALIN NE SES NE ISINMA VAR...
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Hobo. 10 yıl
Çok karizma duruyor be..
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ser_ka_n 10 yıl
Cooler Master HAF 922 Case Video Review by 3dGameMan.com

Watch in HD
youtube.com/...
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EAedp 10 yıl
Çok sağlam duruyo harika tasarım
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petsiyehable 10 yıl
haber daha önce yayınlandı

forum.donanimhaber.com/...



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007captiva 10 yıl
fx57 sen mükemmelsin yawww
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RapscallioN 10 yıl
haber gecikti bu sefer
genede teşekkürler tabi
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TELESCOPE 10 yıl
güzel bir görünüm vermişler siyah renkte uyumlu olmuş
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