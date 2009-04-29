Cooler Master yeni kasasını duyurdu; HAF 922

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Kasa, soğutucu ve güç kaynaklarıyla tanınan sektör devi komponent üreticilerinden Cooler Master, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında gösterdiği HAF 922 isimli yeni kasasını yaptığı açıklamayla duyurdu. Başta oyuncular olmak üzere yüksek performans tutkunlarını hedef alan mid-tower formundaki kasa, 253 x 502 x 563 mm boyutlarında ve 8.7 Kg ağırlığında. 5 adet 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabilen siyah renkli HAF 922, donanımlar için alet gerektirmeyen kuruluma da olanak tanıyor.

Kaslı görünümüyle dikkat çekici bir tasarıma sahip olan Cooler Master HAF 922'nin soğutulmasından üç adet fan sorumlu. 700 devir/dakika hızında çalışan, 200mm'lik fanlar kasanın ön ve üst kısmına konumlandırılırken, 1200 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fan ise kasanın arka kısmında kullanılmış. Harici donanımlarla hızlı bağlantı için giriş-çıkış birimi dahilinde ses, USB ve eSATA portlarına sahip olan Cooler Master HAF 922'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bilgi bulunmadığını da belirtelim.