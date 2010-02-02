Corsair 128GB kapasiteli yeni USB belleğini satışa sunuyor

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve bir süredir SSD çözümleriyle de pazarda olan Corsair, 128GB kapasiteli yeni USB belleğinin satışına başladı. Flash Voyager GTR serisi altında hazırlanan yeni bellek, darbelere dayanıklı su geçirmez yapısı ile özellikle sahada çalışan profesyonelleri hedef alan bir çözüm. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyulu olan ve yüksek performans için iki flash kontrolcüsü ile donatılan yüksek kapasiteli yeni sürücü, 34MB/sn okuma ve 28MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Corsair'in 10 yıllık garanti ile satışa sunduğu 128GB kapasiteli Voyager GTR, yurt dışında 432$ seviyesinden satışa sunuluyor.