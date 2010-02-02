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Corsair 128GB kapasiteli yeni USB belleğini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 128GB kapasiteli yeni USB belleğini satışa sunuyor
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve bir süredir SSD çözümleriyle de pazarda olan Corsair, 128GB kapasiteli yeni USB belleğinin satışına başladı. Flash Voyager GTR serisi altında hazırlanan yeni bellek, darbelere dayanıklı su geçirmez yapısı ile özellikle sahada çalışan profesyonelleri hedef alan bir çözüm. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyulu olan ve yüksek performans için iki flash kontrolcüsü ile donatılan yüksek kapasiteli yeni sürücü, 34MB/sn okuma ve 28MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Corsair'in 10 yıllık garanti ile satışa sunduğu 128GB kapasiteli Voyager GTR, yurt dışında 432$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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yc#1 9 yıl
Buna verilecek paraya 32 GB Voyager ve 1 TB WD 2.5" taşınabilir disk alınır.
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NemesisR3 9 yıl
usb 3.0 versiyonları çıkınca SDD gibi kullanırız artık.
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DH Misafiri 9 yıl
Bozulacağını sanmam voyager gayet dayanıklı bir bellek.
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JR-WaRGoD 9 yıl
Bozulacağını sanmam çünkü voyager gayet dayanıklı bir bellek.
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Reddemon35 9 yıl
Bozuldumu yandın dünyanın verisine elveda de
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talh4wk 9 yıl
oha devrimmi atladık 128Gb flash ve 34MB/sn okuma ve 28MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Yuh ya!
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JrMaster 9 yıl
Usb bellek yapana kadar ssd yapsalar da ucuzlasa daha mantıklı geliyor
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TELESCOPE 9 yıl
10 sene garanti fena değil
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husNUKE 9 yıl
battal boy bi bellek olmuş
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