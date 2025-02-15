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    GTA 6’nın PC çıkışı için 2026 tahmini: İlk aylar işaret ediliyor

    Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6, gündemdeki yerini koruyor. Corsair CEO’su Andy Paul, merakla beklenen oyunun PC çıkış tarihi hakkında tahminde bulundu.
    Grand Theft Auto 6 Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en çok beklenen oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6, 2023’ün son haftalarında duyurulmuştu. Eğer bir erteleme olmazsa, GTA 6, 2025’in son çeyreğinde oyuncularla buluşacak. Merakla beklenen yapım, ilk olarak Xbox Series ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak. PC oyuncuları bu duruma tepkili olsa da uzun süre beklemek zorunda kalmayabilirler.

    GTA 6, ne zaman PC oyuncularıyla buluşacak?

    Rockstar Games, GTA 6’yı ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series için duyursa da stüdyonun sahibi Take-Two, geçtiğimiz haftalarda PC platformunun ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek yapımın eninde sonunda PC platformuna geleceğinin sinyallerini vermişti. Peki yapım ne zaman PC oyuncularıyla buluşacak?

    Oyuncu bilgisayarları, bileşenleri ve aksesuarlarla tanınan Corsair, geçtiğimiz günlerde 2024’ün 4. Çeyrek Kazanç Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan firmanın CEO’su Andy Paul, NVIDIA’nın yaklaşmakta olan RTX 50 serisi hakkında heyecan duyduklarını belirtti. Daha sonra Paul, toplantıda GTA 6’nın PC çıkışıyla ilgili de konuşarak, kendi tahminlerine göre oyunun önce konsollar için 2025 sonbaharında çıkacağını ve ardından 2026’nın başlarında PC’ye geleceğini düşündüğünü belirtti. Rockstar Games veya Take-Two konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, PC oyun pazarının giderek büyüdüğü göz önüne alındığında, Rockstar’ın oyunu PC’ye çok fazla geciktirmemesi oldukça muhtemel gözüküyor. Yapımın Nintendo Switch 2 platformuna gelip gelmeyeceği ise şimdilik gizemini koruyor.
     

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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