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Corsair 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini 1350$ seviyesinden satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini 1350$ seviyesinden satışa sunuyor
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Yüksek bellek kapasitesine gereksinim duyan grafik tasarım gibi profesyonel iş uygulamalarıyla çalışıyorsanız, Corsair'in yeni bellek kiti ilginizi çekebilir. Firma yaptığı resmi açıklamayla, iş istasyonu olarak kullanılan üst seviye performans sistemlerini hedef alan 24GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kitini (CMD24GX3M6A1333C9) duyurdu. Intel Core i7 900 serisi işlemciler ve X58 çipsetli anakartların kullanıldığı sistemler için hazırlanan ve her biri 4GB kapasiteli 6 adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1333MHz'de görev yapıyor ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor.

Dominator serisi ile artık görmeye aşina olduğumuz özel soğutucu tasarımına yer verilen yüksek kapasiteli yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile 1349.99$ seviyesinden Corsair'in online mağazasında satışa sunuluyor.


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Batuist 9 yıl
o paraya güzel bir sistem toplanır..
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sahafiec 9 yıl
yüksek fiyat performanstan değil miktardan kaynaklanıyor her halde.
6x4GB normal günlük kullanım için gereksizin çok ötesinde çoğu kullanıcı için.
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orhangs37 9 yıl
bendeki 2gb kingston 1333 ama 1800 de tıkıotr tıkır çalışıyo dandik bi ram soğucusuyla :) 2 gb daha olsa yeter 24 gb çok gereksiz ayrıca 1333 de çalıştıktan sonra napcam ben onu param olsa gider 12 gb 2000 mhz falan alırdım
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edim_king 9 yıl
StreamRolleR ın da dedigi gibi graphic tasarımcılar yada graphic programlarını guclu capta kullananlar icin !
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StreamRolleR 9 yıl
@melyyh bu ramler O.C icin deil belirttikleri gibi :)
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Boş bellek slotu görmeye dayanamayan bir arkadaş vardı, başlığın onu çok cezbedeceğine eminim
3D tasarımla uğraşanlar için bence fiyat çok yüksek değil.
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sgnr 9 yıl
Bu kadarında gözüm yok ama genede bir 6gb ramim olsa memnun olurdum :)
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Momo-Oz 9 yıl
Çok lazımdı
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melyyh 9 yıl
1333mhz ve CL9. 1350 $ için çok kötü değerler değil mi?
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