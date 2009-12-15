Corsair 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini 1350$ seviyesinden satışa sunuyor

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Yüksek bellek kapasitesine gereksinim duyan grafik tasarım gibi profesyonel iş uygulamalarıyla çalışıyorsanız, Corsair'in yeni bellek kiti ilginizi çekebilir. Firma yaptığı resmi açıklamayla, iş istasyonu olarak kullanılan üst seviye performans sistemlerini hedef alan 24GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kitini (CMD24GX3M6A1333C9) duyurdu. Intel Core i7 900 serisi işlemciler ve X58 çipsetli anakartların kullanıldığı sistemler için hazırlanan ve her biri 4GB kapasiteli 6 adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 1333MHz'de görev yapıyor ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor.

Dominator serisi ile artık görmeye aşina olduğumuz özel soğutucu tasarımına yer verilen yüksek kapasiteli yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile 1349.99$ seviyesinden Corsair'in online mağazasında satışa sunuluyor.