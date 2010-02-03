Corsair, Nova ve Reactor serisi yeni SSD modellerini duyurdu

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Dominator serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve 128GB kapasiteli yeni USB belleği ile gündemde olan Corsair, SSD pazarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Nova ve Reactor serileri altında 2.5-inç SSD'ler hazırlayan Corsair, modellerinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor. Tamamında SATA-II ara birimine destek sunulan yeni SSD'lerden Nova serisi modeller, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Açıklanan bilgilere göre 64GB'lık model, 215MB/sn okuma ve 130MB/sn yazma, 128GB'lık model ise aynı okuma hızını ancak farklı olarak 195MB/sn yazma hızını destekliyor.

Corsair'in Reactor serisi yeni SSD ailesi ise 60GB ve 120GB kapasiteli modellerden oluşuyor. SATA-II ara birimine ek olarak üzerlerinde mini USB konnektörü de bulunan yeni SSD'lerden 60GB'lık model 250MB/sn okuma ve 110MB/sn yazma hızlarını, 120GB'lık model ise 250MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Nova serisi SSD modellerini 163 ve 308 Avro seviyesinden satışa sunan Corsair, Reactor serisini ise kapasitesine göre 154 ve 300 Avro seviyesindeki fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacaklar.