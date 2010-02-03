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Corsair, Nova ve Reactor serisi yeni SSD modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, Nova ve Reactor serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Dominator serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve 128GB kapasiteli yeni USB belleği ile gündemde olan Corsair, SSD pazarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Nova ve Reactor serileri altında 2.5-inç SSD'ler hazırlayan Corsair, modellerinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor. Tamamında SATA-II ara birimine destek sunulan yeni SSD'lerden Nova serisi modeller, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Açıklanan bilgilere göre 64GB'lık model, 215MB/sn okuma ve 130MB/sn yazma, 128GB'lık model ise aynı okuma hızını ancak farklı olarak 195MB/sn yazma hızını destekliyor.

Corsair'in Reactor serisi yeni SSD ailesi ise 60GB ve 120GB kapasiteli modellerden oluşuyor. SATA-II ara birimine ek olarak üzerlerinde mini USB konnektörü de bulunan yeni SSD'lerden 60GB'lık model 250MB/sn okuma ve 110MB/sn yazma hızlarını, 120GB'lık model ise 250MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Nova serisi SSD modellerini 163 ve 308 Avro seviyesinden satışa sunan Corsair, Reactor serisini ise kapasitesine göre 154 ve 300 Avro seviyesindeki fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacaklar.


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Gt95 9 yıl
tesekkurler haber icin
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NemesisR3 9 yıl
hem yeni teknoloji hem ellerinde harddiskler var hemde SDD dışında RAMler içinde aynı chiplerden üretiyorlar sanırım, bu yüzdende pahallı.
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talh4wk 9 yıl
yanlış forum sitesindesin herhalde.. donanımla ilgili konuşurken biraz birşeyler bilerek konuşur burada insanlar.. Corsair hdd disk üretmez.. hangi hazır hdd leri satamıcaklar bi anlatsan??? tabi olmayan şeyi nasıl anlatcan dimi :)))
:D dövmediğin kalmış
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husNUKE 9 yıl
iyi de corsair hdd satmıyor ki, ssd leri ucuza satsa zarar edecek kendisi değil. Sorun eldeki hddleri satamama korkusu değil. Haberlerde söylediklerine göre maliyeti çok yuksekmiş ssd yongalarının.
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Batuist 9 yıl

alprkrkmz
03.02.2010 Saat: 16:37
e bunları pahalı satmazlarsa kım hdd alacak kı.. ben almam sahsen. buna da pazarlama stratejısı dıyorlar. yoksa ellerındekı stokları yanı hazır olan hdd lerı satamazlar :D para kazanmaları lazım degıl mı :D

yanlış forum sitesindesin herhalde.. donanımla ilgili konuşurken biraz birşeyler bilerek konuşur burada insanlar.. Corsair hdd disk üretmez.. hangi hazır hdd leri satamıcaklar bi anlatsan??? tabi olmayan şeyi nasıl anlatcan dimi :)))
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hapocod 9 yıl
yapacak bişey yok
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alprkrkmz 9 yıl
Batuist


alprkrkmz
03.02.2010 Saat: 16:37
e bunları pahalı satmazlarsa kım hdd alacak kı.. ben almam sahsen. buna da pazarlama stratejısı dıyorlar. yoksa ellerındekı stokları yanı hazır olan hdd lerı satamazlar :D para kazanmaları lazım degıl mı :D


yanlış forum sitesindesin herhalde.. donanımla ilgili konuşurken biraz birşeyler bilerek konuşur burada insanlar.. Corsair hdd disk üretmez.. hangi hazır hdd leri satamıcaklar bi anlatsan??? tabi olmayan şeyi nasıl anlatcan dimi :)))

eger bıraz duzgun okusaydın yazdıklarımı sadece corsaır degıl hepsını kastetmıstım. genelleme yapmıs ve sadece corsaır degıl butun ssd ureten sırketlerı kastetmısım. tabı sen duzgun okumadıgın ıcın anlamamıssın. corsaır ın hdd uretmedıgını bılıyorum merak etme. ben tum ssd ureten markaları kastetmıstım. sozlerıne dıkkat edersen sevınırım.

ve ayrıca ılk alıntı yaptıgım arkadas bu ssd ler neden bu kadar pahalı demıs. bende onnun yorumu uzerıne dedım ssd ler pahalı dıye. yanı yorumum corsaır ve onun lmayan hdd lerı uzerıne degıldı. kı haklısın ılk olarak corsaır uzerıne yazmadıgımı soylemem gerekırdı ama senın de boyle bı yorum yazman gereksız.
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alprkrkmz 9 yıl
e bunları pahalı satmazlarsa kım hdd alacak kı.. ben almam sahsen. buna da pazarlama stratejısı dıyorlar. yoksa ellerındekı stokları yanı hazır olan hdd lerı satamazlar :D para kazanmaları lazım degıl mı :D
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1mpossible 9 yıl
ya bu ssd lerin maliyetleri cokmu fazlada bu fiyatlaran satıyolar yoksa sadece yeni teknoloji oldugu içinmi....
Hızları fazla olsada bu kadar maliyetli bir ürüne benzemiyor
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omkkio 9 yıl
Ya birileri IDE destekli SSD yapsın artık yaw. Sanki tüm notebooklar SATA destekli! Bir tek Team Group'un var onun da hızlar yerlerde sürünüyor. Zaten bulana da aşkolsun.
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ASiL35 9 yıl

omkkio

Ya birileri IDE destekli SSD yapsın artık yaw. Sanki tüm notebooklar SATA destekli! Bir tek Team Group'un var onun da hızlar yerlerde sürünüyor. Zaten bulana da aşkolsun.








IDE öldü artık
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